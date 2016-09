Писмо от “България” 1 Партенки, бикини, карикатури Димитри Иванов Димитри Иванов



В епизода "Бай Ганьо и опозиция - ама де-де" в писмото до редактора пише: "Ти ще цалунеш ръка, аз - двете ръце; ти ще цалунеш скута, аз - краката; ти ще цалунеш на друго място, аз - на още по-друго място. Че ти с мен ли ще се надпреварваш бе, кьорпе?". Кьорпето е недозрейка, greenhorn, а се пъне да наддава. Ако Западът обяви санкции срещу Русия, Плевнелиев й обявява хибридна война. Както някога: Ако Москва пръдне, София се насира. Но сега е друго време навсякъде; от София до Симитли. Бойко Борисов го надпростачиха в Симитли. Можете ли да преведете "надпростачиха" на английски? Щото аз не мога.



На младини бях старши. Сиреч старши сержант в гарнизона в Симитли. "Не говори в строя!", командвах взвода. Войниците знаеха, че го казвам за пред дежурния офицер на портала, когато излизахме. Който е бил войник, ги знае тези работи. Потегляхме в пълно бойно снаряжение да браним кота 740, която никой не застрашаваше, но в подстъпите към нея имаше пънове от изоставено лозе с такова сладко грозде, каквото нямаше в землището чак до Благоевград. През следобедната почивка симитлийчетата идваха да ритаме заедно на плаца, гарнизонният ни поощряваше да другаруваме. Симитлийчетата ходеха и на стадиона в Благоевград, играеха приятелски мачове с тамошните момчета. Тези дни тези момчета (вероятно техните внуци) играли в Симитли и викали "ЯКС, ЯКС!" Не разбирам от футбол и помислих, че става дума за Йохан Кройф (пише се Cruijff, представете си) и другите "богове на футбола" от многократния европейски шампион АЯКС с емблема богоравния АЯКС от "Илиадата" на Омир. Но "ЯКС, ЯКС!" значело "Яж ми кура, Симитли!" Кур и курица не са неприлични думи, значат петел и кокошка в някои славянски езици. Петелът е деликатес, ако знаеш как да го сготвиш, но едва ли това са имали предвид благоевградчани. А пък на чалга празник симитлийски бизнесмен се похвалил, че "еб*л" генерал Б. Борисов. И това не е неприлично, еднополовият секс е една от евроатлантическите ценности. Все пак си мисля, че генералът наш беше надпростачен.



Простотията е повсеместна. Новите софийски автобуси са климатизирани, не аклиматизирани, както казва госпожата експерт по софийската "градска мобилност", аклиматизират се хората и животните, не автобусите. Били сме имали "пропусклива граница" казват в парламента. Не ме разсмивайте мене, старшията. Пиле не можеше да прехвръкне българската граница. Нещо шава в шубрака. Диверсант. "Хенде хох! Горе ръцете!" Кравата не излиза с вдигнати ръце. Няколко откоса. Ами-и-и ... ами-и-и ... може да е пренасяла шап да зарази нашите социалистически крави. Диверсията може да е всякаква. Ние бяхме отличници в бойната и политическата подготовка. После направихме една простотия, сравнима със сегашното българско участие в мисии в Афганистан и другаде на майната си. На 27. VI. 1955 г. два български изтребителя МиГ-15 свалиха четиримоторен "Констелейшън-Ес" на израелските авиолинии. Чух бум-бум, но от стрелковия полигон често се чуваше бум-бум, продължих да играя на билярдната маса с прокъсано зелено сукно, не си дадох зор да видя какво става навън. Станала беше трагедия. 51 пасажери и 7-членният екипаж загинали. Тръбачът наду тревога. Ще "прочесваме" поречието на Струма, която течеше пълноводна и аз не заповядах на взвода да вземе вода за охлаждане на картечниците (тежките картечници "Максим-Соколов" бяха с водно охлаждане). После ме наказаха с тридневен арест за неспазване на устава. Авиолайнерът се разбил чак на възвишението Кожух при Рупите край Петрич. Вероятно снаряд попаднал в багажния отсек с куфарите; по клоните на дърветата като зловещо пране се вееха паднали от небето фланелки, гащи и дамски гащички, сутиени, комбинезони.



