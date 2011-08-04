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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, VIII КРЪГ

"ЦСКА-София"4:0"Берое"
(Симао 5-д, Кулма 9, Виана 50, Педро 81)

"Черно море"0:0"Славия"

"Локо" (ГО)снощи"Левски"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛЕВСКИ"52015:317
2. "ДУНАВ"52111:317
3. "ЛУДОГОРЕЦ"51119:716
4. "ЦСКА-СОФИЯ"51215:516
5. "БОТЕВ"41314:1213
6. "БЕРОЕ"4125:613
7. "ЛОКО" (ПД)33215:1412
8. "ЧЕРНО МОРЕ3239:1011
9. "ВЕРЕЯ"3147:1310
10. "ПИРИН3147:1010
11. "СЛАВИЯ"21511:177
12. "МОНТАНА"1163:124
13. "НЕФТОХИМИК"1166:154
14. "ЛОКО" (ГО)0253:132

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за неопределена още дата.

ГОЛМАЙСТОРИ
6 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");
5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София");
4 гола - Марселиньо ("Лудогорец"), Антон Огнянов ("Дунав");
3 гола - Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Марек Кузма ("Черно море"), Божидар Краев ("Левски"), Вандерсон, Жонатан Кафу и Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров и Ивайло Димитров ("Славия"), Тодор Неделев ("Ботев"), Бабтунде Адениджи ("Левски").

В следващия кръг - 30 септември (петък), 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Берое" - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); 1 октомври (събота), 15.15 ч.: "Монтана" - "Локомотив" (ГО) (по "Диема"); от 17.30 ч.: "Ботев" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Славия" - "Верея" (по "Диема спорт"); 2 октомври (неделя), 17.45 ч.: "Левски" - "Дунав" (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Лудогорец" - "Нефтохимик-Бургас" (по "Диема спорт 2").


ВТОРА ЛИГА, VII КРЪГ
"Несебър"1:4"Лудогорец II"
"Левски"0:2"Созопол"
"Оборище"0:0"Витоша"
"Септември"0:0"Ботев" (Глб)
"Поморие"0:0"Ботев" (Вр)
"Банско"снощи"Царско село"
"Спартак"снощи"ЦСКА-София II"
"Локо"снощи"Етър"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЕТЪР"51011:416
2. "СЕПТЕМВРИ"42112:514
3. "ЦСКА-СОФИЯ II"41110:413
4. "БОТЕВ" (ВР)33110:512
5. "ВИТОША"3318:312
6. "НЕСЕБЪР"3226:511
7. "СОЗОПОЛ"2416:410
8. "БОТЕВ" (ГЛБ)2326:59
9. "ЦАРСКО СЕЛО"2226:78
10. "СПАРТАК"2226:108
11. "ЛУДОГОРЕЦ II"2239:78
12. "ПОМОРИЕ"1336:106
13. "ОБОРИЩЕ"1338:106
14. "ЛОКОМОТИВ"1237:115
15. "БАНСКО"0333:103
16. "ЛЕВСКИ"0075:190

В следващия кръг - 30 септември (петък), 17 ч.: "Лудогорец II" - "Етър"; 1 октомври (събота), 17 ч.: "Ботев" (Вр) - "Локомотив" (Сф), "Ботев" (Глб) - "Поморие", "Витоша" (Бистр) - "Спартак" (Пл), "Несебър" - "Банско"; от 18 ч.: "Созопол" - "Оборище"; 2 октомври (неделя), 14.30 ч.: "ЦСКА-София II" - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт 2"); от 17 ч.: "Царско село" - "Левски" (Карл).

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