СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, IХ КРЪГ
|"Левски"
|2:0
|"Дунав"
|"Лудогорец"
|3:1
|"Нефтохимик"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛЕВСКИ"
|7
|2
|0
|18:3
|23
|2. "ЛУДОГОРЕЦ"
|6
|1
|1
|22:8
|19
|3. "ДУНАВ"
|5
|2
|2
|11:5
|17
|4. "ЦСКА-СОФИЯ"
|5
|2
|2
|15:5
|17
|5. "БОТЕВ"
|4
|2
|3
|14:12
|14
|6. "ЧЕРНО МОРЕ
|4
|2
|3
|10:10
|14
|7. "БЕРОЕ"
|4
|1
|3
|5:7
|13
|8. "ПИРИН
|4
|1
|4
|10:12
|13
|9. "ЛОКО" (ПД)
|3
|3
|3
|17:17
|12
|10. "СЛАВИЯ"
|3
|1
|5
|14:18
|10
|11. "ВЕРЕЯ"
|3
|1
|5
|8:16
|10
|12. "ЛОКО" (ГО)
|1
|2
|6
|7:16
|5
|13. "МОНТАНА"
|1
|1
|7
|5:16
|4
|14. "НЕФТОХИМИК"
|1
|1
|7
|7:18
|4
Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за неопределена още дата.
ГОЛМАЙСТОРИ
6 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");
5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София");
4 гола - Вандерсон, Марселиньо и Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Антон Огнянов ("Дунав");
3 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Марек Кузма ("Черно море"), Божидар Краев ("Левски"), Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров и Ивайло Димитров ("Славия"), Тодор Неделев ("Ботев"), Георги Костадинов и Бабтунде Адениджи ("Левски").
В следващия кръг - 14 октомври (петък), 17.30 ч.: "Черно море" - "Верея" (по "Диема"); от 20 ч.: "Пирин" - "Лудогорец" (по "Диема спорт 2"); 15 октомври (събота), 16.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Левски" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Нефтохимик-Бургас" - "Славия" (по "Диема спорт"); 16 октомври (неделя), 17.30 ч.: "Берое" - "Ботев" (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Дунав" - "Монтана" (по "Диема спорт 2"); 17 октомври (понеделник), 20 ч.: "Локомотив" (ГО) - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт").
ВТОРА ЛИГА, VIII КРЪГ
|"Царско село"
|5:0
|"Левски" (Карл)
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЦСКА-СОФИЯ II"
|5
|2
|1
|15:8
|17
|2. "ЕТЪР"
|5
|2
|1
|11:5
|17
|3. "СЕПТЕМВРИ"
|4
|3
|1
|13:6
|15
|4. "ВИТОША"
|4
|3
|1
|9:3
|15
|5. "НЕСЕБЪР"
|4
|2
|2
|10:6
|14
|6. "БОТЕВ" (ВР)
|3
|4
|1
|10:5
|13
|7. "СОЗОПОЛ"
|3
|4
|1
|8:4
|13
|8. "ЦАРСКО СЕЛО"
|3
|3
|2
|12:8
|12
|9. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|3
|2
|3
|10:7
|11
|10. "ПОМОРИЕ"
|2
|3
|3
|9:12
|9
|11. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|2
|3
|3
|8:8
|9
|12. "СПАРТАК"
|2
|2
|4
|9:15
|8
|13. "ЛОКОМОТИВ"
|1
|4
|3
|7:11
|7
|14. "ОБОРИЩЕ"
|1
|3
|4
|8:12
|6
|15. "БАНСКО"
|0
|4
|4
|5:15
|4
|16. "ЛЕВСКИ"
|0
|0
|8
|5:24
|0
В следващия кръг - 15 октомври (събота), 16 ч.: "Банско" - "Лудогорец II", "Левски" (Карл) - "Несебър" (в Хисаря), "Оборище" - "Царско село", "Спартак" (Пл) - "Созопол", "Локомотив" (Сф) - "Ботев" (Глб); 16 октомври (неделя), 16 ч.: "Септември" (Сф) - "Витоша" (Бистр), "Поморие" - "ЦСКА-София II"; 17 октомври (понеделник), 16 ч.: "Етър" - "Ботев" (Вр) (по "Диема спорт 2").