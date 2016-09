Кино





Премиери:







Щъркели,



прожектира се в Сине гранд, Синема сити и Арена



Великолепната седморка,



прожектира се в Сине гранд, Синема сити и Арена,



Саламена фиеста,



прожектира се в Сине гранд, Синема сити и Арена











Синема сити Парадайз



Великолепната седморка 4DX 2D: 11:10 (от утре до неделя), 13:45, 16:20, 19:00, 21:40, 3D: 11:50 (от утре до неделя), 14:30, 17:10, 19:45, 22:20, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 13:50, 15:00, 16:20, 17:30, 18:45, 20:00, 21:15, 22:30, Отряд самоубийци, 3D: 14:10, Бен Хур, 12:10 (от утре до неделя), 21:50, Сами вкъщи 3D, 12:15 (от утре до неделя), 16:50, 2D: 11:00 (от утре до неделя), 13:00, Опасни води, 22:50, Ледена епоха: Големият сблъсък 2D, 11:10 (от утре до неделя), Палави мамчета, 19:45, Драконът, моя приятел, 11:15 (от утре до неделя), 13:20, 15:30, 17:40, Механикът: Възкресение, 15:10, 18:10, 20:10, 22:10, Добрият великан, 14:40, 17:00, 19:20, 21:45, Щъркели, 3D: 11:00 (от утре до неделя), 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 2D: 11:30 (от утре до неделя), 12:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, Игра на нерви, 12:40 (от утре до неделя), 16:40, 18:40, 20:40, 22:40, Съли: Чудото на Хъдсън, 14:40, 19:10, 21:10, Сноудън 13:10, 15:50, 18:30, 21:20, Top Cat: Началото на мафията, 11:20 (от утре до неделя), Аутобан, 13:10, I.T., 17:15, Саламена фиеста, 12:00 (от утре до неделя), 14:20, 16:15, 18:50, 20:45, 22:40







Синема сити







Търсенето на Дори, 11:50 (от утре до неделя), Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 11:45 (от утре до неделя), 14:10, 17:15, 18:45, 19:45, 21:15, 22:15, Отряд самоубийци, 12:15 (от утре до неделя), В голямата игра, 14:00, Бен Хур, 21:45, Сами вкъщи 3D, 11:20 (от утре до неделя), 13:20, 2D: 12:20 (от утре до неделя), 14:15, Опасни води, 22:50, Ледена епоха: Големият сблъсък 2D, 12:20 (от утре до неделя), Палави мамчета, 14:20, Драконът, моя приятел, 11:10 (от утре до неделя), 13:15, 15:20, 17:30, Механикът: Възкресение, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10, Добрият великан 3D, 14:40, 17:00, 19:20, 21:40, Великолепната седморка, 11:00 (от утре до неделя), 13:40, 16:20, 19:00, 21:40, Щъркели 3D, 11:00 (от утре до неделя), 12:00 (от утре до неделя), 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 2D: 11:30 (от утре до неделя), 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, Игра на нерви, 16:20, 18:20, 20:20, 22:20, Съли: Чудото на Хъдсън, 15:15, 19:40, Сноудън, 16:30, 19:10, 21:50, Top Cat: Началото на мафията, 11:15 (от утре до неделя), I.T., 16:45, Саламена фиеста, 13:10, 15:00, 16:50, 18:40, 20:40, 22:30







IMAX



Великолепната седморка IMAX 2D 12:00 (от утре до неделя), 14:40, 17:20, 20:00, 22:40







Арена De luxe Bulgaria мall



5D Гробницата на фараона, 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, Дракула, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Какво става с полюса, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Свърталище на духове, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50



И още: I.T. 18:00, 20:45, 22:45, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 12:10, 14:40, 17:10, 19:40, 22:10, Великолепната седморка, 11:20, 14:00, 16:40, 19:15, 21:50, Добрият великан, 13:00, 15:45, 18:15, Драконът, моят приятел, 13:10, 15:15, 18:45, Ледена епоха: Големият сблъсък, 18:00, Механикът: Възкресение, 21:40, Саламена фиеста, 17:45, 19:45, 21:00, Сами вкъщи, 12:00, 13:50, 16:00, Съли: Чудото на Хъдсън, 20:00, 22:00, Щъркели, 3D: 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30







Арена The Mall



Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 13:45, 16:15, 18:40, 20:10, 21:10, 22:45, Великолепната седморка, 11:40, 14:20, 17:00, 18:10, 19:40, 20:50, 22:20, Добрият великан, 11:00, 13:20, 15:45, 18:20, 20:40, Драконът, моят приятел, 11:15, 13:40, 15:50, 18:00, Игра на нерви, 13:00, 21:50, Ледена епоха: Големият сблъсък, 16:50, Механикът: Възкресение, 22:30, Саламена фиеста, 18:50, 20:45, 22:40, Сами вкъщи, 12:50, 14:45, Сноудън, 13:10, 16:20, 19:10, 22:00, Съли: Чудото на Хъдсън, 17:45, 19:50, Щъркели, 11:30, 12:00, 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30



















