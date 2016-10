Роби Уилямс осмя в песен руските олигарси Кадър от Party Like a Russian



За няколко часа клипът събра над 3 милиона гледания. "Нямам думи да опиша как харесвам музиката. Но къде са мечките, водката, балалайката, ушанката, матрьошките и циганите", иронизира един от гледалите клипа в коментара си. В момента синглите Party Like a Russian и Heavy Entertainment Show може да се изтеглят в iTunes. Британският певец Роби Уилямс публикува на страницата си във "Фейсбук" клипа за сингъла Party Like a Russian от новия си албум. Във видеото той осмива руските олигарси, техните веселби и развлечения. Фонът на музиката е "Танцът на рицарите" на Сергей Прокофиев от балета "Ромео и Жулиета". В клипа танцуват разголени балерини в мундири, а на масата пред певеца има руско печиво, овесена каша и яйца. Уилямс пее за начина на живот "на особен тип хора", които "прибират пари от цялата нация", и призовава да "се беснее като руснака". В текста се казва, че тези хора "не се смеят, докато не продадат нещо".За няколко часа клипът събра над 3 милиона гледания. "Нямам думи да опиша как харесвам музиката. Но къде са мечките, водката, балалайката, ушанката, матрьошките и циганите", иронизира един от гледалите клипа в коментара си. В момента синглите Party Like a Russian и Heavy Entertainment Show може да се изтеглят в iTunes.