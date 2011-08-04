Футболна седмица

Събота
Диема спорт 2
14.00 "Питърбро" - "Бъри"
19.00 Контрола: "Левски" - "Галатасарай"
21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Германия - Чехия
Диема спорт
15.00 "Суиндън" - "Болтън"
19.00 Квалификация за Мондиал 2018: Англия - Малта
21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Полша - Дания
Неделя
Диема спорт
14.15 "Оксфорд" - "Уимбълдън"
21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Албания - Испания
Диема спорт 2
19.00 Квалификация за Мондиал 2018: Финландия - Хърватия
21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Македония - Италия
Нова спорт
16.15 "Милтън Кийн Донс" - "Порт Вейл"
Понеделник
БНТ1
21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Швеция - България
Диема спорт
21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Холандия - Франция
Диема спорт 2
21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Фарьорски о-ви - Португалия
Вторник
БНТ HD
18.00 Младежка квалификация за Евро 2017: България - Румъния
Диема спорт
21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Германия - Северна Ирландия
Диема спорт 2
21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Словения - Англия
Петък
Диема
17.30 "Черно море" - "Верея"
Диема спорт 2
20.00 "Пирин" - "Лудогорец"
Евроспорт 2
21.30 "Борусия" (Д) - "Херта"
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