Арена Запад



I.T., 18:00, Аутобан, 22:30, Бен Хур, 22:00, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 12:00 (утре, събота и неделя), 13:20 (утре, събота и неделя), 14:30, 15:50, 17:00, 18:20, 19:40, 20:50, 22:10, Великолепната седморка, 11:30 (събота и неделя), 12:50 (събота и неделя), 14:10, 15:30, 16:50, 18:10, 19:30, 21:00, 22:10, Добрият великан, 12:40 (утре, събота и неделя), 13:20, 15:10, 16:10, 17:30, 18:40, 20:10, 21:10, Драконът, моят приятел, 12:40, 14:45, 17:15, Игра на нерви, 19:20, 21:20, Ледена епоха: Големият сблъсък, 17:50, 19:50, Механикът: Възкресение, 14:40 (утре, събота и неделя), 16:40, 18:40, 20:40, 22:45, Опасни води, 21:50, Отряд самоубийци, 21:45, Саламена фиеста, 13:20 (утре, събота и неделя), 15:20, 17:20, 19:15, 21:30, Сами вкъщи, 12:10 (утре, събота и неделя), 14:10, 16:00, Сноудън, 13:30, 16:15, 19:00, Съли: Чудото на Хъдсън, 13:45 (утре, събота и неделя), 15:45, 20:00, Щъркели, РЕМИЕРА



11:00, 11:45,12:20, 13:00, 13:45, 14:20, 15:00, 15:45, 16:20, 17:00, 17:45, 18:20, 19:00, 19:45, 20:20, 21:00, 21:45, 22:20,







Арена Младост



I.T., 21:10, Бен Хур, 13:30 (утре, събота и неделя), 18:45, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 12:00 (утре, събота и неделя), 13:15 (утре, събота и неделя), 14:30, 15:45, 17:10, 18:20, 19:45, 20:50, 22:10, Великолепната седморка, 12:40, 15:20, 18:00, 20:40, IMAX: 11:30 (утре, събота и неделя), 14:10, 16:50, 19:30, 22:10, Добрият великан, 11:50 (утре, събота и неделя), 14:10, 16:30, 18:50, Драконът, моят приятел, 12:30 (утре, събота и неделя), 14:40, 16:50, 19:30, Игра на нерви, 21:40, Ледена епоха: Големият сблъсък, 11:20 (утре, събота и неделя), 15:15, 19:15, Механикът: Възкресение, 21:15, 22:50, Отряд самоубийци, 16:15, 21:20, Саламена фиеста, 12:30, 14:40, 16:40, 18:40, 20:40, 22:30, Сами вкъщи, 13:20, 17:20, Сноудън, 13:20, 16:10, 19:10, 21:50, Съли: Чудото на Хъдсън, 13:50(утре, събота и неделя),, 15:50, 17:50, 20:00, 22:00, Щъркели, 11:00, 11:45, 12:20, 13:00, 13:45, 14:20, 15:00, 15:45, 16:20, 17:00, 17:45, 18:20, 19:00, 20:20, 21:00, 21:45, 22:20







Във Варна



Арена Гранд мол



Бен Хур, 22:15, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 12:20, 14:50, 17:20, 20:00, 22:45, Великолепната седморка, 13:00, 15:40, 18:20, 21:00, IMAX: 11:50, 14:30, 17:10, 19:50, 22:30, Добрият великан, 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, Драконът, моят приятел, 12:00, 15:15, 17:40, Игра на нерви, 18:10, 20:15, Ледена епоха: Големият сблъсък, 13:00, Механикът: Възкресение, 19:45, Отряд самоубийци, 21:40, Палави мамчета, 21:50, Саламена фиеста, 12:40, 15:00, 17:00, 19:00, 21:10, Сами вкъщи, 14:10, 16:10, Щъркели, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30,







Арена мол



I.T. , 13:15, 15:30, 19:30, Аутобан, 17:30, 21:45, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 12:15, 14:45, 17:15, 19:45, Великолепната седморка, 11:10, 13:50, 16:30, 19:10, 21:50, Добрият великан, 12:30, 15:15, 17:45, 20:30, Драконът, моят приятел, 12:10, 14:20, 16:40, Механикът: Възкресение, 22:20, Сноудън, 13:30, 16:10, 18:50, 21:30, Съли: Чудото на Хъдсън, 18:45, 20:45, 22:45, Щъркели, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,15:00, 16:00,17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00







В Пловдив



Синема сити



Търсенето на Дори, 11:50 (от утре до неделя), Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 12:30 (от утре до неделя), 14:00, 15:00, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30, 22:30, Бен Хур, 21:45, Сами вкъщи, 12:30 (от утре до неделя), Опасни води, 22:50, Ледена епоха: Големият сблъсък 2D, 11:20 (от утре до неделя), Сами вкъщи 2D, 11:15 (от утре до неделя), 13:15, Палави мамчета, 15:10, Драконът, моя приятел, 11:10 (от утре до неделя), 13:15, 15:20, 17:30, Механикът: Възкресение, 13:00, 17:00, 19:40, 21:40, Добрият великан, 14:30, 16:50, 19:20, Великолепната седморка, 11:40 (от утре до неделя), 13:20, 14:20, 16:00, 17:00, 18:40, 19:40, 21:20, 22:20, Щъркели, 3D: 12:00 (от утре до неделя), 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 2D: 11:00 (от утре до неделя), 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00Игра на нерви, 16:10, 20:10, 22:10, Съли: Чудото на Хъдсън, 15:00, 18:10, Сноудън, 19:10, 21:50, Top Cat: Началото на мафията, 11:10 (от утре до неделя), I.T., 17:15, Саламена фиеста, 12:20 (от утре до неделя), 14:20, 16:30, 18:30, 20:40, 22:40







