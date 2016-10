Писмо от “България” 1 Кърпикожух Димитри Иванов Димитри Иванов



Влязох в работилничка с надпис кожухар, оказа се кожухарка, която много хубаво ми закърпи кожуха.



На думата ателие не реагирам. Уъркшоп ме разсмива, понеже някои казват уъркшопове, други казват уъркшопи. Казвам работилница. В моята нямам писалище, имам триметров тезгях, масивен, резбован. Не знам защо тезгяхът има звънец, но когато майка ми звънваше, това беше знак за нас и гостите да се съберем около тезгяха, който служеше за маса. Понеже тезгяхът е от тютюневата фабрика "Асенова крепост", той и сега, след сто години, ухае на тютюн и привлича буболечки. Особено щурци. Привечер те цвъркат навън, нощем влитат през отворените прозорци - аз като фрау Ангела Меркел имам политика на отворените врати и прозорци - пеят ми до полунощ, после излитат навън в щуравия свят, може би да пият капчиците роса по тревата. Един щурчо май беше по-наясно с английската словесност от нашенците, казващи уъркшопове\уъркшопи, и беше чел The Cricket on the Hearth - "Щурецът в огнището", коледната приказка на Дикенс. Щурчо тръгна към оджака, влезе в празното бобено гърне, върна се на тезгяха, пи вода от чашата ми, надникна в чашата с водка и цопна вътре. Извадих го с една от четчиците на тезгяха и го забравих. На сутринта го видях: пролазил на лампата, която не гася, понеже е енергоспестяваща, и изтрезнял преди мен.



Грозниците казват грозни работи. Няма да кажат, че тезгяхът ми ухае, ще кажат, че вони на тютюн. Рисуват грозни картинки на цигарените кутии; затова на тезгяха ми има сребърна табакера, в която си прехвърлям цигарите. Грозниците са като депутатите. Стотици депутатски прения са: Аз съм умен/умна и красив/а, а ти си глупав/а, грозен/а лъжец/ лъжкиня и крадец/крадла.



Напоследък чух пустословия кой да стане български президент, коя българка да кандидатства за шефеса на ООН. Българският президент е част от политическия декор, вицепрезидентът сам не знае за какво е. САЩ имат вицепрезидент, който мигновено става президент, когато застрелят президента, но ние не сме САЩ.



Кандидат-президентът генерал Радев ме разочарова. За да превари нападки от дясно каза, че е натовец, без да го питат завалията. Такива генерали стават само за Ловно-рибарския съюз.



А пък за ООН защо, защо бе, да нямаме две кандидатки. Ако попълниш два фиша за тотото, си удвояваш шансовете. А и официалната българска подкрепа плюс ли е или минус? Така и така не можеш да си позволиш да фаворизираш родината си. Гордост?



Когато през февруари 1946 г. избраха Тригве Ли за шеф на ООН, един влезе в хижа "Алеко", отръска си ските, извади вестник и каза гордо: "Тоа е норвежец. Норвежците са скиори. Началнико на целио свет е скиор, значи".



ООН е на 71 години. Креатура е на победителите във Втората световна война. Едните победители започнаха от Москва, стигнаха до бърлогата на звяра в Берлин и я превзеха. Другите победители протакаха десанта на плажа в Нормандия (операция "Оверлорд") до 30 август 1944 г. за да се обезкръви СССР. Като стъпиха на пясъка, и те пуснаха кръв, щото остатъците от Вермахта жилеха като оси. Фоторепортерът на TIime & Life каза: "Западните европейци ни помагаха. От нас кръвта, от тях пясъкът и кръвта се смесваше с пясъка". След седем години каза: "Сега обичам германците двойно, понеже има две Германии. Но "оси" и "уеси" се съединиха преди 26 години и вчера германците отбелязаха годишнината в Дрезден, който англичаните със запалителни бомби изпепелиха в такъв пожар, че огнената буря направи свистене като кикота на Сатаната.



Освободителите се срещнаха на двата бряга на Елба, прецопаха реката и се прегърнаха.



При създаването на ООН в Сан Франциско Громико много пъти казваше "Не" и бе наречен "Мистър но". Ноумените са по-уважавани от the yesmen (and the yeswomen, другарко М. Кунева). Тригве Ли was endorsed by the USSR (беше избраник на СССР като неутрален) и щом в Корейската война престана да е неутрален, а в услуга на САЩ, СССР му тегли шута. През 1957 г. СССР беше против преизбирането на шведа Даг Хамаршелд, защото бе на страната на империалистите в Конго и през 1961 г. самолетът на Хамаршелд гръмна мистериозно в небето на Замбия, която тогава се казваше Родезия.



Когато австриецът Курт Валдхайм застана начело на ООН, австрийците зацвъркаха радостно като щурци и като щурци се смълчаха по-късно, когато мистериозно се откри, че на младини Валдхайм бил хитлерист.



Кристалина Георгиева била в Световната банка и еврокомисар. Това плюс ли е, или е минус? Все по-голяма част от света смята Световната банка за маша на САЩ и презира еврокомисарите.



ООН беше създадена от победителите във Втората световна война. Горко на победените. Vae victis. Те нямат думата.



Понякога я вземат чрез литературата. "Отнесени от вихъра" е велика книга, понеже не е написана от победителите. Рекламаджиите лъжат, че Хари Потър е най-печелившата книга, те съпоставят числа в долари, без да съпоставят някогашната със сегашната стойност на щатския долар. "Отнесени от вихъра" остана ненадмината. Когато следвах в Икономическия институт "Карл Маркс", наричахме дисциплината статистика стъкмистика.



Младият някога комунист Бойко Борисов предложи за българска президентка бившата партийна активистка Цецка Цачева. Видя в нея майка на нацията. Баси майката. Хайде чао, чакам да чуя щуреца под моя прозорец. Чао, читателю любезен, чао, омразнико мой верен.







