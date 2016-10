FAST ще търси извънземни Телескопът се казва просто "Five hundred meter Aperture Spherical Telescope"



Огромният телескоп се строеше 5 години и струва около 180 милиона щатски долара. 9000 души бяха изселени от района, за да може да се построи устройството.



Телескопът е отворен и сферичен с диаметър от 500 метра. Затова е наречен просто "Five hundred meter Aperture Spherical Telescope", или съкратено FAST.



Целта на FAST e да изследва най-мистериозните обекти във Вселената, като черните дупки и пулсарите, както и да търси интелигентен живот във Вселената. По дизайн този телескоп е близък до телескопа Аресибо в Пуерто Рико, който всъщност е предишният рекордьор (с диаметър от 300 метра).



Китайската академия на науките обещава, че ще даде достъп до телескопа на учени от цял свят.



