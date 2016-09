Google представя нови устройства Надя Стефанова Google подготвя мащабна презентация



Компанията изпрати писмото до медиите, което включва фразата OK Google. Това предполага, че ще се обърне особено внимание на гласовия асистент Google Now.



Поканата също така включва анимирана графика, която показва полето за търсене, което се променя във формата на смартфон.



Според последните данни смартфоните на концерна тази година няма да се наричат Nexus, а Pixel и Pixel XL. Двете устройства ще са произведени от HTC, но се смята, че Google ще постави името си на видно място върху корпуса на устройствата.



Представянето на компанията следва след период на голям брой подобни събития на световния пазар на смартфони.



Apple представи iPhone 7 и iPhone 7 Plus в началото на септември. Samsung Electronics, най-големият производител на смартфони, които работят с Android, бе принуден да оттегли от пазара своя Galaxy Note 7 заради проблеми с батерията.



Google може да представи нова версия на стрийминг устройството си Chromecast и нов хардуер за виртуална реалност.



Малко по-рано тази година на I/O конференцията на Google през май бе представено едно ново приложение за съобщения, наречено Allo, което изисква само вашия телефонен номер за идентификация. Според достоверна информация Allo може да стане достъпна за използване още тази седмица.



Приложението ще предлага пълно криптиране, временни лични съобщения, стикери и избор на шрифтове за по-експресивни разговори.



Още по-интересно при Allo е, че това приложение работи с изкуствен интелект. Allo е създаден с цел да се анализират получените съобщения и да предложи типични за вас отговори въз основа на предишни разговори.







"Ало"-то на Google може да дойде до седмица 134 Американският технологичен концерн Google насрочи официално събитие в Сан Франциско на 4 октомври. На него се очаква компанията да представи своите нови смартфони и хардуер за автоматизация на дома, както и нови версии на своите досегашни продукти, пише Bloomberg.Компанията изпрати писмото до медиите, което включва фразата OK Google. Това предполага, че ще се обърне особено внимание на гласовия асистент Google Now.Поканата също така включва анимирана графика, която показва полето за търсене, което се променя във формата на смартфон.Според последните данни смартфоните на концерна тази година няма да се наричат Nexus, а Pixel и Pixel XL. Двете устройства ще са произведени от HTC, но се смята, че Google ще постави името си на видно място върху корпуса на устройствата.Представянето на компанията следва след период на голям брой подобни събития на световния пазар на смартфони.Apple представи iPhone 7 и iPhone 7 Plus в началото на септември. Samsung Electronics, най-големият производител на смартфони, които работят с Android, бе принуден да оттегли от пазара своя Galaxy Note 7 заради проблеми с батерията.Google може да представи нова версия на стрийминг устройството си Chromecast и нов хардуер за виртуална реалност.Малко по-рано тази година на I/O конференцията на Google през май бе представено едно ново приложение за съобщения, наречено Allo, което изисква само вашия телефонен номер за идентификация. Според достоверна информация Allo може да стане достъпна за използване още тази седмица.Приложението ще предлага пълно криптиране, временни лични съобщения, стикери и избор на шрифтове за по-експресивни разговори.Още по-интересно при Allo е, че това приложение работи с изкуствен интелект. Allo е създаден с цел да се анализират получените съобщения и да предложи типични за вас отговори въз основа на предишни разговори.