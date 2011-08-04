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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Четвъртък (22.09)

Диема спорт

16.00 Купа на България, 1/16-финал: "Царско село" - "Левски"



Петък (23.09)

Диема

19.00 "Пирин" - "Монтана"

Диема спорт 2

21.15 "Верея" - "Лудогорец"

Диема спорт

22.00 "Тулуза" - "Пари Сен Жермен"

Евроспорт 2

21.30 "Борусия" (Д) - "Фрайбург"





Събота (24.09)

Диема спорт

19.00 "Нефтохимик" - "Локомотив" (Пд)

21.15 "Дунав" - "Ботев" (Пд)

Диема спорт 2

14.30 "Манчестър Юн" - "Лестър"

17.00 "Суонзи" - "Манчестър С"

19.30 "Арсенал" - "Челси"

Нова спорт

17.00 "Шефилд Уенздей" - "Нотингам Форест"

19.30 "Астън Вила" - "Нюкасъл"

РИНГ.БГ

19.00 "Палермо" - "Ювентус"

21.45 "Наполи" - "Киево"

Евроспорт 2

16.30 "Хамбургер" - "Байерн"

19.30 "Вердер" - "Волфсбург"

23.55 Мейджър лийг сокър: "Торонто" - "Филаделфия Юниън"

02.00 Мейджър лийг сокър: "Ню Йорк Ред Булс" - "Монреал Импакт"

Sport+

17.15 "Спортинг" (Х) - "Барселона"

21.45 "Лас Палмас" - "Реал" (М)

F+

19.30 "Атлетик" (Б) - "Севиля"



Неделя (25.09)

Диема спорт 2

16.00 "Сент Етиен" - "Лил"

19.00 "ЦСКА-София" - "Берое"

21.15 "Черно море" - "Славия"

Диема спорт

18.00 "Уест Хем" - "Саутхемптън"

21.45 "Олимпик" (М) - "Нант"

Нова спорт

18.00 "Нанси" - "Лориен"

РИНГ.БГ

13.30 "Торино" - "Рома"

16.00 "Интер" - "Болоня"

21.45 "Фиорентина" - "Милан"

Евроспорт 2

16.30 "Хофенхайм" - "Шалке 04"

18.30 "Кьолн" - "РБ Лайпциг"

Евроспорт

23.00 Мейджър лийг сокър: "ЛА Галакси" - "Сиатъл Саундърс"

02.00 Мейджър лийг сокър: "Кълъмбъс Крю" - "Ню Инглънд Революшън"

F+

17.15 "Атлетико" (М) - "Депортиво"

19.30 "Виляреал" - "Осасуна"

21.45 "Еспаньол" - "Селта"



Понеделник (26.09)

Диема спорт 2

17.00 "Локомотив" (Сф) - "Етър"

22.00 "Бърнли" - "Уотфорд"

Диема спорт

20.00 "Локомотив" (ГО) - "Левски"

Евроспорт 2

21.15 "Унион" (Берлин) - "Санкт Паули"



Вторник (27.09)

bTV Action

21.45 Шампионска лига: "Борусия" (Д) - "Реал"

РИНГ.БГ

21.45 Шампионска лига: "Лестър" - "Порто"



Сряда (28.09)

bTV Action

21.45 Шампионска лига: "Лудогорец" - "Пари Сен Жермен"

РИНГ.БГ

21.45 Шампионска лига: "Атлетико" (М) - "Байерн"



Четвъртък (29.09)

БНТ HD

18.00 Лига Европа: "Астана" - "Йънг Бойс"

20.00 Лига Европа: "Спарта" (Прага) - "Интер"

22.05 Лига Европа: "Рома" - "Астра" (Гюргево)

БНТ

22.05 Лига Европа: "Манчестър Юн" - "Заря" (Луганск)

РИНГ.БГ

20.00 Лига Европа: "Шалке 04" - "Ред Бул Залцбург"

22.05 Лига Европа: "Атлетик" (Б) - "Рапид"



Петък (30.09)

Диема спорт 2

17.30 "Локомотив" (Пд) - "Пирин"

20.00 "Берое" - "Черно море"

Евроспорт 2

21.30 "РБ Лайпциг" - "Аугсбург"

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