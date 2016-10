Google ребрандираха смартфоните си - появи се Pixel Pixel идва в три цвята



Смартфонът ще се предлага в две версии - Pixel с 5-инчов диагонал на екрана /441ppi/ и Pixel XL с 5.5-инчов дисплей /534ppi/, както и в три цвята - черен, сребърен и син.



Той ще работи с 4-ядрен процесор Snapdragon 821 и 4 GB оперативна памет. Апаратът ще има 12.3-мегапикселова камера и предна камера от 8 мегапиксела. Паметта е в две версии - 32 GB и 128 GB. (Google обещават да предоставят на клиентите неограничено пространство за съхранение на снимки и видеоклипове.)



Уникална е батерията, която за 15 минути ще зарежда телефона така, че той ще издържа 7 часа в режим на готовност. Батерията на по-големия смартфон е 3.450 mAh, а по-малкият е с 2.770 mAh. Google дава Standby time на телефона около 20 дни и време за говорене от 26 часа.



Цената на Pixel в САЩ е 649 долара, Pixel XL ще струва 769 долара - колкото iPhone 7 Plus. При купуването на модел със 128 гигабайта памет цената се увеличава със 100 долара. Предварителните заявки вече започнаха.



Според Сундар Пичай изпълнителният директор на Google Pixel е първият телефон с Google Assistant, който комбинира Google Now и допълнителни възможности за управление на телефона чрез глас.



