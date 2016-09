Седмична програма на столичните кина



Премиери:



Маймуна,

прожектира се в Синема сити, Арена, Дом на киното и Филмотечно кино Одеон



Юмруци от камък

прожектира се в Синема сити и Арена



Домът на Мис Перигрин за чудати деца,

прожектира се в Синема сити и Арена



Deepwater Horizon: Море в пламъци,

прожектира се в Синема сити и Арена





Синема сити парадайз

Deepwater Horizon: Море в пламъци 2D 4DX: 13:00, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40, 3D: 11:50 (утре и неделя), 14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 13:50, 16:20, 19:50, 22:15, Бен Хур, 12:00 (утре и неделя), Сами вкъщи, 3D: 12:30 (утре и неделя), 2D: 11:20 (утре и неделя), 13:20, Палави мамчета, 12:10 (утре и неделя), Драконът, моя приятел, 11:00 (утре и неделя), 13:05, 15:10, Механикът: Възкресение, 20:00, 22:00, Юмруци от камък, 12:40 (утре и неделя), 15:00, 17:20, 19:40, 22:00, Добрият великан, 14:40, 17:00, 19:20, Великолепната седморка, 14:30, 17:10, 18:45, 19:45, 21:20, 22:20, Щъркели, 3D: 11:10 (утре и неделя), 12:00 (утре и неделя), 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:50, 2D: 11:30 (утре и неделя), 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 11:30 (утре и неделя), 12:30 (утре и неделя), 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30, 22:30, Игра на нерви, 20:10, 22:10, Съли: Чудото на Хъдсън, 11:50 (утре и неделя), 16:15, Сноудън, 17:15, 21:45, Саламена фиеста, 14:20, 18:15, 22:40, Маймуна, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15



Синема сити

Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30, Deepwater Horizon: Море в пламъци, 3D: 11:30 (утре и неделя), 13:00, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40, 2D: 11:30 (утре и неделя), 13:00, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40Бен Хур, 12:15 (утре и неделя), Сами вкъщи 3D: 11:00 (утре и неделя), 2D: 12:20 (утре и неделя), 14:15, Ледена епоха: Големият сблъсък, 11:40 (утре и неделя), Драконът, моя приятел, 11:10 (утре и неделя), 13:15, Механикът: Възкресение, 22:15, Юмруци от камък, 11:10 (утре и неделя), 13:30, 15:50, 17:20, 19:40, 22:00, Добрият великан, 14:40, 17:00, 19:50, Великолепната седморка, 13:40, 16:20, 19:10, 21:50, Щъркели, 3D: 11:00 (утре и неделя), 12:00 (утре и неделя), 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:50 2D: 11:30 (утре и неделя), 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 11:30 (утре и неделя), 12:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30, 22:30, Игра на нерви, 18:15, 22:20, Съли: Чудото на Хъдсън, 12:00 (утре и неделя), 15:20, 2D: 11:30 (утре и неделя), 13:00, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40, Саламена фиеста, 20:20, 22:40, Маймуна, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10, Сноудън 19:20, 22:00



IMAX

Великолепната седморка IMAX 2D, 17:50 Deepwater Horizon: Море в пламъци 2D IMAX, 11:20 (утре и неделя), 13:30, 15:40, 20:30, 22:40





Арена Deluxe BulgariaMall

5D Гробницата на фараона, 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, Дракула, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Какво става с полюса, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Свърталище на духове, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50,

И още: Deepwater Horizon: Море в пламъци, 13:00, 15:15, 17:45, 20:00, 22:20 Щъркели, английска версия, 11:00 (неделя), I.T., 20:40, 22:40, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 12:10, 17:10, 19:40, 22:10, Великолепната седморка, 11:20 (утре и неделя), 14:00, 16:40, 19:15, 21:50, Добрият великан, 11:00 (утре и неделя), 13:20, 15:50, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 11:10, 13:45, 16:15, 18:50, 21:20, Ледена епоха: Големият сблъсък, 18:20, Съли: Чудото на Хъдсън, 21:30, Щъркели, 3D: 11:30 (утре и неделя), 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 19:30, Юмруци от камък, 14:45, 18:30, 21:00



