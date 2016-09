Решение на КС върху Gerb_blanka предизвика брожения

КИРИЛ ДИМОВ

Решение на Конституционния съд (КС) върху Gerb_blanka предизвика брожение вчера. В четвъртък съдът отказа да отмени правилото, че на юрисконсултите се присъжда възнаграждение като за адвокат за граждански и търговски дела. Искането бе внесено от омбудсмана Мая Манолова. Вчера изданието Ureport.bg обяви, че актът на КС "е писан на бланка на ГЕРБ, а наред с това, за да бъде скандалът пълен, е от Министерския съвет". Според Ureport.bg всичко се разкривало чрез няколко елементарни движения по клавиатурата на компютъра, с мишка в ръка. За доказателство от изданието прилагат скрийншот. От него, срещу Templete се вижда Gerb_blanka. В Properties срещу Company пък е записано Council of Ministers. Именно от тези данни изданието вади и твърдението си. То веднага е било коментирано от лидера на ДСБ Радан Кънев във "Фейсбук": "Ето това е случай (пореден!), който трябва да се изследва в детайли. И ако се потвърди и няма разумно обяснение (сещам се как могат да скалъпят няколко), да доведе до оставка и на Конституционния съд, и на премиера и правителството".



Скрийншот със същите данни пусна вчера и OFFNews. Пред това издание омбудсманът Мая Манолова коментира твърдението на Ureport.bg: "Недоумявам, нямам никакво обяснение. Конституционният съд трябва да отговаря. Смятам обаче, че решението им да останат юрисконсултските такси е несправедливо към гражданите на България".



Според Конституционния съд обаче в цялата тази история няма никакъв скандал. Тяхното обяснение е, че още преди години техническа служителка, която сега е секретарка на конституционния съдия Таня Райковска (която е докладчик по въпросното делото), си е кръстила бланката Gerb_blanka, като това идвало не от партия ГЕРБ, а от герба на Република България. И върху тази бланка-шаблон, която била използвана и друг път през годините, всъщност е било решението, което е изпратено за качване на сайта на КС. Обяснението на КС за появата на Council of Ministers пък е, че са били доскоро на сървър на Министерския съвет и че фактически е възможно техниката да посочва стари данни. Според експерти това Council of Ministers може да върви със самата бланка и дори да посочва кой е държателят на лицензирания софтуер. На практика този случай за пореден път показа, че в много ведомства често нямат и понятие какво и къде всъщност пише на файловете, къде отиват и какво излиза накрая.



"Когато български конституционен съдия отива на работа, качвайки се в асансьора, може да натисне последното копче за етажа на КС, а може да натисне 2 и да иде да пие кафе при премиера. Твърди се, че се случва. И нерядко. Нашият Конституционен съд е сбутан на чардака на сградата на Министерския съвет като перце на капата на изпълнителната власт. Вероятно ползват и една и съща компютърна система, което може да е "безобидното" обяснение за тази случка", написа във "Фейсбук" и бившият правосъден министър Христо Иванов. "Крайно време е КС да се махне от МС. Като министър предлагах да получат бившия нотариат на Патриарха. Обособяването, физиономията, която една такава институция добива чрез сградата си, са начало на изграждане на институционална култура и определени очаквания за поведение - все големи дефицити по нас", добавя той.