Това стана тъкмо когато България чакаше да я приемат в ООН. Въпреки гафа приеха ни. Защо? Защото Money makes the world go round.



Западноевропейците мразеха евреите. Източноевроейците още повече, особено в Украйна и Полша, известни с еврейските погроми дълго преди Kristallnacht (9-10. ХI. 1938), когато шпицкоманди, SA и обикновени германци изпочупиха витрините на еврейски магазини, жилища и синагоги. Ние не дадохме нашите евреи на фюрера. Ние ги продадохме. Богати еврейски организации в САЩ ни платиха да ги пуснем и през 1948 г. те заминаха при нечовешки условия за Палестина, където започнаха да строят своя държава пак при нечовешки условия, понеже Палестина беше подмандатна на Англия, която им пречеше всячески.



В Хага Израел, САЩ и Великобритания осъдиха България да плати обезщетение от $8292 за всеки техен гражданин на борда на сваления "Констелейшън-Ес", а за да се подчини на международния съд в Хага, България трябваше да е в ООН.



Сега не си мислете за Кристал-нахт и дали Кристалина Георгиева ще превари Ирина Бокова, имайте наум, че едно се говори, друго се прави. И една стара политическа гатанка. Вкарват ви в голяма зала, където има много хора, говорещи глупости. Къде сте попаднали? Енархът, който ме попита, ми каза отговора. Ако говорещите са бели - в Брюксел, ако са бели, черни и жълти - в ООН. Тези дни френският военен министър каза: "Грузия можем да я приемем в НАТО". Тя закупи френски ракетни системи, след като нейните бяха разрушени от руснаците при конфликта за Южна Осетия. Баш по Маркс. Продай на човека риба и той ще се нахрани. Научи го да лови риба и ще си провалиш бизнеса.



Защо израелският пилот не се подчини на българските "МИГ-ове" и не кацна? Имаше три хипотези. 1. Защото изтребителите го насочили към българско военно летище с недостатъчно дълга писта (не съм компетентен да съдя). 2 Не е искал да кацне, понеже превозвал сребро от най-чиста проба (моите войници не намериха сребро). 3. Защото бил US Airforce pilot, герой от Корейската война.



Когато Втората световна свърши, време беше за нова и САЩ, най-инициативната сила, започнаха Корейската война (1950-53 г.)



Освободителите на Европа я освобождаваха от двата й края, докато се срещнаха на брега на Елба (реките Одра-Ниса) и се прегърнаха. Тези двамата са сдържани офицери, войниците им просто се цамбурнали във водата. Не съм очевидец, ако бях, щях да кажа на фоторепортера на Time & Life да ги снима как после се подсушили. Дали американците си сменили чорапите, а руснаците партенките, каквито и аз носех през 50-те години.



Краткото щастие, че войната е свършила! Ние запяхме песничката за момичето Катюша:



Разцъфтяха ябълки и круши/ По реката плъзнаха мъгли/ Ей излезе на брега Катюша/ На брега, на стръмните скали ...



Французите запяха:



Un itsy bitsy



Teenie weenie



Tout petit petit bikini ...



Песничката за момичето, което се срамувало да излезе на плажа по бикини. Сега момичетата не се срамуват да излязат и по монокини освен мюсюлманките, за които има ислямски swimsuits, които дюкянджиите предпочитат да продават, понеже са 150 пъти по-скъпи от миниатюрното парченце плат на монокините, но какво да правиш - Money makes the world go round, както се пееше ... знаете в кой филм, да не обяснявам ...



