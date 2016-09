Четири големи града движат пазара на жилищата Нуждата от нов дом и "връщането на капитали" отвън вдигат цените и търсенето ВЕНЕТА НАЧЕВА СНИМКА: БГНЕС Пазарът на нови жилища в Пловдив е много активен заради бурното разрастване на индустриалните зони.

След 5 поредни години на спад пазарът отбеляза първи признаци на съживяване още през 2014 г., което продължи и през 2015 г. Това бяха първите години на растеж след кризата от 2008 - 2009 г. Според данните на Националния статистически институт (НСИ) цените на жилищата през 2015 г. отчитат най-висок ръст за последните 7 години, сочат наблюденията на "Инфограф". Освен това след растежа от 4.7% през миналата година цените на жилищните имоти продължават да се покачват и през 2016 г.

Най-показателен е пазарът в София, който запази активността си в последните години. Заедно с Варна, Бургас и Пловдив столицата отбелязва реален ръст - и на цени, и на сделки. В останалата част на страната има сделки с имоти в градовете, по курортите и земеделските райони, но жилищният пазар като цяло върви по-слабо.

Сред причините за съживяването на пазара и устойчивото му развитие анализаторите виждат постепенното отърсване от страховете, предизвикани от спукването на имотния балон. Важен мотив е и необходимостта от жилище. Още в началото на годината "Адрес недвижими имоти" отчете тенденцията семействата да търсят смяна на по-малко с по-голямо жилище. Само през 2015 г. доходите на заетите лица са се повишили с близо 10% - друг не по-малко важен фактор. Това увеличение означава, че жилищата



стават достъпни за по-широк кръг кандидат-собственици



Освен това въпреки движението нагоре цените продължават да са сравнително ниски - те са с 33% под предкризисните равнища, сочат наблюденията на "Индъстри уоч".

Според експертите заедно с покачването на доходите роля играе и понижаването на лихвите на ипотечните заеми. Обемът на новите жилищни кредити, които банките отпускат на физически лица, нараства от 2013 г. насам, а през 2015 г. се увеличи с двуцифрени темпове. Последните данни на националната статистика сочат, че годишният процент на разходите (ГПР) по жилищните заеми в левове е спаднал до 5.33%, а по тези в евро - до 6.21%, нива над два пъти по-ниски в сравнение примерно с преди десетина години, когато тръгваше имотният бум.

По данни на "Адрес недвижими имоти" от началото на 2015 г. досега се запазват две тенденции - цените в София остават най-високи в сравнение с всички областни градове, като в същото време покачването им продължава. В Бургас от средна цена около 1000 лв. през 2014 г. в момента жилищата се продават за близо 1060 лв./кв.м. В Пловдив, където през последната година има засилен пазар на апартаменти заради развитието на индустриалните зони, цената на квадрат от 1066 лв. преди две години вече се е покачила до около 1120 лв. В столицата от около 1400-1500 лв./кв. м през 2014 г. сега жилищата вървят средно по 1700 лв.

В сравнение със същия период на миналата година



цените в столицата са с по-сериозен ръст



дори и от очакваните 5-6%. Ако за 2015-а поскъпването средно е 5-7%, то сега е около 8-10%. Центърът на София винаги е бил сред търсените райони за жилище. В периода януари-септември поскъпването през миналата година е било едва 3%, затова тогава покупката е била по-изгодна, отколкото е сега - при увеличение на цените в центъра с 11 на сто, сочат офертите в imot.bg. Например в района около Докторския паметник, с най-скъпите имоти, цените са се увеличили с 8 на сто спрямо 5% за предишния период. Осезаемо е и увеличението на цените от началото на годината в квартали като "Витоша", Горна баня, Драгалевци, "Дружба", Княжево, Медицинска академия, "Младост 3", "Мусагеница", "Надежда" и "Оборище".

