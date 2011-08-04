СТАТИСТИКА

за Мондиал`18 - Гр. D: Австрия - Уелс 2:2 (Арнаутович 28, 48; Алън 22, Вимер 45-авт), Молдова - Сърбия 0:3 (Костич 19, Бр. Иванович 37, Тадич 59), Ирландия - Грузия 1:0 (С. Колмън 56)
КЛАСИРАНЕ
|1. Уелс
|1
|1
|0
|6:2
|4
|2. Сърбия
|1
|1
|0
|5:2
|4
|3. Австрия
|1
|1
|0
|4:3
|4
|4. Ирландия
|1
|1
|0
|3:2
|4
|5. Грузия
|0
|0
|2
|1:3
|0
|6. Молдова
|0
|0
|2
|0:7
|0
В неделя - Уелс - Грузия (от 19 ч., по Sky sports 1), Молдова - Ирландия (от 21.45 ч.), Сърбия - Австрия (от 21.45 ч., по ORF1)
Гр. G: Италия - Испания 1:1 (Де Роси 82-д; Витоло 55), Македония - Израел 1:2 (Несторовски 63; Хемед 25, Бен Хаим 43), Лихтенщайн - Албания 0:2 (Йехле 11-авт, Балай 71)
КЛАСИРАНЕ
|1. Албания
|2
|0
|0
|4:1
|6
|2. Испания
|1
|1
|0
|9:1
|4
|3. Италия
|1
|1
|0
|4:2
|4
|4. Израел
|1
|0
|1
|3:4
|3
|5. Македония
|0
|0
|2
|2:4
|0
|6. Лихтенщайн
|0
|0
|2
|0:10
|0
В неделя - Израел - Лихтенщайн, Албания - Испания (от 21.45 ч., по Диема спорт), Македония - Италия (от 21.45 ч., по Диема спорт 2)
Гр. I: Исландия - Финландия 3:2 (Арнасон 37, Финбогасон 89, Сигурдсон 90; Пуки 21, Лод 39), Турция - Украйна 2:2 (Туфан 45, Чалханоглу 81-д; Ярмоленко 24-д, Кравец 27), Косово - Хърватия 0:6 (Манджукич 6, 24, 35, Митрович 68, Перишич 83, Калинич 90)
КЛАСИРАНЕ
|1. Хърватия
|1
|1
|0
|7:1
|4
|2. Исландия
|1
|1
|0
|4:3
|4
|3. Украйна
|0
|2
|0
|3:3
|2
|Турция
|0
|2
|0
|3:3
|2
|5. Финландия
|0
|1
|1
|3:4
|1
|6. Косово
|0
|1
|1
|1:7
|1
В неделя - Финландия - Хърватия (от 19 ч., по Диема спорт 2), Украйна - Косово (от 19 ч.), Исландия - Турция (от 21.45 ч.)
Събота - гр. С: Азербайджан - Норвегия (от 19 ч., по Sky sports 2), Германия - Чехия (от 21.45 ч., по Диема спорт 2), Северна Ирландия - Сан Марино (от 21.45 ч., по Sky sports 5)
гр. Е: Армения - Румъния (от 19 ч.), Черна гора - Казахстан (от 19 ч.), Полша - Дания (от 21.45 ч., по Диема спорт)
гр. F: Англия - Малта (от 19 ч., по Диема спорт), Шотландия - Литва (от 21.45 ч., по Sky sports 2), Словения - Словакия (от 21.45 ч.)
Зона "Южна Америка"
Бразилия - Боливия 5:0 (Неймар 11, Коутиньо 26, Ф. Луис 39, Жезуш 44, Фирмино 76), Уругвай - Венецуела 3:0 (Лодейро 29, Кавани 46, 79), Перу - Аржентина 2:2 (Гереро 58, Куева 84-д; Мори 16, Игуаин 78), Парагвай - Колумбия 0:1 (Кардона 90), Еквадор - Чили 3:0 (Валенсия 19, Рамирес 23, Кайседо 46). Води Уругвай с 19 т., пред Бразилия (18), Еквадор (16), Колумбия (16), Аржентина (16), Парагвай (12) и др.