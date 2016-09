YouTube пуска социална мрежа за влогъри Youtube ще зарадва влогърите



YouTube тества новата услуга през последните няколко месеца с няколко творци, за да получи обратна връзка. Услугата все още е в тестов период, тя ще стане широко достъпна в следващите месеци.



Ранните тестери на YouTube Community включват имена като John & Hank Green, AsapSCIENCE, The Game Theorists, Karmin, The Key of Awesome, The Kloons, Lilly Singh, Peter Hollens, Rosianna Halse Rojas, Sam Tsui, Threadbanger и Vsauce3.



