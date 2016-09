Клинтън поведе категорично пред Тръмп след първия им пряк сблъсък

Interviews with 521 registered voters who watched the presidential debate conducted by telephone (landline and cell) by ORC International on September 26, 2016. The margin of sampling error for results based on the total sample is plus or minus 4.5 percentage points.



Survey respondents were first interviewed as part of a random national sample conducted September 23-25, 2016. In those interviews, respondents indicated they planned to watch tonight's debate and were willing to be re-interviewed after the debate.



26% of the respondents who participated in tonight's survey identified themselves as Republicans , 41% identified themselves as Democrats, and 33% identified themselves as Independents.

Разбира се, СНН прави и невъзможното, за да прикрие разгрома на Клинтъница:Но все пак скромно признават как са изготвили тая манипулация:С други думи, подбираш нужната група предварително, после я интервюираш повторно по нужната тема и воала - имаш нужния "резултат"...ПП. Даже допингът е в рамките на нещата, стига да е разрешен на болен американски атлет от честна американска агенция за борба с допинга!