АРТ ЛУПА Имани



пристига заедно със сина си, който се роди неотдавна, за концерта в София на 19 октомври. На сцената в зала 1 на НДК ще я придружават двама челисти и китарист. Изпълнителката на Don't Be So Shy и You'll Never Know, която се представи пред българска публика в Sofia Live Club през пролетта, сега успешно разпродаде почти цялата зала 1. Ето защо организаторите Keen Acts пуснаха в продажба и втори балкон (на цени от 50, 55 и 65 лв.). Френската певица, чиито корени водят към екзотичните Коморски острови, започна турнето си във Франция, а преди София й предстоят още Люксембург, Швейцария и три концерта в Полша. Имани подкрепи полските жени, включвайки се в акцията "Черен понеделник" с послание в социалните мрежи, подкрепящо протестите срещу пълната забрана на абортите.







Сър Пол Маккартни



ще вземе участие в новия филм от поредицата "Карибски пирати: Мъртвите не говорят". Той не е първият известен музикант с роля в поредицата - преди него китаристът на "Ролинг стоунс" Кийт Ричардс влезе в ролята на бащата на Джак Спароу - капитан Едуард Тийг. Новото екшън приключение намира героя на Джони Деп в крайно неблагоприятно положение, след като смъртоносните духове на загинали моряци, начело със страховития капитан Салазар (Хавиер Бардем), успяват да се измъкнат от Бермудския триъгълник и се заричат да избият всички пирати в морето. Единственият шанс за оцеляване на Спароу е в легендарния Тризъбец на Посейдон, но за да го намери, той трябва да сключи несигурен съюз с Карина Смит (Кая Скоделарио) - блестящ и красив астроном, и Хенри (Брентън Туейтс) - вироглав млад моряк от Кралските военноморски сили. Джефри Ръш и Орландо Блум ще се завърнат в познатите роли на капитан Барбоса и Уил Търнър, капитан на "Летящия холандец". Иманипристига заедно със сина си, който се роди неотдавна, за концерта в София на 19 октомври. На сцената в зала 1 на НДК ще я придружават двама челисти и китарист. Изпълнителката на Don't Be So Shy и You'll Never Know, която се представи пред българска публика в Sofia Live Club през пролетта, сега успешно разпродаде почти цялата зала 1. Ето защо организаторите Keen Acts пуснаха в продажба и втори балкон (на цени от 50, 55 и 65 лв.). Френската певица, чиито корени водят към екзотичните Коморски острови, започна турнето си във Франция, а преди София й предстоят още Люксембург, Швейцария и три концерта в Полша. Имани подкрепи полските жени, включвайки се в акцията "Черен понеделник" с послание в социалните мрежи, подкрепящо протестите срещу пълната забрана на абортите.Сър Пол Маккартнище вземе участие в новия филм от поредицата "Карибски пирати: Мъртвите не говорят". Той не е първият известен музикант с роля в поредицата - преди него китаристът на "Ролинг стоунс" Кийт Ричардс влезе в ролята на бащата на Джак Спароу - капитан Едуард Тийг. Новото екшън приключение намира героя на Джони Деп в крайно неблагоприятно положение, след като смъртоносните духове на загинали моряци, начело със страховития капитан Салазар (Хавиер Бардем), успяват да се измъкнат от Бермудския триъгълник и се заричат да избият всички пирати в морето. Единственият шанс за оцеляване на Спароу е в легендарния Тризъбец на Посейдон, но за да го намери, той трябва да сключи несигурен съюз с Карина Смит (Кая Скоделарио) - блестящ и красив астроном, и Хенри (Брентън Туейтс) - вироглав млад моряк от Кралските военноморски сили. Джефри Ръш и Орландо Блум ще се завърнат в познатите роли на капитан Барбоса и Уил Търнър, капитан на "Летящия холандец". 48