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СПОРТ

СТАТИСТИКА

Световни квалификации, зона Европа

ГРУПА С: Азербайджан - Норвегия 1: 0 (Медведев 11); Германия - Чехия 3:0 (Мюлер 13, 65, Кроос 49); Северна Ирландия - Сан Марино 4:0 ( Дейвис 1-дузпа, Лафърти 79, 90, Уърд 86).

ГРУПА Е: Армения - Румъния 0:5 (Станчу 4-дузпа, 29, Попа 10, Марин 12, Чипчиу 59); Черна гора - Казахстан 5:0 (Томашевич 24, Вукчевич 59, Йоветич 64, Бечирай 73, Савич 78); Полша - Дания 3:2 (Левандовски 20, 36, 48; Глик 49-автогол, Поулсен 69)

ГРУПА F: Англия - Малта 2:0 (Стъридж 29, Али 38), Шотландия - Литва (Макартър 89; Черних 59); Словения - Словакия (Кронаветер 74).

Днес от 21.45 ч:

ГРУПА А: Швеция - България, Холандия - Франция, Беларус - Люксембург.

ГРУПА В: Андора - Швейцария, Фар. острови - Португалия, Латвия - Унгария

Група Н: Босна и Херцеговина - Кипър, Естония - Гърция, Гибралтар - Белгия.

Зона Африка

Конго - Либия 4:0, Габон - Мароко 0:0, Кон д'Ивоар - Мали 3:1, Буркина Фасо - Южна Африка 1:1, Сенегал - Кабо Верде 2:0.
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