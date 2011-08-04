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Хакерите от Fancy Bears са се добрали до кореспонденция на шеф в USADA
Нашите ракети - американските, турските, френските, руските, английските, разрушиха Сирия. Това трябва да го прекратим, заяви премиерът на конгрес на жените от ЕНП
"Алтернатива за Германия" обаче печели все повече привърженици в Източна Германия
Правителството издигна Кристалина Георгиева за шеф на ООН
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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт 2

14.00 "Питърбро" - "Бъри"

19.00 Контрола: "Левски" - "Галатасарай"

21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Германия - Чехия

Диема спорт

15.00 "Суиндън" - "Болтън"

19.00 Квалификация за Мондиал 2018: Англия - Малта

21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Полша - Дания



Неделя

Диема спорт

14.15 "Оксфорд" - "Уимбълдън"

21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Албания - Испания

Диема спорт 2

19.00 Квалификация за Мондиал 2018: Финландия - Хърватия

21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Македония - Италия

Нова спорт

16.15 "Милтън Кийн Донс" - "Порт Вейл"



Понеделник

БНТ1

21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Швеция - България

Диема спорт

21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Холандия - Франция

Диема спорт 2

21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Фарьорски о-ви - Португалия



Вторник

БНТ HD

18.00 Младежка квалификация за Евро 2017: България - Румъния

Диема спорт

21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Германия - Северна Ирландия

Диема спорт 2

21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Словения - Англия



Петък

Диема

17.30 "Черно море" - "Верея"

Диема спорт 2

20.00 "Пирин" - "Лудогорец"

Евроспорт 2

21.30 "Борусия" (Д) - "Херта"

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