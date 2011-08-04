Футболна седмица

Четвъртък (22.09)



Диема спорт



16.00 Купа на България, 1/16-финал: "Царско село" - "Левски"







Петък (23.09)



Диема



19.00 "Пирин" - "Монтана"



Диема спорт 2



21.15 "Верея" - "Лудогорец"



Диема спорт



22.00 "Тулуза" - "Пари Сен Жермен"



Евроспорт 2



21.30 "Борусия" (Д) - "Фрайбург"











Събота (24.09)



Диема спорт



19.00 "Нефтохимик" - "Локомотив" (Пд)



21.15 "Дунав" - "Ботев" (Пд)



Диема спорт 2



14.30 "Манчестър Юн" - "Лестър"



17.00 "Суонзи" - "Манчестър С"



19.30 "Арсенал" - "Челси"



Нова спорт



17.00 "Шефилд Уенздей" - "Нотингам Форест"



19.30 "Астън Вила" - "Нюкасъл"



РИНГ.БГ



19.00 "Палермо" - "Ювентус"



21.45 "Наполи" - "Киево"



Евроспорт 2



16.30 "Хамбургер" - "Байерн"



19.30 "Вердер" - "Волфсбург"



23.55 Мейджър лийг сокър: "Торонто" - "Филаделфия Юниън"



02.00 Мейджър лийг сокър: "Ню Йорк Ред Булс" - "Монреал Импакт"



Sport+



17.15 "Спортинг" (Х) - "Барселона"



21.45 "Лас Палмас" - "Реал" (М)



F+



19.30 "Атлетик" (Б) - "Севиля"







Неделя (25.09)



Диема спорт 2



16.00 "Сент Етиен" - "Лил"



19.00 "ЦСКА-София" - "Берое"



21.15 "Черно море" - "Славия"



Диема спорт



18.00 "Уест Хем" - "Саутхемптън"



21.45 "Олимпик" (М) - "Нант"



Нова спорт



18.00 "Нанси" - "Лориен"



РИНГ.БГ



13.30 "Торино" - "Рома"



16.00 "Интер" - "Болоня"



21.45 "Фиорентина" - "Милан"



Евроспорт 2



16.30 "Хофенхайм" - "Шалке 04"



18.30 "Кьолн" - "РБ Лайпциг"



Евроспорт



23.00 Мейджър лийг сокър: "ЛА Галакси" - "Сиатъл Саундърс"



02.00 Мейджър лийг сокър: "Кълъмбъс Крю" - "Ню Инглънд Революшън"



F+



17.15 "Атлетико" (М) - "Депортиво"



19.30 "Виляреал" - "Осасуна"



21.45 "Еспаньол" - "Селта"







Понеделник (26.09)



Диема спорт 2



17.00 "Локомотив" (Сф) - "Етър"



22.00 "Бърнли" - "Уотфорд"



Диема спорт



20.00 "Локомотив" (ГО) - "Левски"



Евроспорт 2



21.15 "Унион" (Берлин) - "Санкт Паули"







Вторник (27.09)



bTV Action



21.45 Шампионска лига: "Борусия" (Д) - "Реал"



РИНГ.БГ



21.45 Шампионска лига: "Лестър" - "Порто"







Сряда (28.09)



bTV Action



21.45 Шампионска лига: "Лудогорец" - "Пари Сен Жермен"



РИНГ.БГ



21.45 Шампионска лига: "Атлетико" (М) - "Байерн"







Четвъртък (29.09)



БНТ HD



18.00 Лига Европа: "Астана" - "Йънг Бойс"



20.00 Лига Европа: "Спарта" (Прага) - "Интер"



22.05 Лига Европа: "Рома" - "Астра" (Гюргево)



БНТ



22.05 Лига Европа: "Манчестър Юн" - "Заря" (Луганск)



РИНГ.БГ



20.00 Лига Европа: "Шалке 04" - "Ред Бул Залцбург"



22.05 Лига Европа: "Атлетик" (Б) - "Рапид"







Петък (30.09)



Диема спорт 2



17.30 "Локомотив" (Пд) - "Пирин"



20.00 "Берое" - "Черно море"



Евроспорт 2



21.30 "РБ Лайпциг" - "Аугсбург"



