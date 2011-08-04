Футболна седмица

Събота



Диема



15.15 "Монтана" - "Локомотив" (ГО)



Диема спорт



17.30 "Ботев" (Пд) - "ЦСКА-София"



20.00 "Славия" - "Верея"



Диема спорт 2



14.30 "Суонзи" - "Ливърпул"



17.00 "Хъл Сити" - "Челси"



19.30 "Уулвърхемптън" - "Норич"



Нова спорт



18.00 "Пари Сен Жермен" - "Бордо"



21.00 "Метц" - "Монако"



Евроспорт 2



16.30 "Байерн" - "Кьолн"



19.30 "Байер" - "Борусия" (Д)



РИНГ.БГ



21.45 "Удинезе" - "Лацио"



F+



17.15 "Севиля" - "Алавес"



19.30 "Осасуна" - "Лас Палмас"







Неделя



Диема спорт 2



14.30 "ЦСКА-София II" - "Септември" (Сф)



17.45 "Левски" - "Дунав"



20.00 "Лудогорец" - "Нефтохимик-Бургас"



Диема спорт



14.00 "Манчестър Юн" - "Стоук Сити"



16.15 "Тотнъм" - "Манчестър Сити"



18.30 "Бърнли" - "Арсенал"



21.45 "Олимпик" (Л) - "Сент Етиен"



Нова спорт



16.00 "Анже" - "Олимпик" (М)



РИНГ.БГ



13.30 "Емполи" - "Ювентус"



16.00 "Аталанта" - "Наполи"



19.00 "Милан" - "Сасуоло"



21.45 "Рома" - "Интер"



Евроспорт 2



02.00 Мейджър Лийг Сокър: "Ню Йорк Ред Булс" - "Филаделфия Юниън"



16.30 "Волфсбург" - "Майнц 05"



18.30 "Шалке 04" - "Борусия" (М)



Евроспорт



20.00 Мейджър Лийг Сокър: "Орландо Сити" - "Монреал Импакт"



Sport+



0.30 "Крузейро" - "Гремио"



17.15 "Реал" - "Ейбар"



21.45 "Селта" - "Барселона"



F+



13.00 "Валенсия" - "Атлетико" (М)



19.30 "Еспаньол" - "Виляреал"







Понеделник



Евроспорт 2



21.15 "Щутгарт" - "Гройтер Фюрт"







Четвъртък



Диема спорт



21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Италия - Испания



Диема спорт 2



21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Австрия - Уелс







Петък



БНТ1



21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Франция - България



