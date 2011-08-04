ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, 74-ТИ ТИРАЖ "6 от 49" Числа: 3, 9, 24, 29, 31, 47. Печалби: 6 - няма, 5 - 5 по 5253.20 лв., 4 - 668 по 39.30 лв., 3 - 11 547 по 3.20 лв. ДЖАКПОТ: 2 257 961.78 лв.







"6 от 42" Числа: 4, 14, 19, 25, 40, 42. Печалби: 6 - 1 по 1 598 460.10 лв., 5 - 22 по 765.20 лв., 4 - 733 по 23.00 лв., 3 - 9789 по 2.50 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"5 от 35" I теглене: 1, 6, 14, 15, 29. Печалби: 5 - няма, 4 - 178 по 200.60 лв., 3 - 6493 по 6.70 лв.; II теглене: 3, 6, 8, 28, 33. Печалби: 5 - 2 по 11 903.30 лв., 4 - 276 по 86.30 лв., 3 - 8675 по 3.70 лв.







"Тото Джокер" Позиция: 2, 6, 9. Цифра: 2, 8, 5. Печалби: 3 - 13 по 1255.50 лв., 2 - 1570 по 10.40 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Тото 2 - Зодиак" Числа: 5, 9, 13, 33, 40. Зодия: 4. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 4 по 500.00 лв., 3+1 - 25 по 100.00 лв., 3 - 342 по 10.00 лв., 2+1 - 481 по 5.00 лв., 1+1 - 2091 по 1.50 лв., 2 - 4894 по 1.00 лв., 0+1 - 3066 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Тото 2 - Рожден ден" Година: 66; Месец: 01; Дата: 08; Ден: 3. Печалби: група 1 - няма, група 2 - 1 по 855.10 лв., група 3 - 4 по 171.00 лв., група 4 - няма, група 5 - 11 по 38.90 лв., група 6 - 8 по 42.80 лв., група 7 - 43 по 9.90 лв., група 8 - 79 по 4.30 лв., група 9 - 68 по 7.60 лв., група 10 - 159 по 3.80 лв., група 11 - 475 по 1.40 лв., група 12 - 374 по 2.30 лв., група 13 - 878 по 2.10 лв., група 14 - 2022 по 1.40 лв., група 15 - 4875 по 0.98 лв. ДЖАКПОТ: 1881.22 лв.







"Втори тотошанс"







"6 от 49" Печалба: лек автомобил - фиш с номер 155451202 (от Ягодово).







"Тото 1"



"13 срещи" (постъпления 10 229.30 лв.) Знаци: 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, Х, 1, Х, 1, Х, Х. Печалби: 13 - 13 по 3111.10 лв., 12 - 93 по 11.00 лв., 11 - 813 по 1.60 лв., 10 - 3721 по 0.48 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"10 от 10" (1500.60 лв.) Знаци: 1, 2, Х, 1, 1, 2, 1, 1, 1, Х. Печалби: 10 - 4 пo 345.90 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"12 тип 1Х2" (1461.60 лв.) Знаци: Х, 1, Х, 1, 1, 2, 1, Х, 1, Х, 1, 1. Печалби: 12 - няма, 11 - 1 по 365.40 лв. ДЖАКПОТ: 3800.73 лв.



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