Арена The Mall

Deepwater Horizon: Море в пламъци, 13:00, 15:15, 17:45, 20:00, 22:10, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 13:45, 16:15, 18:50, 21:20, Великолепната седморка, 14:20, 17:10, 18:10, 19:45, 20:50, 22:20, Добрият великан, 11:00 (утре и неделя), 13:20, 15:45, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 11:45, 14:15, 16:45, 18:00, 19:15, 20:30, 21:45, Драконът, моят приятел, 11:15 (утре и неделя), 13:40, 15:50, Игра на нерви, 12:45, Ледена епоха: Големият сблъсък, 12:15, Маймуна, 20:20, Саламена фиеста, 22:15, Сами вкъщи, 11:45, Сноудън, 18:20, 21:10, Съли: Чудото на Хъдсън, 15:00, 21:30, Щъркели 2D: 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 3D: 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 15:30, 16:00, 17:30, 19:40, Юмруци от камък, 17:00, 19:30, 22:00





Арена Запад

Deepwater Horizon: Море в пламъци, 12:10 (утре и неделя), 13:10 (утре и неделя), 14:20, 15:20, 16:30, 17:30, 18:40, 19:40, 20:50, 21:50, The Three Stars в Мюнхен, 16:00 (неделя), Аутобан, 22:20, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 14:15, 16:45, 19:20, 22:00, Великолепната седморка, 11:30 (утре и неделя), 14:10, 15:30, 16:50, 18:15, 19:30, 21:10, 22:10, Добрият великан, 15:00, 16:45, 17:40, 19:10, 21:30, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 11:15, 12:30, 13:45, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45, 20:00, 21:15, 22:30, Драконът, моят приятел, 11:20 (утре и неделя), 12:50, Игра на нерви, 22:15, Ледена епоха: Големият сблъсък, 12:00, 14:30, Маймуна, 13:40 (утре и неделя), 15:50, 17:50, 20:00, 22:15, Механикът: Възкресение, 20:10, Отряд самоубийци, 21:40, Саламена фиеста, 22:00, Сами вкъщи, 12:20 (утре и неделя), 13:15, Сноудън, 13:30 (утре и неделя), 16:15, 19:15, Съли: Чудото на Хъдсън, 19:00, 21:00, Щъркели, 11:40, 12:20, 13:30, 14:20, 15:40, 16:30, 17:45, 18:20, 19:45, 20:20,





Арена Младост

Deepwater Horizon: Море в пламъци, 11:45, 14:00, 16:40, 18:50, 21:10, IMAX 2D: 12:45, 15:00, 20:00, 22:15, I.T. , 21:15, The Three Stars в Мюнхен, 16:00 (неделя), Бен Хур, 13:45 (утре и неделя), Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 13:45, 16:15, 18:50, 21:30, Великолепната седморка, 12:40 (утре и неделя), 15:20, 18:00, 20:40, IMAX: 17:20, Добрият великан, 11:30 (утре и неделя), 13:50, 16:20, 18:45, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 11:40, 13:10, 14:15, 15:40, 16:50, 18:15, 19:30, 20:45, 22:00, Драконът, моят приятел, 11:00 (утре и неделя), 14:40, Игра на нерви, 20:50, Ледена епоха: Големият сблъсък, 11:40 (утре и неделя), Маймуна, 12:30 (утре и неделя), 14:45, 16:45, 19:00, 21:00, Механикът: Възкресение, 15:45, 21:50, Отряд самоубийци, 20:20, Саламена фиеста, 21:40, Сами вкъщи, 11:20 (утре и неделя), 12:40 (утре и неделя), Сноудън, 16:10, 19:10, 22:00, Съли: Чудото на Хъдсън, 13:40 (утре и неделя), 17:50, 19:50, Щъркели, 11:10 (утре и неделя), 11:45 (утре и неделя), 12:20, 13:00, 13:50, 14:20, 15:00, 15:50, 16:20, 17:00, 17:45, 18:20, 19:00, 19:45, Юмруци от камък, 13:00, 15:30, 18:15, 20:30, 22:45



