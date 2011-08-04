СТАТИСТИКА



"ЦСКА-София" 1:0 "Черно море" (Кулма 90)



"Берое" 0:0 "Дунав"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛЕВСКИ" 5 2 0 15:3 17 2. "ДУНАВ" 5 2 0 10:1 17 3. "ЛУДОГОРЕЦ" 4 1 1 14:6 13 4. "ЦСКА-СОФИЯ" 4 1 2 11:5 13 5. "БЕРОЕ" 4 1 1 5:2 13 6. "ВЕРЕЯ" 3 1 3 6:8 10 7. "ЧЕРНО МОРЕ 3 1 3 9:10 10 8. "БОТЕВ" 3 1 3 12:11 10 9. "ЛОКО" (ПД) 2 3 2 13:13 9 10. "ПИРИН 2 1 4 6:10 7 11. "СЛАВИЯ" 2 0 5 11:17 6 12. "МОНТАНА" 1 1 5 3:11 4 13. "НЕФТОХИМИК" 1 1 5 5:13 4 14. "ЛОКО" (ГО) 0 2 5 3:13 2

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за неопределена още дата.



ГОЛМАЙСТОРИ

6 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

5 гола - Жоао Пауло ("Ботев");

4 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София");

3 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Божидар Краев ("Левски"), Марселиньо и Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров и Ивайло Димитров ("Славия"), Тодор Неделев ("Ботев"), Антон Огнянов ("Дунав"), Бабтунде Адениджи ("Левски").



В следващия кръг - 23 септември (петък), 19 ч.: "Пирин" - "Монтана" (по "Диема"); от 21.15 ч.: "Верея" - "Лудогорец" (по "Диема спорт 2"); 24 септември (събота), 19 ч.: "Нефтохимик" - "Локо" (Пд) (по "Диема спорт"); от 21.15 ч.: "Дунав" - "Ботев" (по "Диема спорт"); 25 септември (неделя), 19 ч.: "ЦСКА-София" - "Берое" (по "Диема спорт 2"); от 21.15 ч.: "Черно море" - "Славия" (по "Диема спорт 2"); 26 септември (понеделник), 20 ч.: "Локо" (ГО) - "Левски" (по "Диема спорт").



Купа на България

1/16-финали - днес, 16 ч.: "Ботев" (Вр) - "Лудогорец" (съдия Ив. Стоянов) (по "Диема спорт"), "Спартак" (Пл) - "Пирин" (Бл) (Тих. Алексов), "Черноморец" (Балч) - "Локомотив" (Пд) (Ив. Занев), "Етър" - "Нефтохимик-Бургас" (Ст. Тодоров), "Ботев" (Глб) - "Монтана" (Ванг. Вангелов), "Левски" (Карл) - "Верея" (Вихр. Манев, на ст. "Трейс", Стара Загора).



ПЪРВА ЛИГА, VII КРЪГ(Кулма 90)КЛАСИРАНЕ 37