Тенденцията за водещи пазари на имоти в големите градове се доказва и от раздвижването на жилищното строителство. Четири гpaдa фopмиpaт 70% oт строежа на нови апартаменти - Coфия, Bapнa, Бypгac и Плoвдив, коментира строителният предприемач инж. Пламен Андреев пред Вlооmbеrg ТV. Oбщo зa чeтиpитe гpaдa в строеж са близо 2.5 млн. кв. м - около 21 хил. aпapтaмeнтa. Данните са по изпълняваните в момента cтpoитeлни пpoeкти и пyбликyвaните обяви в caйтoвeтe нa aгeнциите зa имoти. В София на пазара се очаква да излязат най-много - oкoлo 13 400 aпартaмeнтa, във Варна - близo 3300. Инж. Андреев потвърди наблюденията на брокерите, че Плoвдив e изнeнaдaтa нa пaзapa нa жилищнo cтpoитeлcтвo. Там дълго време нямаше големи нови проекти, докато в момента в строеж са близо 500 хил. кв. м жилищa - около 4000 aпapтaмeнтa.

Бypгac e c нaй-мaлък oбeм нa жилищнo cтpoитeлcтвo в чeлнaтa чeтвopкa. В данните за областта са включени още Пoмopиe, Cлънчeв бpяг, Cвeти Bлac и Capaфoвo и заедно с тях жилищнaтa плoщ в cтpoeж достига 138 000 кв. м, или пpиблизитeлнo 1000 aпapтaмeнтa.



Растежът в големите градове ще се запази



и до края на годината, сочат прогнозите. Цените ще се задържат по-скоро стабилни с продължаващ, но умерен ръст, без сериозни сътресения. Това прогнозира пред "Сега" Явор Пейчев от "Имотека". В момента тенденциите са за продължаващо активно търсене, като най-желаните апартаменти са двустайни и тристайни. Според експерта обаче някои купувачи ще продължат да срещат трудности при намирането на търсеното жилище. Брокерите отдавна подчертават, че купувачите вече имат по-високи изисквания за качеството на имота. На тези изисквания отговаря новото строителство, тъй като проектите вече са съобразени с промяната на търсенето. Старите проекти, замразени по време на кризата, които сега се довършват, не отговарят в достатъчна степен на търсенето и вероятно ще имат трудности и с реализацията си, прогнозират експерти.

Въпреки това активността расте, отчитат в "Имотека". Любопитното е, че се увеличава и делът на скъпите сделки. Най-предпочитани в столицата са жилищата между 50 000 и 100 000 евро. Най-желани остават районите в центъра и кварталите "Младост", "Изток" и "Изгрев", "Витоша", както и южните райони. "В един апартамент купувачът обичайно търси добро разпределение и функционалност, а от локацията изисква комуникативност и сигурност", обясни още Явор Пейчев.

Сключените имотни сделки обаче според "Индъстри уоч" все още са доста под предкризисните стойности. Това сочат данни на Агенцията по вписванията към началото на лятото, които обхващат всички видове недвижими имоти - не само жилища, но и земя, административни, търговски и индустриални имоти.





КАРЕ



15% от купувачите са българи от чужбина



Покупката на жилище остава най-сигурният начин за запазване на спестяванията, посочва Пламен Андреев. При разумно отдаване под наем доходността е по-добра в сравнение с тази от банков депозит. В София тя достига 4-5% при лихви по депозитите в рамките на максимум 1 - 1.5%. Увеличава се броят на българите, живеещи в чужбина, които инвестират в жилища у нас заради риска от обезценяване на спестяванията им, както и заради възможностите да получат кредит от българска банка, който могат да обслужват без проблеми с доходите си. Стимулиращ фактор за това "връщане на капитали" е политиката на някои банки да отпускат кредити на български граждани, работещи в страните от Европейския съюз. Делът на българите, живеещи в чужбина, достига 15% от всички купувачи на жилища.

Според Андреев няма предпоставки за промяна на настоящата ситуация в строителния сектор до средата на 2017 г. България се приема за сравнително спокойно място с добро местоположение и климат, с много възможности за инвестиции в лека и преработваща промишленост, изнесени производства, IT и аутсорсинг дейности. Натрупванията на спестявания в периода 2008 - 2015 г., както и несигурността и нерентабилността на спестяванията в банките, ще са фактор на пазара на имоти поне до 2018 г., допълва Андреев.

