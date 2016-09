Братя Кавалера свирят "Сепултура" в София СВИЛЕН КИРИЛОВСКИ СНИМКА: M.E.MUSIC Братята Макс (вдясно) и Игор Кавалера



Братята отдавна не са част от групата - вокалистът Макс още от 1997 г., а барабанистът Игор от 2006 г. Но именно те бяха в основата на големия пробив с албумите Beneath the Remains (1989) и Arise (1991). Сега турнето Return To The Roots ще включва и другите най-паметни парчета от "старата" "Сепултура". Те ще бъдат подкрепени на сцената от двама музиканти от проекта на братята "Кавалера Конспираси" - китариста Марк Ризо и басиста Джони Чоу.



Организаторите от M.E.Music пускат в продажба от днес в системата на Тикетпро билетите за концерта на 15 ноември, като до неделя те ще струват 40 лв., след това цената е 50 лв., а в деня на шоуто - 60 лв.