Войната беше свършила в Европа, но тя продължаваше в Далечния изток, където САЩ и Русия воюваха с упоритите японци, които владееха Корея и бяха изпъдили американците от Пасифика, Филипините и Тихоокеания. През 1942 г. генерал Дъглас Маккартър се беше заканил I shall return! Той беше потомствен военен герой и много по-образован от президента на САЩ Хари Труман, който преди да стане президент, продавал жартиери, тиранти, игли, напръстници и друга кинкалерия. Разполагайки вече с атомна бомба, Труман посочил на картата Токио и казал "Ще ударим джапанките тук". Маккартър му обяснил: В Токио ще убием императора, за японците той е свещен и те само нему ще повярват, че са капитулирали. Нара е старата японска столица, ще разрушим културни ценности. Осака и Йокохама ми трябват за дебаркирането. Затова Хирошима. После и Нагасаки, за да видят, че не само една бомба имаме. Маккартър заповядал на войниците си да се къпят сутрин и вечер, както правят японците, за да не презират нечистоплътния си окупатор. Културният генерал стана некултурен в Корейската война (1950-53 г.), понеже там не му провървя в the Cold War Battle in the Sky: F-86 Saber vs. MiG-15. Червените завладяха Сеул, за да ги удари в тил Маккартър дебаркира в Инчон, настъпи на север и бе спрян от китайците.



САЩ евакуираха островитяните от атола Бикини и изпробваха там нов nuclear device. Той се оказа хиляда пъти по-мощен от бомбите над Хирошима и Нагасаки. Атолът, островите и всички научни измервателни уреди отидоха по дяволите. Радиацията се разнесе над Австралия, Индия и самите САЩ. The ultimate weapon! И САЩ с монопол върху него! Културният генерал Маккартър поиска да го приложи северно от 38-и паралел и Хари Труман го уволни.



В САЩ единствен карикатуристът Хърбърт Блок провидя, че СССР, Китай, Индия, Израел и други също ще направят ядрени оръжия. Когато и Ислямска република Пакистан извърши ядрен опит, мюсюлманите подскачаха от радост и крещяха "Бомбата на Аллах".



Пхенян има и ракетни носители. Южна Корея, Япония и САЩ заплашиха Северна Корея с двустранен, даже тристранен план как щели да смачкат Пхенян, ако не слуша. От карикатура са по-смешни.







