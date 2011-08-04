СТАТИСТИКА

за Мондиал`18 - Гр. D: Уелс - Грузия 1:1 (Бейл 10; Окриашвили 57), Молдова - Ирландия 1:3 (Бугайов 45; Лонг 2, Маклийн 69, 76), Сърбия - Австрия 3:2 (Митрович 6, 23, Тадич 74; Забитцер 15, Янко 63)
КЛАСИРАНЕ
|1. Сърбия
|2
|1
|0
|8:4
|7
|2. Ирландия
|2
|1
|0
|6:3
|7
|3. Уелс
|1
|2
|0
|7:3
|5
|4. Австрия
|1
|1
|1
|6:6
|4
|5. Грузия
|0
|1
|2
|2:4
|1
|6. Молдова
|0
|0
|3
|1:10
|0
На 12.XI: Австрия - Ирландия, Грузия - Молдова, Уелс - Сърбия
Гр. G: Израел - Лихтенщайн 2:1 (Хемед 3, 16; Гьопел 49), Албания - Испания 0:2 (Д. Коста 55, Нолито 63), Македония - Италия 2:3 (Несторовски 57, Хасани 59; Белоти 24, Имобиле 75, 90)
КЛАСИРАНЕ
|1. Испания
|2
|1
|0
|11:1
|7
|2. Италия
|2
|1
|0
|7:4
|7
|3. Албания
|2
|0
|1
|4:3
|6
|4. Израел
|2
|0
|1
|5:5
|6
|5. Македония
|0
|0
|3
|4:7
|0
|6. Лихтенщайн
|0
|0
|3
|1:12
|0
На 12.XI: Албания - Израел, Лихтенщайн - Италия, Испания - Македония
Гр. I: Финландия - Хърватия 0:1 (Манджукич 18), Украйна - Косово 3:0 (Рахмани 31-авт, Ярмоленко 81, Ротан 87), Исландия - Турция 2:0 (Топрак 42-авт, Финбогасон 44)
КЛАСИРАНЕ
|1. Хърватия
|2
|1
|0
|8:1
|7
|2. Исландия
|2
|1
|0
|6:3
|7
|3. Украйна
|1
|2
|0
|6:3
|5
|4. Турция
|0
|2
|1
|3:5
|2
|5. Финландия
|0
|1
|2
|3:5
|1
|6. Косово
|0
|1
|2
|1:10
|1
На 12.XI: Хърватия - Исландия, Турция - Косово, Украйна - Финландия
Днес, 21.45 ч. - Гр. С: Чехия - Азербайджан, Германия - Северна Ирландия (по Диема спорт), Норвегия - Сан Марино
Гр. Е: Казахстан - Румъния (от 19 ч., по Sky sports 1), Дания - Черна гора, Полша - Армения
Гр. F: Словения - Англия (по Диема спорт 2), Словакия - Шотландия (по Sky sports 2), Литва - Малта