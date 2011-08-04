Футболна седмица

Събота



Диема спорт 2



14.00 "Питърбро" - "Бъри"



19.00 Контрола: "Левски" - "Галатасарай"



21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Германия - Чехия



Диема спорт



15.00 "Суиндън" - "Болтън"



19.00 Квалификация за Мондиал 2018: Англия - Малта



21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Полша - Дания







Неделя



Диема спорт



14.15 "Оксфорд" - "Уимбълдън"



21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Албания - Испания



Диема спорт 2



19.00 Квалификация за Мондиал 2018: Финландия - Хърватия



21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Македония - Италия



Нова спорт



16.15 "Милтън Кийн Донс" - "Порт Вейл"







Понеделник



БНТ1



21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Швеция - България



Диема спорт



21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Холандия - Франция



Диема спорт 2



21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Фарьорски о-ви - Португалия







Вторник



БНТ HD



18.00 Младежка квалификация за Евро 2017: България - Румъния



Диема спорт



21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Германия - Северна Ирландия



Диема спорт 2



21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Словения - Англия







Петък



Диема



17.30 "Черно море" - "Верея"



Диема спорт 2



20.00 "Пирин" - "Лудогорец"



Евроспорт 2



21.30 "Борусия" (Д) - "Херта"