DI copyright











Ajax Среща на Елба Карикатура с бомба Moslem swimsuits Citations on opportunity Marx 14 783 Ако сте учили политически науки, няма значение къде са ви промивали мозъка, пардон, къде сте индоктринирани - в Харвард, в школата на ЦК на БКП, МГИМО в Москва или сте "енарх" (enarque) от ENA в Париж. Бай Ганьо Балкански струва колкото Макиавели, Ларошфуко, Дизраели и Бенджамин Франклин накуп. Ганьо не се дава на никого:В епизода "Бай Ганьо и опозиция - ама де-де" в писмото до редактора пише: "Ти ще цалунеш ръка, аз - двете ръце; ти ще цалунеш скута, аз - краката; ти ще цалунеш на друго място, аз - на още по-друго място. Че ти с мен ли ще се надпреварваш бе, кьорпе?". Кьорпето е недозрейка, greenhorn, а се пъне да наддава. Ако Западът обяви санкции срещу Русия, Плевнелиев й обявява хибридна война. Както някога: Ако Москва пръдне, София се насира. Но сега е друго време навсякъде; от София до Симитли. Бойко Борисов го надпростачиха в Симитли. Можете ли да преведете "надпростачиха" на английски? Щото аз не мога.На младини бях старши. Сиреч старши сержант в гарнизона в Симитли. "Не говори в строя!", командвах взвода. Войниците знаеха, че го казвам за пред дежурния офицер на портала, когато излизахме. Който е бил войник, ги знае тези работи. Потегляхме в пълно бойно снаряжение да браним кота 740, която никой не застрашаваше, но в подстъпите към нея имаше пънове от изоставено лозе с такова сладко грозде, каквото нямаше в землището чак до Благоевград. През следобедната почивка симитлийчетата идваха да ритаме заедно на плаца, гарнизонният ни поощряваше да другаруваме. Симитлийчетата ходеха и на стадиона в Благоевград, играеха приятелски мачове с тамошните момчета. Тези дни тези момчета (вероятно техните внуци) играли в Симитли и викали "ЯКС, ЯКС!" Не разбирам от футбол и помислих, че става дума за Йохан Кройф (пише се Cruijff, представете си) и другите "богове на футбола" от многократния европейски шампион АЯКС с емблема богоравния АЯКС от "Илиадата" на Омир. Но "ЯКС, ЯКС!" значело "Яж ми кура, Симитли!" Кур и курица не са неприлични думи, значат петел и кокошка в някои славянски езици. Петелът е деликатес, ако знаеш как да го сготвиш, но едва ли това са имали предвид благоевградчани. А пък на чалга празник симитлийски бизнесмен се похвалил, че "еб*л" генерал Б. Борисов. И това не е неприлично, еднополовият секс е една от евроатлантическите ценности. Все пак си мисля, че генералът наш беше надпростачен.Простотията е повсеместна. Новите софийски автобуси са климатизирани, не аклиматизирани, както казва госпожата експерт по софийската "градска мобилност", аклиматизират се хората и животните, не автобусите. Били сме имали "пропусклива граница" казват в парламента. Не ме разсмивайте мене, старшията. Пиле не можеше да прехвръкне българската граница. Нещо шава в шубрака. Диверсант. "Хенде хох! Горе ръцете!" Кравата не излиза с вдигнати ръце. Няколко откоса. Ами-и-и ... ами-и-и ... може да е пренасяла шап да зарази нашите социалистически крави. Диверсията може да е всякаква. Ние бяхме отличници в бойната и политическата подготовка. После направихме една простотия, сравнима със сегашното българско участие в мисии в Афганистан и другаде на майната си. На 27. VI. 1955 г. два български изтребителя МиГ-15 свалиха четиримоторен "Констелейшън-Ес" на израелските авиолинии. Чух бум-бум, но от стрелковия полигон често се чуваше бум-бум, продължих да играя на билярдната маса с прокъсано зелено сукно, не си дадох зор да видя какво става навън. Станала беше трагедия. 51 пасажери и 7-членният екипаж загинали. Тръбачът наду тревога. Ще "прочесваме" поречието на Струма, която течеше пълноводна и аз не заповядах на взвода да вземе вода за охлаждане на картечниците (тежките картечници "Максим-Соколов" бяха с водно охлаждане). После ме наказаха с тридневен арест за неспазване на устава. Авиолайнерът се разбил чак на възвишението Кожух при Рупите край Петрич. Вероятно снаряд попаднал в багажния отсек с куфарите; по клоните на дърветата като зловещо пране се вееха паднали от небето фланелки, гащи и дамски гащички, сутиени, комбинезони.Това стана тъкмо когато България чакаше да я приемат в ООН. Въпреки гафа приеха ни. Защо? Защото Money makes the world go round.Западноевропейците мразеха евреите. Източноевроейците още повече, особено в Украйна и Полша, известни с еврейските погроми дълго преди Kristallnacht (9-10. ХI. 1938), когато шпицкоманди, SA и обикновени германци изпочупиха витрините на еврейски магазини, жилища и синагоги. Ние не дадохме нашите евреи на фюрера. Ние ги продадохме. Богати еврейски организации в САЩ ни платиха да ги пуснем и през 1948 г. те заминаха при нечовешки условия за Палестина, където започнаха да строят своя държава пак при нечовешки условия, понеже Палестина беше подмандатна на Англия, която им пречеше всячески.