:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Путин поздрави Турция, че се е възстановила след опита за преврат
В същото време САЩ дислоцират 300 морски пехотинци в Норвегия
Инспекцията по труда ще затваря и маркира със специални знаци местата, където има риск за хората
Няма да размествам графика си според "призовките" на ГЕРБ, заяви ген.Радев
АНКЕТА
За кого ще гласувате на президентските избори?
Александър Каракачанов
Светослав Витков
Веселин Марешки
Велизар Енчев
Пламен Орешарски
Жорж Ганчев
Трайчо Трайков
Владимир Кузов
Александър Томов
Татяна Дончева
Румен Радев
Ивайло Калфин
Цецка Цачева
Красимир Каракачанов
Митьо Пищова
За друг кандидат
Против всички
Резултати
Правителството издигна Кристалина Георгиева за шеф на ООН
Преводач
iTranslate4.eu
СТАТИСТИКИ
Общо 298,816,405
Активни 1,554
Страници 134,252
За един ден 1,302,066
СПОРТ

СТАТИСТИКА

Квалификации
за Мондиал`18 - Гр. D: Уелс - Грузия 1:1 (Бейл 10; Окриашвили 57), Молдова - Ирландия 1:3 (Бугайов 45; Лонг 2, Маклийн 69, 76), Сърбия - Австрия 3:2 (Митрович 6, 23, Тадич 74; Забитцер 15, Янко 63)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. Сърбия2108:47
2. Ирландия2106:37
3. Уелс1207:35
4. Австрия1116:64
5. Грузия0122:41
6. Молдова0031:100

На 12.XI: Австрия - Ирландия, Грузия - Молдова, Уелс - Сърбия

Гр. G: Израел - Лихтенщайн 2:1 (Хемед 3, 16; Гьопел 49), Албания - Испания 0:2 (Д. Коста 55, Нолито 63), Македония - Италия 2:3 (Несторовски 57, Хасани 59; Белоти 24, Имобиле 75, 90)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. Испания21011:17
2. Италия2107:47
3. Албания2014:36
4. Израел2015:56
5. Македония0034:70
6. Лихтенщайн0031:120

На 12.XI: Албания - Израел, Лихтенщайн - Италия, Испания - Македония

Гр. I: Финландия - Хърватия 0:1 (Манджукич 18), Украйна - Косово 3:0 (Рахмани 31-авт, Ярмоленко 81, Ротан 87), Исландия - Турция 2:0 (Топрак 42-авт, Финбогасон 44)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. Хърватия2108:17
2. Исландия2106:37
3. Украйна1206:35
4. Турция0213:52
5. Финландия0123:51
6. Косово0121:101

На 12.XI: Хърватия - Исландия, Турция - Косово, Украйна - Финландия

Днес, 21.45 ч. - Гр. С: Чехия - Азербайджан, Германия - Северна Ирландия (по Диема спорт), Норвегия - Сан Марино
Гр. Е: Казахстан - Румъния (от 19 ч., по Sky sports 1), Дания - Черна гора, Полша - Армения
Гр. F: Словения - Англия (по Диема спорт 2), Словакия - Шотландия (по Sky sports 2), Литва - Малта

60
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД