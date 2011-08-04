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СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, VII КРЪГ

"ЦСКА-София"1:0"Черно море"
(Кулма 90)

"Берое"0:0"Дунав"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛЕВСКИ"52015:317
2. "ДУНАВ"52010:117
3. "ЛУДОГОРЕЦ"41114:613
4. "ЦСКА-СОФИЯ"41211:513
5. "БЕРОЕ"4115:213
6. "ВЕРЕЯ"3136:810
7. "ЧЕРНО МОРЕ3139:1010
8. "БОТЕВ"31312:1110
9. "ЛОКО" (ПД)23213:139
10. "ПИРИН2146:107
11. "СЛАВИЯ"20511:176
12. "МОНТАНА"1153:114
13. "НЕФТОХИМИК"1155:134
14. "ЛОКО" (ГО)0253:132

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за неопределена още дата.

ГОЛМАЙСТОРИ
6 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
5 гола - Жоао Пауло ("Ботев");
4 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София");
3 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Божидар Краев ("Левски"), Марселиньо и Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров и Ивайло Димитров ("Славия"), Тодор Неделев ("Ботев"), Антон Огнянов ("Дунав"), Бабтунде Адениджи ("Левски").

В следващия кръг - 23 септември (петък), 19 ч.: "Пирин" - "Монтана" (по "Диема"); от 21.15 ч.: "Верея" - "Лудогорец" (по "Диема спорт 2"); 24 септември (събота), 19 ч.: "Нефтохимик" - "Локо" (Пд) (по "Диема спорт"); от 21.15 ч.: "Дунав" - "Ботев" (по "Диема спорт"); 25 септември (неделя), 19 ч.: "ЦСКА-София" - "Берое" (по "Диема спорт 2"); от 21.15 ч.: "Черно море" - "Славия" (по "Диема спорт 2"); 26 септември (понеделник), 20 ч.: "Локо" (ГО) - "Левски" (по "Диема спорт").

Купа на България
1/16-финали - днес, 16 ч.: "Ботев" (Вр) - "Лудогорец" (съдия Ив. Стоянов) (по "Диема спорт"), "Спартак" (Пл) - "Пирин" (Бл) (Тих. Алексов), "Черноморец" (Балч) - "Локомотив" (Пд) (Ив. Занев), "Етър" - "Нефтохимик-Бургас" (Ст. Тодоров), "Ботев" (Глб) - "Монтана" (Ванг. Вангелов), "Левски" (Карл) - "Верея" (Вихр. Манев, на ст. "Трейс", Стара Загора).

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