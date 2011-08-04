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СПОРТ

ТОТО ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, 76-И ТИРАЖ

"6 от 49" Числа: 4, 28, 34, 46, 47, 48. Печалби: 6 - няма, 5 - 2 по 12 962.80 лв., 4 - 329 по 78.80 лв., 3 - 7596 по 4.80 лв. ДЖАКПОТ: 2 416 077.92 лв.



"6 от 42" Числа: 8, 17, 19, 22, 26, 27. Печалби: 6 - няма, 5 - 4 по 3059.40 лв., 4 - 375 по 32.60 лв., 3 - 6166 по 2.80 лв. ДЖАКПОТ: 241 312.51 лв.



"5 от 35" I теглене: 1, 13, 20, 23, 31. Печалби: 5 - няма, 4 - 211 по 164.30 лв., 3 - 7585 по 5.60 лв.; II теглене: 6, 9, 10, 29, 34. Печалби: 5 - няма, 4 - 191 по 181.50 лв., 3 - 7252 по 5.80 лв.



"Тото Джокер" Позиция: 2, 6, 7. Цифра: 1, 3, 9. Печалби: 3 - 9 по 1714.10 лв., 2 - 1760 по 8.80 лв. ДЖАКПОТ: няма.



"Тото 2 - Зодиак" Числа: 2, 6, 8, 22, 24. Зодия: 8. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - 3 по 5000.00 лв., 4 - 29 по 500.00 лв., 3+1 - 39 по 100.00 лв., 3 - 519 по 10.00 лв., 2+1 - 514 по 5.00 лв., 1+1 - 2167 по 1.50 лв., 2 - 5406 по 1.00 лв., 0+1 - 2808 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.



"Тото 2 - Рожден ден" Година: 62; Месец: 11; Дата: 20; Ден: 4. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - 3 по 206.20 лв., група 4 - 6 по 64.50 лв., група 5 - 12 по 32.20 лв., група 6 - 11 по 28.10 лв., група 7 - 29 по 13.30 лв., група 8 - 60 по 5.20 лв., група 9 - 62 по 7.50 лв., група 10 - 144 по 3.80 лв., група 11 - 367 по 1.70 лв., група 12 - 351 по 2.20 лв., група 13 - 796 по 2.00 лв., група 14 - 1774 по 1.50 лв., група 15 - 4435 по 0.98 лв. ДЖАКПОТ: 5374.19 лв.



"Втори тотошанс"

"6 от 49" Печалба: лек автомобил - фиш с номер 814806243 (от София).



"Тото 1"

"13 срещи" (постъпления 5353.60 лв.) Знаци: 1, 2, Х, 2, 1, 1, 2, 2, 1, Х, 1, 1, Х. Печалби: 13 и 12 - няма, 11 - 8 по 83.70 лв., 10 - 72 по 13.00 лв. ДЖАКПОТ: 1070.72 лв.



"10 от 10" (974.20 лв.) Знаци: 1, Х сл, Х, Х, 1, Х, 2, 2, 1, Х. Печалби: 10 - няма. ДЖАКПОТ: 487.10 лв.



"12 тип 1Х2" (3224.10 лв.) Знаци: 1, 1, 2, 2, 1, 1, Х, 1, 2, 1, 1, Х. Печалби: 12 - няма, 11 - 7 по 115.20 лв. ДЖАКПОТ: 4606.76 лв.
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