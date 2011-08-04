Футболна седмица

Събота
Диема
15.15 "Монтана" - "Локомотив" (ГО)
Диема спорт
17.30 "Ботев" (Пд) - "ЦСКА-София"
20.00 "Славия" - "Верея"
Диема спорт 2
14.30 "Суонзи" - "Ливърпул"
17.00 "Хъл Сити" - "Челси"
19.30 "Уулвърхемптън" - "Норич"
Нова спорт
18.00 "Пари Сен Жермен" - "Бордо"
21.00 "Метц" - "Монако"
Евроспорт 2
16.30 "Байерн" - "Кьолн"
19.30 "Байер" - "Борусия" (Д)
РИНГ.БГ
21.45 "Удинезе" - "Лацио"
F+
17.15 "Севиля" - "Алавес"
19.30 "Осасуна" - "Лас Палмас"
Неделя
Диема спорт 2
14.30 "ЦСКА-София II" - "Септември" (Сф)
17.45 "Левски" - "Дунав"
20.00 "Лудогорец" - "Нефтохимик-Бургас"
Диема спорт
14.00 "Манчестър Юн" - "Стоук Сити"
16.15 "Тотнъм" - "Манчестър Сити"
18.30 "Бърнли" - "Арсенал"
21.45 "Олимпик" (Л) - "Сент Етиен"
Нова спорт
16.00 "Анже" - "Олимпик" (М)
РИНГ.БГ
13.30 "Емполи" - "Ювентус"
16.00 "Аталанта" - "Наполи"
19.00 "Милан" - "Сасуоло"
21.45 "Рома" - "Интер"
Евроспорт 2
02.00 Мейджър Лийг Сокър: "Ню Йорк Ред Булс" - "Филаделфия Юниън"
16.30 "Волфсбург" - "Майнц 05"
18.30 "Шалке 04" - "Борусия" (М)
Евроспорт
20.00 Мейджър Лийг Сокър: "Орландо Сити" - "Монреал Импакт"
Sport+
0.30 "Крузейро" - "Гремио"
17.15 "Реал" - "Ейбар"
21.45 "Селта" - "Барселона"
F+
13.00 "Валенсия" - "Атлетико" (М)
19.30 "Еспаньол" - "Виляреал"
Понеделник
Евроспорт 2
21.15 "Щутгарт" - "Гройтер Фюрт"
Четвъртък
Диема спорт
21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Италия - Испания
Диема спорт 2
21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Австрия - Уелс
Петък
БНТ1
21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Франция - България
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