Като цяло на пазара все още преобладават купувачите на първи собствен дом - 55 на сто от клиентите. Останалите 45% търсят имот с инвестиционна цел - за отдаване под наем или осигуряване на жилище за децата за бъдещ период.

Преобладаващата възраст на клиентите е между 40 и 50 години. Най-голям е делът на купувачите, които притежават собствен бизнес - 35 на сто от всички. По 20% са мениджърите и служителите на български и чуждестранни компании и купувачите със свободни професии (лекари, юристи, консултанти). Фактори, които трябва да се оценяват, са миграцията на много млади хора към София, връщането на капитали от една част от българите в чужбина, които се инвестират в България, както и чужденците, които работят в индустриални зони като в Пловдив. Ваканционните апартаменти са "забравена тема" през последните години и има единични продажби по Черноморието, каза още Пламен Андреев.

Cпopeд него, ако aдминиcтpaцията cъздaдe единнa peгиcтpaциoннa cиcтeмa нa cтpoитeлнитe пpoeкти, така че информацията да се обработва централизирано, ще има по-ясна картина. Пoдoбнa peaлнo фyнкциoниpaщa cиcтeмa би служила и като предпазител пред eвeнтyaлeн нов cтpoитeлeн бaлoн, смята той.



КАРЕ

Вписванията на сделките в София се бавят



Въпреки че София е най-големият пазар на имоти, очевидно държавната администрация не е особено ангажирана с по-бързото обслужване на сделките. За забавяне на вписванията на сделки с имоти в столицата алармира Bulgaria ON AIR. По закон при покупка на жилище нотариалният акт трябва да бъде вписан в имотния регистър в срок до 3 дни, документите да бъдат проверени и върнати на собственика. Техническата обработка на документите обаче се бави около 15 дни. "Оказва се, че Агенцията по вписванията върви с 16 дни назад. Те не вписват така, както е разпоредено по закон, а вписват, когато могат или намерят за добре, или когато успеят", обясни адвокат Нели Петровска, която се занимава със сделки на фирми и физически лица. От вписването на сделката в регистрите зависи отпускането на кредита и разплащането с продавачите, както и влизането на купувачите в имота. Според нея това забавяне е предпоставка и за извършване на злоупотреби - например имотът да се ипотекира пак или да се продаде на друго лице.

От Агенцията по вписванията обаче отричат да има такава възможност. От ведомството обясняват, че сделките се вписват навреме, а се бави само техническата обработка на документацията. "Хората искат да видят докрай вписания акт в електронната система, защото само там се вижда кои са страните участници, но това не накърнява техните интереси. Самото вписване става още в деня на постъпването на документа", уверява Пирин Соколов, регионален директор в Агенция по вписванията в София.

Всеки ден в София се получават между 500 и 700 заявления за сделки с имоти, а персоналът на имотния регистър е от 36 души. На практика във всяка минута трябва да се вписва по една сделка. "Физическите възможности също имат граници. Например една частна нотариална кантора или частен съдебен изпълнител разполагат с по 30-40 души, а ние с 36 души искаме да обслужим целия този документооборот на над 250 нотариуса и частни изпълнители", призна обаче служителят. Например към 20 септември се вписваха сделки, изповядани на 2 септември. Обмисля се командироването на служители на службите на агенцията от страната в София, за което е уведомено и Министерството на правосъдието.





ТАБЛИЦА



Средни цени на апартаменти в големите градове (в лв./кв. м)

град януари-март 2015 април-юни 2015 януари-март 2016 април-юни 2016 Бургас 1002 1012 1047 1058 Варна 1340 1354 1390 1400 Пловдив 1066 1068 1105 1118 София 1483 1489 1641 1700 Стара Загора 947 975 1010 1035

(по данни на "Адрес недвижими имоти)

