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СПОРТ

СТАТИСТИКА

Квалификации
за Мондиал`18 - Гр. D: Австрия - Уелс 2:2 (Арнаутович 28, 48; Алън 22, Вимер 45-авт), Молдова - Сърбия 0:3 (Костич 19, Бр. Иванович 37, Тадич 59), Ирландия - Грузия 1:0 (С. Колмън 56)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. Уелс1106:24
2. Сърбия1105:24
3. Австрия1104:34
4. Ирландия1103:24
5. Грузия0021:30
6. Молдова0020:70

В неделя - Уелс - Грузия (от 19 ч., по Sky sports 1), Молдова - Ирландия (от 21.45 ч.), Сърбия - Австрия (от 21.45 ч., по ORF1)

Гр. G: Италия - Испания 1:1 (Де Роси 82-д; Витоло 55), Македония - Израел 1:2 (Несторовски 63; Хемед 25, Бен Хаим 43), Лихтенщайн - Албания 0:2 (Йехле 11-авт, Балай 71)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. Албания2004:16
2. Испания1109:14
3. Италия1104:24
4. Израел1013:43
5. Македония0022:40
6. Лихтенщайн0020:100

В неделя - Израел - Лихтенщайн, Албания - Испания (от 21.45 ч., по Диема спорт), Македония - Италия (от 21.45 ч., по Диема спорт 2)

Гр. I: Исландия - Финландия 3:2 (Арнасон 37, Финбогасон 89, Сигурдсон 90; Пуки 21, Лод 39), Турция - Украйна 2:2 (Туфан 45, Чалханоглу 81-д; Ярмоленко 24-д, Кравец 27), Косово - Хърватия 0:6 (Манджукич 6, 24, 35, Митрович 68, Перишич 83, Калинич 90)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. Хърватия1107:14
2. Исландия1104:34
3. Украйна0203:32
Турция0203:32
5. Финландия0113:41
6. Косово0111:71

В неделя - Финландия - Хърватия (от 19 ч., по Диема спорт 2), Украйна - Косово (от 19 ч.), Исландия - Турция (от 21.45 ч.)

Събота - гр. С: Азербайджан - Норвегия (от 19 ч., по Sky sports 2), Германия - Чехия (от 21.45 ч., по Диема спорт 2), Северна Ирландия - Сан Марино (от 21.45 ч., по Sky sports 5)
гр. Е: Армения - Румъния (от 19 ч.), Черна гора - Казахстан (от 19 ч.), Полша - Дания (от 21.45 ч., по Диема спорт)
гр. F: Англия - Малта (от 19 ч., по Диема спорт), Шотландия - Литва (от 21.45 ч., по Sky sports 2), Словения - Словакия (от 21.45 ч.)

Зона "Южна Америка"
Бразилия - Боливия 5:0 (Неймар 11, Коутиньо 26, Ф. Луис 39, Жезуш 44, Фирмино 76), Уругвай - Венецуела 3:0 (Лодейро 29, Кавани 46, 79), Перу - Аржентина 2:2 (Гереро 58, Куева 84-д; Мори 16, Игуаин 78), Парагвай - Колумбия 0:1 (Кардона 90), Еквадор - Чили 3:0 (Валенсия 19, Рамирес 23, Кайседо 46). Води Уругвай с 19 т., пред Бразилия (18), Еквадор (16), Колумбия (16), Аржентина (16), Парагвай (12) и др.

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