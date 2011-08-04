СТАТИСТИКА



"ЦСКА-София" 4:0 "Берое" (Симао 5-д, Кулма 9, Виана 50, Педро 81)



"Черно море" 0:0 "Славия"

"Локо" (ГО) снощи "Левски"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛЕВСКИ" 5 2 0 15:3 17 2. "ДУНАВ" 5 2 1 11:3 17 3. "ЛУДОГОРЕЦ" 5 1 1 19:7 16 4. "ЦСКА-СОФИЯ" 5 1 2 15:5 16 5. "БОТЕВ" 4 1 3 14:12 13 6. "БЕРОЕ" 4 1 2 5:6 13 7. "ЛОКО" (ПД) 3 3 2 15:14 12 8. "ЧЕРНО МОРЕ 3 2 3 9:10 11 9. "ВЕРЕЯ" 3 1 4 7:13 10 10. "ПИРИН 3 1 4 7:10 10 11. "СЛАВИЯ" 2 1 5 11:17 7 12. "МОНТАНА" 1 1 6 3:12 4 13. "НЕФТОХИМИК" 1 1 6 6:15 4 14. "ЛОКО" (ГО) 0 2 5 3:13 2

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за неопределена още дата.



ГОЛМАЙСТОРИ

6 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");

5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София");

4 гола - Марселиньо ("Лудогорец"), Антон Огнянов ("Дунав");

3 гола - Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Марек Кузма ("Черно море"), Божидар Краев ("Левски"), Вандерсон, Жонатан Кафу и Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров и Ивайло Димитров ("Славия"), Тодор Неделев ("Ботев"), Бабтунде Адениджи ("Левски").



В следващия кръг - 30 септември (петък), 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Берое" - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); 1 октомври (събота), 15.15 ч.: "Монтана" - "Локомотив" (ГО) (по "Диема"); от 17.30 ч.: "Ботев" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Славия" - "Верея" (по "Диема спорт"); 2 октомври (неделя), 17.45 ч.: "Левски" - "Дунав" (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Лудогорец" - "Нефтохимик-Бургас" (по "Диема спорт 2").





ВТОРА ЛИГА, VII КРЪГ

"Несебър" 1:4 "Лудогорец II" "Левски" 0:2 "Созопол" "Оборище" 0:0 "Витоша" "Септември" 0:0 "Ботев" (Глб) "Поморие" 0:0 "Ботев" (Вр) "Банско" снощи "Царско село" "Спартак" снощи "ЦСКА-София II" "Локо" снощи "Етър"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЕТЪР" 5 1 0 11:4 16 2. "СЕПТЕМВРИ" 4 2 1 12:5 14 3. "ЦСКА-СОФИЯ II" 4 1 1 10:4 13 4. "БОТЕВ" (ВР) 3 3 1 10:5 12 5. "ВИТОША" 3 3 1 8:3 12 6. "НЕСЕБЪР" 3 2 2 6:5 11 7. "СОЗОПОЛ" 2 4 1 6:4 10 8. "БОТЕВ" (ГЛБ) 2 3 2 6:5 9 9. "ЦАРСКО СЕЛО" 2 2 2 6:7 8 10. "СПАРТАК" 2 2 2 6:10 8 11. "ЛУДОГОРЕЦ II" 2 2 3 9:7 8 12. "ПОМОРИЕ" 1 3 3 6:10 6 13. "ОБОРИЩЕ" 1 3 3 8:10 6 14. "ЛОКОМОТИВ" 1 2 3 7:11 5 15. "БАНСКО" 0 3 3 3:10 3 16. "ЛЕВСКИ" 0 0 7 5:19 0

В следващия кръг - 30 септември (петък), 17 ч.: "Лудогорец II" - "Етър"; 1 октомври (събота), 17 ч.: "Ботев" (Вр) - "Локомотив" (Сф), "Ботев" (Глб) - "Поморие", "Витоша" (Бистр) - "Спартак" (Пл), "Несебър" - "Банско"; от 18 ч.: "Созопол" - "Оборище"; 2 октомври (неделя), 14.30 ч.: "ЦСКА-София II" - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт 2"); от 17 ч.: "Царско село" - "Левски" (Карл).



ПЪРВА ЛИГА, VIII КРЪГ(Симао 5-д, Кулма 9, Виана 50, Педро 81)КЛАСИРАНЕ 115