ИЗТОЧНИК: ИНФОГРАФ Средни цени на жилищата в България СНИМКА: БГНЕС По-старите блокове и панелки се продават по-добре, когато са санирани и в район с добър градски транспорт. СНИМКА: БГНЕС Интересът към апартаментите в строеж се върна след кризата, когато сделки "на зелено" на практика нямаше. 197 Умерен ръст на цените на жилищните имоти през 2016 г. Има раздвижване и като предлагане, и като сделки през 2015 г., дори отново започват покупко-продажби на зелено. Затова очакваме годината да е добра за пазара на имоти. Това бяха основни акценти в анализите и прогнозите на брокерите и играчите в имотния бизнес в края на миналата и началото на тази година. Те бяха приемани с голяма доза съмнение заради пропадането на пазара преди няколко години. Но в края на септември вече се вижда, че говоренето не е било безпочвено, а отчетените тенденции и направените прогнози за умерения ръст на цените и на сделките са реалност. При това предстои последното тримесечие на годината, когато активността на имотния пазар по традиция е най-висока.След 5 поредни години на спад пазарът отбеляза първи признаци на съживяване още през 2014 г., което продължи и през 2015 г. Това бяха първите години на растеж след кризата от 2008 - 2009 г. Според данните на Националния статистически институт (НСИ) цените на жилищата през 2015 г. отчитат най-висок ръст за последните 7 години, сочат наблюденията на "Инфограф". Освен това след растежа от 4.7% през миналата година цените на жилищните имоти продължават да се покачват и през 2016 г.Най-показателен е пазарът в София, който запази активността си в последните години. Заедно с Варна, Бургас и Пловдив столицата отбелязва реален ръст - и на цени, и на сделки. В останалата част на страната има сделки с имоти в градовете, по курортите и земеделските райони, но жилищният пазар като цяло върви по-слабо.Сред причините за съживяването на пазара и устойчивото му развитие анализаторите виждат постепенното отърсване от страховете, предизвикани от спукването на имотния балон. Важен мотив е и необходимостта от жилище. Още в началото на годината "Адрес недвижими имоти" отчете тенденцията семействата да търсят смяна на по-малко с по-голямо жилище. Само през 2015 г. доходите на заетите лица са се повишили с близо 10% - друг не по-малко важен фактор. Това увеличение означава, че жилищатастават достъпни за по-широк кръг кандидат-собственициОсвен това въпреки движението нагоре цените продължават да са сравнително ниски - те са с 33% под предкризисните равнища, сочат наблюденията на "Индъстри уоч".Според експертите заедно с покачването на доходите роля играе и понижаването на лихвите на ипотечните заеми. Обемът на новите жилищни кредити, които банките отпускат на физически лица, нараства от 2013 г. насам, а през 2015 г. се увеличи с двуцифрени темпове. Последните данни на националната статистика сочат, че годишният процент на разходите (ГПР) по жилищните заеми в левове е спаднал до 5.33%, а по тези в евро - до 6.21%, нива над два пъти по-ниски в сравнение примерно с преди десетина години, когато тръгваше имотният бум.По данни на "Адрес недвижими имоти" от началото на 2015 г. досега се запазват две тенденции - цените в София остават най-високи в сравнение с всички областни градове, като в същото време покачването им продължава. В Бургас от средна цена около 1000 лв. през 2014 г. в момента жилищата се продават за близо 1060 лв./кв.м. В Пловдив, където през последната година има засилен пазар на апартаменти заради развитието на индустриалните зони, цената на квадрат от 1066 лв. преди две години вече се е покачила до около 1120 лв. В столицата от около 1400-1500 лв./кв. м през 2014 г. сега жилищата вървят средно по 1700 лв.