Дом на киното

Тop Cat: Началото на мафията, утре 11:30, Аутобан, днес 16:00, Голямото плискане, вторник 14:30, Каръци, утре 17:00, Любезните пичове, понеделник 18:00, Маймуна, днес 18:15, понеделник 15:30, сряда 17:00, Маша и Мечока: Най-смешните епизоди, неделя 11:30, Невестата, вторник 17:00, Палми в снега, неделя 21:00, Панама, утре 21:30, четвъртък 15:15, Прегръдката на змията, неделя 14:00, Пророкът от Халил Джубран, сряда), 21:00, After Hours: Снежанка, днес 00:30, Сноудън, сряда 14:00,

Sofia Biting Docs: Slave Trade: Как Принс промени музикалния бизнес, днес 20:30, Килиан Жорнет: Тънка линия и Големият Иглен връх, утре 19:00, Изумителната Нина Симон, неделя 17:00, В очакване на Бионсе, понеделник 20:30, Заветът на Сандже Менла: Тибетска медицина, вторник 19:00, Нейно величество Мими, сряда 19:00, Човек, четвъртък 20:00

CineLibri: Да убиеш присмехулник, четвъртък 18:00



филмотечно кино Одеон

днес: 14.30 Кирил Илинчев: Анкета, 16.00 Срещи на младото европейско кино: Обратно у дома, Чикаго, Лондон, Гамбожиньош, 19.00 Срещи на младото европейско кино: Лудият Пиеро, 21.00 Маймуна, събота: 12.00 Добрият великан, 14.15 Маймуна, 16.00 Срещи на младото европейско кино: Прожекция Кино-уъркшоп, 17.00 Срещи на младото европейско кино: Изкупление, Обратно у дома, 20.00 Срещи на младото европейско кино: С високо вдигната глава, неделя: 12.00 Добрият великан, 14.15 Маймуна, 16.00 Срещи на младото европейско кино: Презрението, 18.00 Срещи на младото европейско кино: Купонджийка, Дискусия с режисьорите Мари Амачукели и Самуел Теис, понеделник: 12.45 Георги Георгиев - Гец: Животът си тече тихо... 15.00 Голямото плискане, 17.15 Доку-ментално: Юлий Стоянов през 50-те, 18.30 Откриване на кинофестивала "Кинофабрика" 19.00 Кинофабрика - Киното снима снимки: Да откриеш Вивиан Майер, 21.00 Маймуна, вторник: 12.30 Георги Георгиев - Гец: Законът на морето, 14.15 Маймуна, 16.00 Сноудън, 18.30 Кинофабрика - Киното снима снимки: Куделка снима, 20.30 Кинофабрика - Киното снима снимки: Военен фотограф, сряда: 14.45 Георги Георгиев - Гец: Стръмната пътека, 18.30 Кинофабрика - Киното снима снимки: Човек, четвъртък: 14.45 Георги Георгиев - Гец: Златният зъб, 18.30 Синелибри: Любовникът, 20.45 Човек на име Уве

