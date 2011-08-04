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ГОРЕЩИ НОВИНИ
Лавров обвини САЩ, че подкрепят групировката "Джабхат ан Нусра"
Столетниците са 329 - 221 жени и 108 мъже
Тя ще бъде изслушана на 3 октомври
АНКЕТА
Кой е по-достойният кандидат за шеф на ООН?
Ирина Бокова
Кристалина Георгиева
И двете са достойни
Не са достойни
Нямам мнение
Резултати
Правителството издигна Кристалина Георгиева за шеф на ООН
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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема

15.15 "Монтана" - "Локомотив" (ГО)

Диема спорт

17.30 "Ботев" (Пд) - "ЦСКА-София"

20.00 "Славия" - "Верея"

Диема спорт 2

14.30 "Суонзи" - "Ливърпул"

17.00 "Хъл Сити" - "Челси"

19.30 "Уулвърхемптън" - "Норич"

Нова спорт

18.00 "Пари Сен Жермен" - "Бордо"

21.00 "Метц" - "Монако"

Евроспорт 2

16.30 "Байерн" - "Кьолн"

19.30 "Байер" - "Борусия" (Д)

РИНГ.БГ

21.45 "Удинезе" - "Лацио"

F+

17.15 "Севиля" - "Алавес"

19.30 "Осасуна" - "Лас Палмас"



Неделя

Диема спорт 2

14.30 "ЦСКА-София II" - "Септември" (Сф)

17.45 "Левски" - "Дунав"

20.00 "Лудогорец" - "Нефтохимик-Бургас"

Диема спорт

14.00 "Манчестър Юн" - "Стоук Сити"

16.15 "Тотнъм" - "Манчестър Сити"

18.30 "Бърнли" - "Арсенал"

21.45 "Олимпик" (Л) - "Сент Етиен"

Нова спорт

16.00 "Анже" - "Олимпик" (М)

РИНГ.БГ

13.30 "Емполи" - "Ювентус"

16.00 "Аталанта" - "Наполи"

19.00 "Милан" - "Сасуоло"

21.45 "Рома" - "Интер"

Евроспорт 2

02.00 Мейджър Лийг Сокър: "Ню Йорк Ред Булс" - "Филаделфия Юниън"

16.30 "Волфсбург" - "Майнц 05"

18.30 "Шалке 04" - "Борусия" (М)

Евроспорт

20.00 Мейджър Лийг Сокър: "Орландо Сити" - "Монреал Импакт"

Sport+

0.30 "Крузейро" - "Гремио"

17.15 "Реал" - "Ейбар"

21.45 "Селта" - "Барселона"

F+

13.00 "Валенсия" - "Атлетико" (М)

19.30 "Еспаньол" - "Виляреал"



Понеделник

Евроспорт 2

21.15 "Щутгарт" - "Гройтер Фюрт"



Четвъртък

Диема спорт

21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Италия - Испания

Диема спорт 2

21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Австрия - Уелс



Петък

БНТ1

21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Франция - България

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