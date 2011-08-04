СТАТИСТИКА

за Мондиал`18 - Гр. D: Австрия - Уелс 2:2 (Арнаутович 28, 48; Алън 22, Вимер 45-авт), Молдова - Сърбия 0:3 (Костич 19, Бр. Иванович 37, Тадич 59), Ирландия - Грузия 1:0 (С. Колмън 56)



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П Р З ГР Т

1. Уелс 1 1 0 6:2 4 2. Сърбия 1 1 0 5:2 4 3. Австрия 1 1 0 4:3 4 4. Ирландия 1 1 0 3:2 4 5. Грузия 0 0 2 1:3 0 6. Молдова 0 0 2 0:7 0

В неделя - Уелс - Грузия (от 19 ч., по Sky sports 1), Молдова - Ирландия (от 21.45 ч.), Сърбия - Австрия (от 21.45 ч., по ORF1)



Гр. G: Италия - Испания 1:1 (Де Роси 82-д; Витоло 55), Македония - Израел 1:2 (Несторовски 63; Хемед 25, Бен Хаим 43), Лихтенщайн - Албания 0:2 (Йехле 11-авт, Балай 71)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. Албания 2 0 0 4:1 6 2. Испания 1 1 0 9:1 4 3. Италия 1 1 0 4:2 4 4. Израел 1 0 1 3:4 3 5. Македония 0 0 2 2:4 0 6. Лихтенщайн 0 0 2 0:10 0

В неделя - Израел - Лихтенщайн, Албания - Испания (от 21.45 ч., по Диема спорт), Македония - Италия (от 21.45 ч., по Диема спорт 2)



Гр. I: Исландия - Финландия 3:2 (Арнасон 37, Финбогасон 89, Сигурдсон 90; Пуки 21, Лод 39), Турция - Украйна 2:2 (Туфан 45, Чалханоглу 81-д; Ярмоленко 24-д, Кравец 27), Косово - Хърватия 0:6 (Манджукич 6, 24, 35, Митрович 68, Перишич 83, Калинич 90)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. Хърватия 1 1 0 7:1 4 2. Исландия 1 1 0 4:3 4 3. Украйна 0 2 0 3:3 2 Турция 0 2 0 3:3 2 5. Финландия 0 1 1 3:4 1 6. Косово 0 1 1 1:7 1

В неделя - Финландия - Хърватия (от 19 ч., по Диема спорт 2), Украйна - Косово (от 19 ч.), Исландия - Турция (от 21.45 ч.)



Събота - гр. С: Азербайджан - Норвегия (от 19 ч., по Sky sports 2), Германия - Чехия (от 21.45 ч., по Диема спорт 2), Северна Ирландия - Сан Марино (от 21.45 ч., по Sky sports 5)

гр. Е: Армения - Румъния (от 19 ч.), Черна гора - Казахстан (от 19 ч.), Полша - Дания (от 21.45 ч., по Диема спорт)

гр. F: Англия - Малта (от 19 ч., по Диема спорт), Шотландия - Литва (от 21.45 ч., по Sky sports 2), Словения - Словакия (от 21.45 ч.)



Зона "Южна Америка"

Бразилия - Боливия 5:0 (Неймар 11, Коутиньо 26, Ф. Луис 39, Жезуш 44, Фирмино 76), Уругвай - Венецуела 3:0 (Лодейро 29, Кавани 46, 79), Перу - Аржентина 2:2 (Гереро 58, Куева 84-д; Мори 16, Игуаин 78), Парагвай - Колумбия 0:1 (Кардона 90), Еквадор - Чили 3:0 (Валенсия 19, Рамирес 23, Кайседо 46). Води Уругвай с 19 т., пред Бразилия (18), Еквадор (16), Колумбия (16), Аржентина (16), Парагвай (12) и др.



Квалификацииза Мондиал`18 - Гр. D: Австрия - Уелс 2:2 (Арнаутович 28, 48; Алън 22, Вимер 45-авт), Молдова - Сърбия 0:3 (Костич 19, Бр. Иванович 37, Тадич 59), Ирландия - Грузия 1:0 (С. Колмън 56)КЛАСИРАНЕ