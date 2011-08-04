СТАТИСТИКА

|"ЦСКА-София"
|4:0
|"Берое"
|"Черно море"
|0:0
|"Славия"
|"Локо" (ГО)
|снощи
|"Левски"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛЕВСКИ"
|5
|2
|0
|15:3
|17
|2. "ДУНАВ"
|5
|2
|1
|11:3
|17
|3. "ЛУДОГОРЕЦ"
|5
|1
|1
|19:7
|16
|4. "ЦСКА-СОФИЯ"
|5
|1
|2
|15:5
|16
|5. "БОТЕВ"
|4
|1
|3
|14:12
|13
|6. "БЕРОЕ"
|4
|1
|2
|5:6
|13
|7. "ЛОКО" (ПД)
|3
|3
|2
|15:14
|12
|8. "ЧЕРНО МОРЕ
|3
|2
|3
|9:10
|11
|9. "ВЕРЕЯ"
|3
|1
|4
|7:13
|10
|10. "ПИРИН
|3
|1
|4
|7:10
|10
|11. "СЛАВИЯ"
|2
|1
|5
|11:17
|7
|12. "МОНТАНА"
|1
|1
|6
|3:12
|4
|13. "НЕФТОХИМИК"
|1
|1
|6
|6:15
|4
|14. "ЛОКО" (ГО)
|0
|2
|5
|3:13
|2
Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за неопределена още дата.
ГОЛМАЙСТОРИ
6 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");
5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София");
4 гола - Марселиньо ("Лудогорец"), Антон Огнянов ("Дунав");
3 гола - Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Марек Кузма ("Черно море"), Божидар Краев ("Левски"), Вандерсон, Жонатан Кафу и Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров и Ивайло Димитров ("Славия"), Тодор Неделев ("Ботев"), Бабтунде Адениджи ("Левски").
В следващия кръг - 30 септември (петък), 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Берое" - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); 1 октомври (събота), 15.15 ч.: "Монтана" - "Локомотив" (ГО) (по "Диема"); от 17.30 ч.: "Ботев" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Славия" - "Верея" (по "Диема спорт"); 2 октомври (неделя), 17.45 ч.: "Левски" - "Дунав" (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Лудогорец" - "Нефтохимик-Бургас" (по "Диема спорт 2").
ВТОРА ЛИГА, VII КРЪГ
|"Несебър"
|1:4
|"Лудогорец II"
|"Левски"
|0:2
|"Созопол"
|"Оборище"
|0:0
|"Витоша"
|"Септември"
|0:0
|"Ботев" (Глб)
|"Поморие"
|0:0
|"Ботев" (Вр)
|"Банско"
|снощи
|"Царско село"
|"Спартак"
|снощи
|"ЦСКА-София II"
|"Локо"
|снощи
|"Етър"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЕТЪР"
|5
|1
|0
|11:4
|16
|2. "СЕПТЕМВРИ"
|4
|2
|1
|12:5
|14
|3. "ЦСКА-СОФИЯ II"
|4
|1
|1
|10:4
|13
|4. "БОТЕВ" (ВР)
|3
|3
|1
|10:5
|12
|5. "ВИТОША"
|3
|3
|1
|8:3
|12
|6. "НЕСЕБЪР"
|3
|2
|2
|6:5
|11
|7. "СОЗОПОЛ"
|2
|4
|1
|6:4
|10
|8. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|2
|3
|2
|6:5
|9
|9. "ЦАРСКО СЕЛО"
|2
|2
|2
|6:7
|8
|10. "СПАРТАК"
|2
|2
|2
|6:10
|8
|11. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|2
|2
|3
|9:7
|8
|12. "ПОМОРИЕ"
|1
|3
|3
|6:10
|6
|13. "ОБОРИЩЕ"
|1
|3
|3
|8:10
|6
|14. "ЛОКОМОТИВ"
|1
|2
|3
|7:11
|5
|15. "БАНСКО"
|0
|3
|3
|3:10
|3
|16. "ЛЕВСКИ"
|0
|0
|7
|5:19
|0
В следващия кръг - 30 септември (петък), 17 ч.: "Лудогорец II" - "Етър"; 1 октомври (събота), 17 ч.: "Ботев" (Вр) - "Локомотив" (Сф), "Ботев" (Глб) - "Поморие", "Витоша" (Бистр) - "Спартак" (Пл), "Несебър" - "Банско"; от 18 ч.: "Созопол" - "Оборище"; 2 октомври (неделя), 14.30 ч.: "ЦСКА-София II" - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт 2"); от 17 ч.: "Царско село" - "Левски" (Карл).