В сравнение със същия период на миналата годинацените в столицата са с по-сериозен ръстдори и от очакваните 5-6%. Ако за 2015-а поскъпването средно е 5-7%, то сега е около 8-10%. Центърът на София винаги е бил сред търсените райони за жилище. В периода януари-септември поскъпването през миналата година е било едва 3%, затова тогава покупката е била по-изгодна, отколкото е сега - при увеличение на цените в центъра с 11 на сто, сочат офертите в imot.bg. Например в района около Докторския паметник, с най-скъпите имоти, цените са се увеличили с 8 на сто спрямо 5% за предишния период. Осезаемо е и увеличението на цените от началото на годината в квартали като "Витоша", Горна баня, Драгалевци, "Дружба", Княжево, Медицинска академия, "Младост 3", "Мусагеница", "Надежда" и "Оборище".Тенденцията за водещи пазари на имоти в големите градове се доказва и от раздвижването на жилищното строителство. Четири гpaдa фopмиpaт 70% oт строежа на нови апартаменти - Coфия, Bapнa, Бypгac и Плoвдив, коментира строителният предприемач инж. Пламен Андреев пред Вlооmbеrg ТV. Oбщo зa чeтиpитe гpaдa в строеж са близо 2.5 млн. кв. м - около 21 хил. aпapтaмeнтa. Данните са по изпълняваните в момента cтpoитeлни пpoeкти и пyбликyвaните обяви в caйтoвeтe нa aгeнциите зa имoти. В София на пазара се очаква да излязат най-много - oкoлo 13 400 aпартaмeнтa, във Варна - близo 3300. Инж. Андреев потвърди наблюденията на брокерите, че Плoвдив e изнeнaдaтa нa пaзapa нa жилищнo cтpoитeлcтвo. Там дълго време нямаше големи нови проекти, докато в момента в строеж са близо 500 хил. кв. м жилищa - около 4000 aпapтaмeнтa.Бypгac e c нaй-мaлък oбeм нa жилищнo cтpoитeлcтвo в чeлнaтa чeтвopкa. В данните за областта са включени още Пoмopиe, Cлънчeв бpяг, Cвeти Bлac и Capaфoвo и заедно с тях жилищнaтa плoщ в cтpoeж достига 138 000 кв. м, или пpиблизитeлнo 1000 aпapтaмeнтa.Растежът в големите градове ще се запазии до края на годината, сочат прогнозите. Цените ще се задържат по-скоро стабилни с продължаващ, но умерен ръст, без сериозни сътресения. Това прогнозира пред "Сега" Явор Пейчев от "Имотека". В момента тенденциите са за продължаващо активно търсене, като най-желаните апартаменти са двустайни и тристайни. Според експерта обаче някои купувачи ще продължат да срещат трудности при намирането на търсеното жилище. Брокерите отдавна подчертават, че купувачите вече имат по-високи изисквания за качеството на имота. На тези изисквания отговаря новото строителство, тъй като проектите вече са съобразени с промяната на търсенето. Старите проекти, замразени по време на кризата, които сега се довършват, не отговарят в достатъчна степен на търсенето и вероятно ще имат трудности и с реализацията си, прогнозират експерти.Въпреки това активността расте, отчитат в "Имотека". Любопитното е, че се увеличава и делът на скъпите сделки. Най-предпочитани в столицата са жилищата между 50 000 и 100 000 евро. Най-желани остават районите в центъра и кварталите "Младост", "Изток" и "Изгрев", "Витоша", както и южните райони. "В един апартамент купувачът обичайно търси добро разпределение и функционалност, а от локацията изисква комуникативност и сигурност", обясни още Явор Пейчев.Сключените имотни сделки обаче според "Индъстри уоч" все още са доста под предкризисните стойности. Това сочат данни на Агенцията по вписванията към началото на лятото, които обхващат всички видове недвижими имоти - не само жилища, но и земя, административни, търговски и индустриални имоти.КАРЕ15% от купувачите са българи от чужбинаПокупката на жилище остава най-сигурният начин за запазване на спестяванията, посочва Пламен Андреев. При разумно отдаване под наем доходността е по-добра в сравнение с тази от банков депозит. В София тя достига 4-5% при лихви по депозитите в рамките на максимум 1 - 1.5%. Увеличава се броят на българите, живеещи в чужбина, които инвестират в жилища у нас заради риска от обезценяване на спестяванията им, както и заради възможностите да получат кредит от българска банка, който могат да обслужват без проблеми с доходите си. Стимулиращ фактор за това "връщане на капитали" е политиката на някои банки да отпускат кредити на български граждани, работещи в страните от Европейския съюз. Делът на българите, живеещи в чужбина, достига 15% от всички купувачи на жилища.