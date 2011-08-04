Футболна седмица

Четвъртък (22.09)
Диема спорт
16.00 Купа на България, 1/16-финал: "Царско село" - "Левски"
Петък (23.09)
Диема
19.00 "Пирин" - "Монтана"
Диема спорт 2
21.15 "Верея" - "Лудогорец"
Диема спорт
22.00 "Тулуза" - "Пари Сен Жермен"
Евроспорт 2
21.30 "Борусия" (Д) - "Фрайбург"
Събота (24.09)
Диема спорт
19.00 "Нефтохимик" - "Локомотив" (Пд)
21.15 "Дунав" - "Ботев" (Пд)
Диема спорт 2
14.30 "Манчестър Юн" - "Лестър"
17.00 "Суонзи" - "Манчестър С"
19.30 "Арсенал" - "Челси"
Нова спорт
17.00 "Шефилд Уенздей" - "Нотингам Форест"
19.30 "Астън Вила" - "Нюкасъл"
РИНГ.БГ
19.00 "Палермо" - "Ювентус"
21.45 "Наполи" - "Киево"
Евроспорт 2
16.30 "Хамбургер" - "Байерн"
19.30 "Вердер" - "Волфсбург"
23.55 Мейджър лийг сокър: "Торонто" - "Филаделфия Юниън"
02.00 Мейджър лийг сокър: "Ню Йорк Ред Булс" - "Монреал Импакт"
Sport+
17.15 "Спортинг" (Х) - "Барселона"
21.45 "Лас Палмас" - "Реал" (М)
F+
19.30 "Атлетик" (Б) - "Севиля"
Неделя (25.09)
Диема спорт 2
16.00 "Сент Етиен" - "Лил"
19.00 "ЦСКА-София" - "Берое"
21.15 "Черно море" - "Славия"
Диема спорт
18.00 "Уест Хем" - "Саутхемптън"
21.45 "Олимпик" (М) - "Нант"
Нова спорт
18.00 "Нанси" - "Лориен"
РИНГ.БГ
13.30 "Торино" - "Рома"
16.00 "Интер" - "Болоня"
21.45 "Фиорентина" - "Милан"
Евроспорт 2
16.30 "Хофенхайм" - "Шалке 04"
18.30 "Кьолн" - "РБ Лайпциг"
Евроспорт
23.00 Мейджър лийг сокър: "ЛА Галакси" - "Сиатъл Саундърс"
02.00 Мейджър лийг сокър: "Кълъмбъс Крю" - "Ню Инглънд Революшън"
F+
17.15 "Атлетико" (М) - "Депортиво"
19.30 "Виляреал" - "Осасуна"
21.45 "Еспаньол" - "Селта"
Понеделник (26.09)
Диема спорт 2
17.00 "Локомотив" (Сф) - "Етър"
22.00 "Бърнли" - "Уотфорд"
Диема спорт
20.00 "Локомотив" (ГО) - "Левски"
Евроспорт 2
21.15 "Унион" (Берлин) - "Санкт Паули"
Вторник (27.09)
bTV Action
21.45 Шампионска лига: "Борусия" (Д) - "Реал"
РИНГ.БГ
21.45 Шампионска лига: "Лестър" - "Порто"
Сряда (28.09)
bTV Action
21.45 Шампионска лига: "Лудогорец" - "Пари Сен Жермен"
РИНГ.БГ
21.45 Шампионска лига: "Атлетико" (М) - "Байерн"
Четвъртък (29.09)
БНТ HD
18.00 Лига Европа: "Астана" - "Йънг Бойс"
20.00 Лига Европа: "Спарта" (Прага) - "Интер"
22.05 Лига Европа: "Рома" - "Астра" (Гюргево)
БНТ
22.05 Лига Европа: "Манчестър Юн" - "Заря" (Луганск)
РИНГ.БГ
20.00 Лига Европа: "Шалке 04" - "Ред Бул Залцбург"
22.05 Лига Европа: "Атлетик" (Б) - "Рапид"
Петък (30.09)
Диема спорт 2
17.30 "Локомотив" (Пд) - "Пирин"
20.00 "Берое" - "Черно море"
Евроспорт 2
21.30 "РБ Лайпциг" - "Аугсбург"
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