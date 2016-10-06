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СНИМКА: ЕПА/БГНЕС
Собственикът на руската компания за мебели CaroBus Антон Копел показва детски макет на военната ракетна система "Бук" в магазин на фирмата в Санкт Петербург. Международно разследване доказа, че с ракета "Бук" е бил свален самолетът на Малайзийските авиолинии над Източна Украйна преди две години, когато загинаха 298 души.
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06 Октомври 2016 20:15
С какой целью украинский Су-25 летел по гражданской трассе на одном эшелоне с малайзийским Боингом? — Минобороны РФ
Российские средства объективного контроля зафиксировали украинский самолет Су-25, который предположительно летел в сторону малайзийского Boeing, сообщил на пресс-конференции в Москве начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Андрей Картаполов.
«Был зафиксирован набор высоты самолетом ВВС Украины, его удаленность от малайзийского Boeing составила от 3 до 5 км», — сказал он.
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http://special.tass.ru/politika/1332217
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