СТАТИСТИКА

|"ЦСКА-София"
|1:0
|"Черно море"
|"Берое"
|0:0
|"Дунав"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛЕВСКИ"
|5
|2
|0
|15:3
|17
|2. "ДУНАВ"
|5
|2
|0
|10:1
|17
|3. "ЛУДОГОРЕЦ"
|4
|1
|1
|14:6
|13
|4. "ЦСКА-СОФИЯ"
|4
|1
|2
|11:5
|13
|5. "БЕРОЕ"
|4
|1
|1
|5:2
|13
|6. "ВЕРЕЯ"
|3
|1
|3
|6:8
|10
|7. "ЧЕРНО МОРЕ
|3
|1
|3
|9:10
|10
|8. "БОТЕВ"
|3
|1
|3
|12:11
|10
|9. "ЛОКО" (ПД)
|2
|3
|2
|13:13
|9
|10. "ПИРИН
|2
|1
|4
|6:10
|7
|11. "СЛАВИЯ"
|2
|0
|5
|11:17
|6
|12. "МОНТАНА"
|1
|1
|5
|3:11
|4
|13. "НЕФТОХИМИК"
|1
|1
|5
|5:13
|4
|14. "ЛОКО" (ГО)
|0
|2
|5
|3:13
|2
Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за неопределена още дата.
ГОЛМАЙСТОРИ
6 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
5 гола - Жоао Пауло ("Ботев");
4 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София");
3 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Божидар Краев ("Левски"), Марселиньо и Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров и Ивайло Димитров ("Славия"), Тодор Неделев ("Ботев"), Антон Огнянов ("Дунав"), Бабтунде Адениджи ("Левски").
В следващия кръг - 23 септември (петък), 19 ч.: "Пирин" - "Монтана" (по "Диема"); от 21.15 ч.: "Верея" - "Лудогорец" (по "Диема спорт 2"); 24 септември (събота), 19 ч.: "Нефтохимик" - "Локо" (Пд) (по "Диема спорт"); от 21.15 ч.: "Дунав" - "Ботев" (по "Диема спорт"); 25 септември (неделя), 19 ч.: "ЦСКА-София" - "Берое" (по "Диема спорт 2"); от 21.15 ч.: "Черно море" - "Славия" (по "Диема спорт 2"); 26 септември (понеделник), 20 ч.: "Локо" (ГО) - "Левски" (по "Диема спорт").
Купа на България
1/16-финали - днес, 16 ч.: "Ботев" (Вр) - "Лудогорец" (съдия Ив. Стоянов) (по "Диема спорт"), "Спартак" (Пл) - "Пирин" (Бл) (Тих. Алексов), "Черноморец" (Балч) - "Локомотив" (Пд) (Ив. Занев), "Етър" - "Нефтохимик-Бургас" (Ст. Тодоров), "Ботев" (Глб) - "Монтана" (Ванг. Вангелов), "Левски" (Карл) - "Верея" (Вихр. Манев, на ст. "Трейс", Стара Загора).