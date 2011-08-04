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СПОРТ

СТАТИСТИКА

Шампионска лига
Гр. Е: "Монако" - "Байер" 1:1 (Глик 90; Х. Ернандес 73), ЦСКА (М) - "Тотнъм" 0:1 (Сон 71)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "Монако"1103:24
2. "Тотнъм"1012:23
3. "Байер"0203:32
4. ЦСКА0112:31

На 18.Х: ЦСКА (М) - "Монако", "Байер" - "Тотнъм"

Гр. F: "Борусия" (Д) - "Реал" 2:2 (Обамеянг 43, Шюрле 87; Роналдо 17, Варан 68), "Спортинг" (Л) - "Легия" 2:0 (Руис 28, Дост 37)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "Реал"1104:34
2. "Борусия"1108:24
3. "Спортинг"1013:23
4. "Легия"0020:80

На 18.Х: "Спортинг" - "Борусия" (Д), "Реал" - "Легия"

Гр. G: ФК "Копенхаген" - "Брюж" 4:0 (Денсвил 53-авт, Дилейни 64, Сантандер 69, Йоргенсен 90), "Лестър" - "Порто" 1:0 (Слимани 25)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "Лестър"2004:06
2. "Копенхаген"1105:14
3. "Порто"0111:21
4. "Брюж"0020:70

На 18.Х: "Лестър" - ФК "Копенхаген", "Брюж" - "Порто"

Гр. H: "Севиля" - "Олимпик" (Л) 1:0 (Йедер 52), "Динамо" (З) - "Ювентус" 0:4 (Пянич 24, Игуаин 31, Дибала 57, Д. Алвеш 85)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "Ювентус"1104:04
2. "Севиля"1101:04
3. "Олимпик" (Л)1013:13
4. "Динамо"0020:70

На 18.Х: "Динамо" (З) - "Севиля", "Олимпик" (Л) - "Ювентус"

Лига Европа
Днес - Гр. А, от 22.05 ч.: "Фенербахче" (Тур) - "Фейенорд" (Хол) (по bTV Action), "Манчестър Юн" (Анг) - "Заря" (Укр) (по БНТ1)
Гр. В, от 18 ч.: "Астана" (Казах) - "Йънг Бойс" (Швейц) (по БНТ HD); от 22.05 ч.: "Олимпиакос" (Гър) - АПОЕЛ (Кип)
Гр. С, от 18 ч.: "Габала" (Азерб) - "Майнц 05" (Гер); от 22.05 ч.: "Сент Етиен" (Фр) - "Андерлехт" (Бел)
Гр. D, от 22.05 ч.: "Зенит" (Рус) - АЗ`67 "Алкмаар" (Хол), "Дъндолк" (Ирл) - "Макаби" (Т.Ав, Изр)
Гр. E, от 22.05 ч.: "Аустрия" (Ав) - "Виктория" (Пилзен, Чех), "Рома" (Ит) - "Астра" (Рум) (по БНТ HD)
Гр. F, от 22.05 ч.: "Атлетик" (Б, Исп) - "Рапид" (Ав) (по РИНГ.БГ), "Генк" (Бел) - "Сасуоло" (Ит)
Гр. G, от 20 ч.: "Аякс" (Хол) - "Стандард" (Бел), "Селта" (Исп) - "Панатинайкос" (Гър)
Гр. H, от 20 ч.: "Гент" (Бел) - "Коняспор" (Тур), "Шахтьор" (Укр) - "Брага" (Порт)
Гр. I, от 20 ч.: "Шалке 04" (Гер) - "Ред Бул Залцбург" (Ав) (по РИНГ.БГ), "Краснодар" (Рус) - "Ница" (Фр)
Гр. J, от 20 ч.: "Фиорентина" (Ит) - "Карабах" (Азерб), "Слован" (Либерец, Чех) - ПАОК (Гър)
Гр. K, от 20 ч.: "Спарта" (Чех) - "Интер" (Ит) (по БНТ HD), "Апоел" (Беер Шева, Изр) - "Саутхемптън" (Анг) (по bTV Action)
Гр. L, от 20 ч.: "Цюрих" (Швейц) - "Османлиспор" (Тур), "Стяуа" (Рум) - "Виляреал" (Исп)

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