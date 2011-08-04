СТАТИСТИКА

за Мондиал`18 - Гр. D: Уелс - Грузия 1:1 (Бейл 10; Окриашвили 57), Молдова - Ирландия 1:3 (Бугайов 45; Лонг 2, Маклийн 69, 76), Сърбия - Австрия 3:2 (Митрович 6, 23, Тадич 74; Забитцер 15, Янко 63)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. Сърбия 2 1 0 8:4 7 2. Ирландия 2 1 0 6:3 7 3. Уелс 1 2 0 7:3 5 4. Австрия 1 1 1 6:6 4 5. Грузия 0 1 2 2:4 1 6. Молдова 0 0 3 1:10 0

На 12.XI: Австрия - Ирландия, Грузия - Молдова, Уелс - Сърбия



Гр. G: Израел - Лихтенщайн 2:1 (Хемед 3, 16; Гьопел 49), Албания - Испания 0:2 (Д. Коста 55, Нолито 63), Македония - Италия 2:3 (Несторовски 57, Хасани 59; Белоти 24, Имобиле 75, 90)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. Испания 2 1 0 11:1 7 2. Италия 2 1 0 7:4 7 3. Албания 2 0 1 4:3 6 4. Израел 2 0 1 5:5 6 5. Македония 0 0 3 4:7 0 6. Лихтенщайн 0 0 3 1:12 0

На 12.XI: Албания - Израел, Лихтенщайн - Италия, Испания - Македония



Гр. I: Финландия - Хърватия 0:1 (Манджукич 18), Украйна - Косово 3:0 (Рахмани 31-авт, Ярмоленко 81, Ротан 87), Исландия - Турция 2:0 (Топрак 42-авт, Финбогасон 44)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. Хърватия 2 1 0 8:1 7 2. Исландия 2 1 0 6:3 7 3. Украйна 1 2 0 6:3 5 4. Турция 0 2 1 3:5 2 5. Финландия 0 1 2 3:5 1 6. Косово 0 1 2 1:10 1

На 12.XI: Хърватия - Исландия, Турция - Косово, Украйна - Финландия



Днес, 21.45 ч. - Гр. С: Чехия - Азербайджан, Германия - Северна Ирландия (по Диема спорт), Норвегия - Сан Марино

Гр. Е: Казахстан - Румъния (от 19 ч., по Sky sports 1), Дания - Черна гора, Полша - Армения

Гр. F: Словения - Англия (по Диема спорт 2), Словакия - Шотландия (по Sky sports 2), Литва - Малта



Квалификацииза Мондиал`18 - Гр. D: Уелс - Грузия 1:1 (Бейл 10; Окриашвили 57), Молдова - Ирландия 1:3 (Бугайов 45; Лонг 2, Маклийн 69, 76), Сърбия - Австрия 3:2 (Митрович 6, 23, Тадич 74; Забитцер 15, Янко 63)КЛАСИРАНЕ 60