В Бургас



Синема сити



Търсенето на Дори, 11:00 (от утре до неделя), Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30, Бен Хур 21:45, Сами вкъщи, 11:30 (от утре до неделя), 13:30, Опасни води, 22:50, Ледена епоха: Големият сблъсък, 12:00 (от утре до неделя), Сами вкъщи, 12:20 (от утре до неделя), 14:20, Палави мамчета 16:10, Драконът, моя приятел, 11:10 (от утре до неделя), 13:15, 15:20, 17:30, Механикът: Възкресение, 18:15, 20:15, 22:15, Добрият великан, 12:20 (от утре до неделя), 14:40, 17:00, 19:20, Великолепната седморка, 11:50 (от утре до неделя), 14:30, 17:10, 19:45, 22:20, Щъркели 3D: 12:00 (от утре до неделя), 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 2D: 11:00 (от утре до неделя), 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, Игра на нерви, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, Съли: Чудото на Хъдсън, 14:10, 19:40, 21:40, Сноудън, 16:20, 19:10, 21:50, I.T., 12:10 (от утре до неделя), Саламена фиеста, 13:10, 15:00, 16:50, 18:50, 20:40, 22:30











В Русе



Синема сити



Търсенето на Дори, 12:15 (събота и неделя), Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 14:20, 16:50, 19:15, 21:45, Отряд самоубийци, 15:40, Бен Хур, 14:30, 21:50, Сами вкъщи 3D: 12:10 (събота и неделя), 14:10, 2D: 11:20 (събота и неделя), 13:20, 15:20, Ледена епоха: Големият сблъсък 2D, 11:30 (събота и неделя), Палави мамчета, 16:00, 19:40, Драконът, моя приятел, 11:10 (събота и неделя), 13:15, 15:20, 17:30, Механикът: Възкресение, 18:10, 20:10, 22:10, Добрият великан, 12:00 (събота и неделя), 17:00, 19:20, 21:40, Великолепната седморка, 11:50 (събота и неделя), 14:30, 17:10, 19:45, 21:20, 22:20, Щъркели 3D, 12:00 (събота и неделя), 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 2D: 11:00 (събота и неделя), 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, Игра на нерви, 18:20, 20:30, 22:30, Съли: Чудото на Хъдсън, 13:50 (събота и неделя), 17:20, 19:20, Сноудън, 16:10, 18:50, 21:30, Тop Cat: Началото на мафията, 11:50 (събота и неделя), Аутобан, 13:40 (от утре до неделя)















В Стара Загора



Синема сити



Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 13:50, 16:30, 19:00, 21:30, Бен Хур, 12:00 (събота и неделя), Сами вкъщи 3D, 11:40 (събота и неделя), 2D, 12:20 (събота и неделя), 14:15, Палави мамчета, 18:20 Драконът, моя приятел, 11:30 (събота и неделя), 13:40, 15:50, Механикът: Възкресение, 18:10, 20:10, 22:10, Добрият великан, 14:30, 16:50, 19:20, Великолепната седморка, 11:40 (събота и неделя), 14:20, 17:00, 19:40, 22:20, Щъркели 3D, 12:00 (събота и неделя), 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 2D: 11:00 (събота и неделя), 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, Игра на нерви, 16:20, 20:30, 22:30, Съли: Чудото на Хъдсън 21:40







Арена Парк мол



Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 14:00, 16:30, 19:15, 21:50, Великолепната седморка, 13:10, 15:50, 18:30, 21:10, Добрият великан, 12:45 (събота и неделя), 15:20, 18:00, 20:30, Драконът, моят приятел, 14:30, 17:20, 19:30, 12:20 (събота и неделя), 14:30, 17:20, 19:30, Механикът: Възкресение, 13:30, 15:30, 17:45, 20:00, 22:10, Съли: Чудото на Хъдсън, 21:40, Щъркели, 11:00 (събота и неделя), 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00











В Плевен



Арена Панорама



Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта 12.30, Великолепната седморка, 11:30, 14:10, 16:45, 19:20, 22:00, Добрият великан, 11:20, 13:40, 16:00, Драконът, моят приятел, 12:20, 14:40, Механикът: Възкресение, 21:30, Саламена фиеста, 17:30, 19:40, Щъркели, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00







Арена Централ мол



Механикът: Възкресение, 21:10, Щъркели, 12:00, 13:50, 15:40, 17:30, 19:20







В Смолян



Арена



Великолепната седморка, 18:20, 21:00, Щъркели, 11:00 (събота и неделя), 12:50, 14:40, 16:30