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СТАТИСТИКА


ПЪРВА ЛИГА, IХ КРЪГ

"Левски"2:0"Дунав"
(Г. Костадинов 22, 56)

"Лудогорец"3:1"Нефтохимик"
(Вандерсон 13, Саша 56, Кешерю 70; Н. Дюлгеров 47)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛЕВСКИ"72018:323
2. "ЛУДОГОРЕЦ"61122:819
3. "ДУНАВ"52211:517
4. "ЦСКА-СОФИЯ"52215:517
5. "БОТЕВ"42314:1214
6. "ЧЕРНО МОРЕ42310:1014
7. "БЕРОЕ"4135:713
8. "ПИРИН41410:1213
9. "ЛОКО" (ПД)33317:1712
10. "СЛАВИЯ"31514:1810
11. "ВЕРЕЯ"3158:1610
12. "ЛОКО" (ГО)1267:165
13. "МОНТАНА"1175:164
14. "НЕФТОХИМИК"1177:184

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за неопределена още дата.

ГОЛМАЙСТОРИ
6 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");
5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София");
4 гола - Вандерсон, Марселиньо и Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Антон Огнянов ("Дунав");
3 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Марек Кузма ("Черно море"), Божидар Краев ("Левски"), Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров и Ивайло Димитров ("Славия"), Тодор Неделев ("Ботев"), Георги Костадинов и Бабтунде Адениджи ("Левски").

В следващия кръг - 14 октомври (петък), 17.30 ч.: "Черно море" - "Верея" (по "Диема"); от 20 ч.: "Пирин" - "Лудогорец" (по "Диема спорт 2"); 15 октомври (събота), 16.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Левски" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Нефтохимик-Бургас" - "Славия" (по "Диема спорт"); 16 октомври (неделя), 17.30 ч.: "Берое" - "Ботев" (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Дунав" - "Монтана" (по "Диема спорт 2"); 17 октомври (понеделник), 20 ч.: "Локомотив" (ГО) - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт").


ВТОРА ЛИГА, VIII КРЪГ

"Царско село"5:0"Левски" (Карл)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЦСКА-СОФИЯ II"52115:817
2. "ЕТЪР"52111:517
3. "СЕПТЕМВРИ"43113:615
4. "ВИТОША"4319:315
5. "НЕСЕБЪР"42210:614
6. "БОТЕВ" (ВР)34110:513
7. "СОЗОПОЛ"3418:413
8. "ЦАРСКО СЕЛО"33212:812
9. "ЛУДОГОРЕЦ II"32310:711
10. "ПОМОРИЕ"2339:129
11. "БОТЕВ" (ГЛБ)2338:89
12. "СПАРТАК"2249:158
13. "ЛОКОМОТИВ"1437:117
14. "ОБОРИЩЕ"1348:126
15. "БАНСКО"0445:154
16. "ЛЕВСКИ"0085:240

В следващия кръг - 15 октомври (събота), 16 ч.: "Банско" - "Лудогорец II", "Левски" (Карл) - "Несебър" (в Хисаря), "Оборище" - "Царско село", "Спартак" (Пл) - "Созопол", "Локомотив" (Сф) - "Ботев" (Глб); 16 октомври (неделя), 16 ч.: "Септември" (Сф) - "Витоша" (Бистр), "Поморие" - "ЦСКА-София II"; 17 октомври (понеделник), 16 ч.: "Етър" - "Ботев" (Вр) (по "Диема спорт 2").
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