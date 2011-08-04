СТАТИСТИКА



"Локо" (Пд) 2:3 "Пирин" (Бакалов 51, Райнов 85; Д. Младенов 54, 90, Ст. Костов 74)



"Берое" 0:1 "Черно море" (Коконов 8)



"Монтана" 2:4 "Локо" (ГО) (Ст. Петков 35, Бала 82; Курьор 21, 50, Кифуети 60, Д. Атанасов 70)



"Ботев" 0:0 "ЦСКА-София"

"Славия" 3:1 "Верея" (Ив. Минчев 18, Бож. Васев 21, 69; Сукуна 25)



"Левски" снощи "Дунав"

"Лудогорец" снощи "Нефтохимик"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛЕВСКИ" 6 2 0 16:3 20 2. "ДУНАВ" 5 2 1 11:3 17 3. "ЦСКА-СОФИЯ" 5 2 2 15:5 17 4. "ЛУДОГОРЕЦ" 5 1 1 19:7 16 5. "БОТЕВ" 4 2 3 14:12 14 6. "ЧЕРНО МОРЕ 4 2 3 10:10 14 7. "БЕРОЕ" 4 1 3 5:7 13 8. "ПИРИН 4 1 4 10:12 13 9. "ЛОКО" (ПД) 3 3 3 17:17 12 10. "СЛАВИЯ" 3 1 5 14:18 10 11. "ВЕРЕЯ" 3 1 5 8:16 10 12. "ЛОКО" (ГО) 1 2 6 7:16 5 13. "МОНТАНА" 1 1 7 5:16 4 14. "НЕФТОХИМИК" 1 1 6 6:15 4

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за неопределена още дата.



ГОЛМАЙСТОРИ

6 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");

5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София");

4 гола - Марселиньо ("Лудогорец"), Антон Огнянов ("Дунав");

3 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Марек Кузма ("Черно море"), Божидар Краев ("Левски"), Вандерсон, Жонатан Кафу и Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров и Ивайло Димитров ("Славия"), Тодор Неделев ("Ботев"), Бабтунде Адениджи ("Левски").



В следващия кръг - 14 октомври (петък), 17.30 ч.: "Черно море" - "Верея" (по "Диема"); от 20 ч.: "Пирин" - "Лудогорец" (по "Диема спорт 2"); 15 октомври (събота), 16.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Левски" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Нефтохимик-Бургас" - "Славия" (по "Диема спорт"); 16 октомври (неделя), 17.30 ч.: "Берое" - "Ботев" (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Дунав" - "Монтана" (по "Диема спорт 2"); 17 октомври (понеделник), 20 ч.: "Локомотив" (ГО) - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт").





ВТОРА ЛИГА, VIII КРЪГ



"ЦСКА-София II" 1:1 "Септември"

"Лудогорец II" 1:0 "Етър"

"Ботев" (Вр) 0:0 "Локо" (Сф)

"Ботев" (Глб) 2:3 "Поморие"

"Витоша" 1:0 "Спартак" (Пл)

"Несебър" 4:1 "Банско"

"Созопол" 2:0 "Оборище"

"Царско село" снощи "Левски" (Карл)

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЦСКА-СОФИЯ II" 5 2 1 15:8 17 2. "ЕТЪР" 5 2 1 11:5 17 3. "СЕПТЕМВРИ" 4 3 1 13:6 15 4. "ВИТОША" 4 3 1 9:3 15 5. "НЕСЕБЪР" 4 2 2 10:6 14 6. "БОТЕВ" (ВР) 3 4 1 10:5 13 7. "СОЗОПОЛ" 3 4 1 8:4 13 8. "ЛУДОГОРЕЦ II" 3 2 3 10:7 11 9. "ПОМОРИЕ" 2 3 3 9:12 9 10. "ЦАРСКО СЕЛО" 2 3 2 7:8 9 11. "БОТЕВ" (ГЛБ) 2 3 3 8:8 9 12. "СПАРТАК" 2 2 4 9:15 8 13. "ЛОКОМОТИВ" 1 4 3 7:11 7 14. "ОБОРИЩЕ" 1 3 4 8:12 6 15. "БАНСКО" 0 4 4 5:15 4 16. "ЛЕВСКИ" 0 0 7 5:19 0

В следващия кръг - 15 октомври (събота), 16 ч.: "Банско" - "Лудогорец II", "Левски" (Карл) - "Несебър" (в Хисаря), "Оборище" - "Царско село", "Спартак" (Пл) - "Созопол", "Локомотив" (Сф) - "Ботев" (Глб); 16 октомври (неделя), 16 ч.: "Септември" (Сф) - "Витоша" (Бистр), "Поморие" - "ЦСКА-София II"; 17 октомври (понеделник), 16 ч.: "Етър" - "Ботев" (Вр) (по "Диема спорт 2").



ПЪРВА ЛИГА, IХ КРЪГ(Бакалов 51, Райнов 85; Д. Младенов 54, 90, Ст. Костов 74)(Коконов 8)(Ст. Петков 35, Бала 82; Курьор 21, 50, Кифуети 60, Д. Атанасов 70)(Ив. Минчев 18, Бож. Васев 21, 69; Сукуна 25)КЛАСИРАНЕ 60