Според Андреев няма предпоставки за промяна на настоящата ситуация в строителния сектор до средата на 2017 г. България се приема за сравнително спокойно място с добро местоположение и климат, с много възможности за инвестиции в лека и преработваща промишленост, изнесени производства, IT и аутсорсинг дейности. Натрупванията на спестявания в периода 2008 - 2015 г., както и несигурността и нерентабилността на спестяванията в банките, ще са фактор на пазара на имоти поне до 2018 г., допълва Андреев.Като цяло на пазара все още преобладават купувачите на първи собствен дом - 55 на сто от клиентите. Останалите 45% търсят имот с инвестиционна цел - за отдаване под наем или осигуряване на жилище за децата за бъдещ период.Преобладаващата възраст на клиентите е между 40 и 50 години. Най-голям е делът на купувачите, които притежават собствен бизнес - 35 на сто от всички. По 20% са мениджърите и служителите на български и чуждестранни компании и купувачите със свободни професии (лекари, юристи, консултанти). Фактори, които трябва да се оценяват, са миграцията на много млади хора към София, връщането на капитали от една част от българите в чужбина, които се инвестират в България, както и чужденците, които работят в индустриални зони като в Пловдив. Ваканционните апартаменти са "забравена тема" през последните години и има единични продажби по Черноморието, каза още Пламен Андреев.Cпopeд него, ако aдминиcтpaцията cъздaдe единнa peгиcтpaциoннa cиcтeмa нa cтpoитeлнитe пpoeкти, така че информацията да се обработва централизирано, ще има по-ясна картина. Пoдoбнa peaлнo фyнкциoниpaщa cиcтeмa би служила и като предпазител пред eвeнтyaлeн нов cтpoитeлeн бaлoн, смята той.КАРЕВписванията на сделките в София се бавятВъпреки че София е най-големият пазар на имоти, очевидно държавната администрация не е особено ангажирана с по-бързото обслужване на сделките. За забавяне на вписванията на сделки с имоти в столицата алармира Bulgaria ON AIR. По закон при покупка на жилище нотариалният акт трябва да бъде вписан в имотния регистър в срок до 3 дни, документите да бъдат проверени и върнати на собственика. Техническата обработка на документите обаче се бави около 15 дни. "Оказва се, че Агенцията по вписванията върви с 16 дни назад. Те не вписват така, както е разпоредено по закон, а вписват, когато могат или намерят за добре, или когато успеят", обясни адвокат Нели Петровска, която се занимава със сделки на фирми и физически лица. От вписването на сделката в регистрите зависи отпускането на кредита и разплащането с продавачите, както и влизането на купувачите в имота. Според нея това забавяне е предпоставка и за извършване на злоупотреби - например имотът да се ипотекира пак или да се продаде на друго лице.От Агенцията по вписванията обаче отричат да има такава възможност. От ведомството обясняват, че сделките се вписват навреме, а се бави само техническата обработка на документацията. "Хората искат да видят докрай вписания акт в електронната система, защото само там се вижда кои са страните участници, но това не накърнява техните интереси. Самото вписване става още в деня на постъпването на документа", уверява Пирин Соколов, регионален директор в Агенция по вписванията в София.Всеки ден в София се получават между 500 и 700 заявления за сделки с имоти, а персоналът на имотния регистър е от 36 души. На практика във всяка минута трябва да се вписва по една сделка. "Физическите възможности също имат граници. Например една частна нотариална кантора или частен съдебен изпълнител разполагат с по 30-40 души, а ние с 36 души искаме да обслужим целия този документооборот на над 250 нотариуса и частни изпълнители", призна обаче служителят. Например към 20 септември се вписваха сделки, изповядани на 2 септември. Обмисля се командироването на служители на службите на агенцията от страната в София, за което е уведомено и Министерството на правосъдието.ТАБЛИЦАСредни цени на апартаменти в големите градове (в лв./кв. м)(по данни на "Адрес недвижими имоти)