Премиери:Маймуна,прожектира се в Синема сити, Арена, Дом на киното и Филмотечно кино ОдеонЮмруци от камъкпрожектира се в Синема сити и АренаДомът на Мис Перигрин за чудати деца,прожектира се в Синема сити и АренаDeepwater Horizon: Море в пламъци,прожектира се в Синема сити и АренаСинема сити парадайзDeepwater Horizon: Море в пламъци 2D 4DX: 13:00, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40, 3D: 11:50 (утре и неделя), 14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 13:50, 16:20, 19:50, 22:15, Бен Хур, 12:00 (утре и неделя), Сами вкъщи, 3D: 12:30 (утре и неделя), 2D: 11:20 (утре и неделя), 13:20, Палави мамчета, 12:10 (утре и неделя), Драконът, моя приятел, 11:00 (утре и неделя), 13:05, 15:10, Механикът: Възкресение, 20:00, 22:00, Юмруци от камък, 12:40 (утре и неделя), 15:00, 17:20, 19:40, 22:00, Добрият великан, 14:40, 17:00, 19:20, Великолепната седморка, 14:30, 17:10, 18:45, 19:45, 21:20, 22:20, Щъркели, 3D: 11:10 (утре и неделя), 12:00 (утре и неделя), 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:50, 2D: 11:30 (утре и неделя), 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 11:30 (утре и неделя), 12:30 (утре и неделя), 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30, 22:30, Игра на нерви, 20:10, 22:10, Съли: Чудото на Хъдсън, 11:50 (утре и неделя), 16:15, Сноудън, 17:15, 21:45, Саламена фиеста, 14:20, 18:15, 22:40, Маймуна, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15Синема ситиБриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30, Deepwater Horizon: Море в пламъци, 3D: 11:30 (утре и неделя), 13:00, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40, 2D: 11:30 (утре и неделя), 13:00, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40Бен Хур, 12:15 (утре и неделя), Сами вкъщи 3D: 11:00 (утре и неделя), 2D: 12:20 (утре и неделя), 14:15, Ледена епоха: Големият сблъсък, 11:40 (утре и неделя), Драконът, моя приятел, 11:10 (утре и неделя), 13:15, Механикът: Възкресение, 22:15, Юмруци от камък, 11:10 (утре и неделя), 13:30, 15:50, 17:20, 19:40, 22:00, Добрият великан, 14:40, 17:00, 19:50, Великолепната седморка, 13:40, 16:20, 19:10, 21:50, Щъркели, 3D: 11:00 (утре и неделя), 12:00 (утре и неделя), 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:50 2D: 11:30 (утре и неделя), 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 11:30 (утре и неделя), 12:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30, 22:30, Игра на нерви, 18:15, 22:20, Съли: Чудото на Хъдсън, 12:00 (утре и неделя), 15:20, 2D: 11:30 (утре и неделя), 13:00, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40, Саламена фиеста, 20:20, 22:40, Маймуна, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10, Сноудън 19:20, 22:00IMAXВеликолепната седморка IMAX 2D, 17:50 Deepwater Horizon: Море в пламъци 2D IMAX, 11:20 (утре и неделя), 13:30, 15:40, 20:30, 22:40Арена Deluxe BulgariaMall5D Гробницата на фараона, 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, Дракула, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Какво става с полюса, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Свърталище на духове, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50,И още: Deepwater Horizon: Море в пламъци, 13:00, 15:15, 17:45, 20:00, 22:20 Щъркели, английска версия, 11:00 (неделя), I.T., 20:40, 22:40, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 12:10, 17:10, 19:40, 22:10, Великолепната седморка, 11:20 (утре и неделя), 14:00, 16:40, 19:15, 21:50, Добрият великан, 11:00 (утре и неделя), 13:20, 15:50, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 11:10, 13:45, 16:15, 18:50, 21:20, Ледена епоха: Големият сблъсък, 18:20, Съли: Чудото на Хъдсън, 21:30, Щъркели, 3D: 11:30 (утре и неделя), 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 19:30, Юмруци от камък, 14:45, 18:30, 21:00Арена The MallDeepwater Horizon: Море в пламъци, 13:00, 15:15, 17:45, 