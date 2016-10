Полша подкрепи Кристалина Георгиева за шеф на ООН

67 04 Октомври 2016 20:15 Според нея ООН трябва да действа приоритетно за опазване на мира и сигурността , да се бори с климатичните промени и да брани правата на човека .

Тъй, тъй, а какво мисли самото ООН?

"The Three Pillars of the United Nations

For 70 years, the United Nations has worked on the frontlines every day around the world on the pillars of Human Rights , Peace and Security , and Development. "

Адски иновативно се е изказала госпожа Георгиева, дума да няма...

Само дето малце е недооценила бюрократите. За климатичните промени те вече са се изказали като под-точка на многократно цитираните Sustainable Goals 2030. Една от седемнадесетте под-точки, впрочем. http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

