Промениха генома на геобактерии

Изследванията в тази връзка са започнали още през 2011 г. от Дерек Лавли, професор от UM. Бактериите, които той е използвал, са наречени геобактери. Те съдържат протеинови нишки, които са ключови за проекта, тъй като позволяват осъществяването на електрически връзки с железния оксид в почвата, където живеят. Въпреки че тези връзки позволяват на геобактерите да оцелеят, се е смятало, че те никога не биха могли да провеждат електричество в капацитет, който би бил полезен за използване.



За да има ефект, Лавли променил генетиката на бактериите чрез замяна на две техни аминокиселини с триптофан - химикал, който изключително добре транспортира електрони. Така бактериите стават 2000 пъти по-продуктивни, отколкото в естествената им състояние.



За какво е всичко това? Този тип бактерии биха могли да бъдат използвани в цифровата електроника и в медицинските сензори, но тъй като изследванията са поддържани от Службата за морски изследвания (ONR - Office of Naval Research), най-вероятно е те приоритетно да бъдат използвани във военни приложения.