20:00, 22:10, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 13:45, 16:15, 18:50, 21:20, Великолепната седморка, 14:20, 17:10, 18:10, 19:45, 20:50, 22:20, Добрият великан, 11:00 (утре и неделя), 13:20, 15:45, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 11:45, 14:15, 16:45, 18:00, 19:15, 20:30, 21:45, Драконът, моят приятел, 11:15 (утре и неделя), 13:40, 15:50, Игра на нерви, 12:45, Ледена епоха: Големият сблъсък, 12:15, Маймуна, 20:20, Саламена фиеста, 22:15, Сами вкъщи, 11:45, Сноудън, 18:20, 21:10, Съли: Чудото на Хъдсън, 15:00, 21:30, Щъркели 2D: 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 3D: 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 15:30, 16:00, 17:30, 19:40, Юмруци от камък, 17:00, 19:30, 22:00Арена ЗападDeepwater Horizon: Море в пламъци, 12:10 (утре и неделя), 13:10 (утре и неделя), 14:20, 15:20, 16:30, 17:30, 18:40, 19:40, 20:50, 21:50, The Three Stars в Мюнхен, 16:00 (неделя), Аутобан, 22:20, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 14:15, 16:45, 19:20, 22:00, Великолепната седморка, 11:30 (утре и неделя), 14:10, 15:30, 16:50, 18:15, 19:30, 21:10, 22:10, Добрият великан, 15:00, 16:45, 17:40, 19:10, 21:30, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 11:15, 12:30, 13:45, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45, 20:00, 21:15, 22:30, Драконът, моят приятел, 11:20 (утре и неделя), 12:50, Игра на нерви, 22:15, Ледена епоха: Големият сблъсък, 12:00, 14:30, Маймуна, 13:40 (утре и неделя), 15:50, 17:50, 20:00, 22:15, Механикът: Възкресение, 20:10, Отряд самоубийци, 21:40, Саламена фиеста, 22:00, Сами вкъщи, 12:20 (утре и неделя), 13:15, Сноудън, 13:30 (утре и неделя), 16:15, 19:15, Съли: Чудото на Хъдсън, 19:00, 21:00, Щъркели, 11:40, 12:20, 13:30, 14:20, 15:40, 16:30, 17:45, 18:20, 19:45, 20:20,Арена МладостDeepwater Horizon: Море в пламъци, 11:45, 14:00, 16:40, 18:50, 21:10, IMAX 2D: 12:45, 15:00, 20:00, 22:15, I.T. , 21:15, The Three Stars в Мюнхен, 16:00 (неделя), Бен Хур, 13:45 (утре и неделя), Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 13:45, 16:15, 18:50, 21:30, Великолепната седморка, 12:40 (утре и неделя), 15:20, 18:00, 20:40, IMAX: 17:20, Добрият великан, 11:30 (утре и неделя), 13:50, 16:20, 18:45, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 11:40, 13:10, 14:15, 15:40, 16:50, 18:15, 19:30, 20:45, 22:00, Драконът, моят приятел, 11:00 (утре и неделя), 14:40, Игра на нерви, 20:50, Ледена епоха: Големият сблъсък, 11:40 (утре и неделя), Маймуна, 12:30 (утре и неделя), 14:45, 16:45, 19:00, 21:00, Механикът: Възкресение, 15:45, 21:50, Отряд самоубийци, 20:20, Саламена фиеста, 21:40, Сами вкъщи, 11:20 (утре и неделя), 12:40 (утре и неделя), Сноудън, 16:10, 19:10, 22:00, Съли: Чудото на Хъдсън, 13:40 (утре и неделя), 17:50, 19:50, Щъркели, 11:10 (утре и неделя), 11:45 (утре и неделя), 12:20, 13:00, 13:50, 14:20, 15:00, 15:50, 16:20, 17:00, 17:45, 18:20, 19:00, 19:45, Юмруци от камък, 13:00, 15:30, 18:15, 20:30, 22:45Дом на кинотоТop Cat: Началото на мафията, утре 11:30, Аутобан, днес 16:00, Голямото плискане, вторник 14:30, Каръци, утре 17:00, Любезните пичове, понеделник 18:00, Маймуна, днес 18:15, понеделник 15:30, сряда 17:00, Маша и Мечока: Най-смешните епизоди, неделя 11:30, Невестата, вторник 17:00, Палми в снега, неделя 21:00, Панама, утре 21:30, четвъртък 15:15, Прегръдката на змията, неделя 14:00, Пророкът от Халил Джубран, сряда), 21:00, After Hours: Снежанка, днес 00:30, Сноудън, сряда 14:00,Sofia Biting Docs: Slave Trade: Как Принс промени музикалния бизнес, днес 20:30, Килиан Жорнет: Тънка линия и Големият Иглен връх, утре 19:00, Изумителната Нина Симон, неделя 17:00, В очакване на Бионсе, понеделник 20:30, Заветът на Сандже Менла: Тибетска медицина, вторник 19:00, Нейно величество Мими, сряда 19:00, Човек, четвъртък 20:00CineLibri: Да убиеш присмехулник, четвъртък 18:00филмотечно кино Одеон 23