В Хага Израел, САЩ и Великобритания осъдиха България да плати обезщетение от $8292 за всеки техен гражданин на борда на сваления "Констелейшън-Ес", а за да се подчини на международния съд в Хага, България трябваше да е в ООН.Сега не си мислете за Кристал-нахт и дали Кристалина Георгиева ще превари Ирина Бокова, имайте наум, че едно се говори, друго се прави. И една стара политическа гатанка. Вкарват ви в голяма зала, където има много хора, говорещи глупости. Къде сте попаднали? Енархът, който ме попита, ми каза отговора. Ако говорещите са бели - в Брюксел, ако са бели, черни и жълти - в ООН. Тези дни френският военен министър каза: "Грузия можем да я приемем в НАТО". Тя закупи френски ракетни системи, след като нейните бяха разрушени от руснаците при конфликта за Южна Осетия. Баш по Маркс. Продай на човека риба и той ще се нахрани. Научи го да лови риба и ще си провалиш бизнеса.Защо израелският пилот не се подчини на българските "МИГ-ове" и не кацна? Имаше три хипотези. 1. Защото изтребителите го насочили към българско военно летище с недостатъчно дълга писта (не съм компетентен да съдя). 2 Не е искал да кацне, понеже превозвал сребро от най-чиста проба (моите войници не намериха сребро). 3. Защото бил US Airforce pilot, герой от Корейската война.Когато Втората световна свърши, време беше за нова и САЩ, най-инициативната сила, започнаха Корейската война (1950-53 г.)Освободителите на Европа я освобождаваха от двата й края, докато се срещнаха на брега на Елба (реките Одра-Ниса) и се прегърнаха. Тези двамата са сдържани офицери, войниците им просто се цамбурнали във водата. Не съм очевидец, ако бях, щях да кажа на фоторепортера на Time & Life да ги снима как после се подсушили. Дали американците си сменили чорапите, а руснаците партенките, каквито и аз носех през 50-те години.Краткото щастие, че войната е свършила! Ние запяхме песничката за момичето Катюша:Разцъфтяха ябълки и круши/ По реката плъзнаха мъгли/ Ей излезе на брега Катюша/ На брега, на стръмните скали ...Французите запяха:Un itsy bitsyTeenie weenieTout petit petit bikini ...Песничката за момичето, което се срамувало да излезе на плажа по бикини. Сега момичетата не се срамуват да излязат и по монокини освен мюсюлманките, за които има ислямски swimsuits, които дюкянджиите предпочитат да продават, понеже са 150 пъти по-скъпи от миниатюрното парченце плат на монокините, но какво да правиш - Money makes the world go round, както се пееше ... знаете в кой филм, да не обяснявам ...Войната беше свършила в Европа, но тя продължаваше в Далечния изток, където САЩ и Русия воюваха с упоритите японци, които владееха Корея и бяха изпъдили американците от Пасифика, Филипините и Тихоокеания. През 1942 г. генерал Дъглас Маккартър се беше заканил I shall return! Той беше потомствен военен герой и много по-образован от президента на САЩ Хари Труман, който преди да стане президент, продавал жартиери, тиранти, игли, напръстници и друга кинкалерия. Разполагайки вече с атомна бомба, Труман посочил на картата Токио и казал "Ще ударим джапанките тук". Маккартър му обяснил: В Токио ще убием императора, за японците той е свещен и те само нему ще повярват, че са капитулирали. Нара е старата японска столица, ще разрушим културни ценности. Осака и Йокохама ми трябват за дебаркирането. Затова Хирошима. После и Нагасаки, за да видят, че не само една бомба имаме. Маккартър заповядал на войниците си да се къпят сутрин и вечер, както правят японците, за да не презират нечистоплътния си окупатор. Културният генерал стана некултурен в Корейската война (1950-53 г.), понеже там не му провървя в the Cold War Battle in the Sky: F-86 Saber vs. MiG-15. Червените завладяха Сеул, за да ги удари в тил Маккартър дебаркира в Инчон, настъпи на север и бе спрян от китайците.САЩ евакуираха островитяните от атола Бикини и изпробваха там нов nuclear device. Той се оказа хиляда пъти по-мощен от бомбите над Хирошима и Нагасаки. Атолът, островите и всички научни измервателни уреди отидоха по дяволите. Радиацията се разнесе над Австралия, Индия и самите САЩ. The ultimate weapon! И САЩ с монопол върху него! Културният генерал Маккартър поиска да го приложи северно от 38-и паралел и Хари Труман го уволни.В САЩ единствен карикатуристът Хърбърт Блок провидя, че СССР, Китай, Индия, Израел и други също ще направят ядрени оръжия. Когато и Ислямска република Пакистан извърши ядрен опит, мюсюлманите подскачаха от радост и крещяха "Бомбата на Аллах".Пхенян има и ракетни носители. Южна Корея, Япония и САЩ заплашиха Северна Корея с двустранен, даже тристранен план как щели да смачкат Пхенян, ако не слуша. От карикатура са по-смешни.DI copyright