НАКРАТКО Круизен кораб се връща от топяща се Арктика







в Ню Йорк с 900 души на борда, платили скъпо, за да наблюдават една изчезваща екосистема. Луксозният лайнер е най-големият круизен кораб, преминал по Северозападния морски път, северно от Аляска и Канада, предадоха агенциите. "Кристал сиренити" тръгна от град Сюуард (Аляска) на 16 август през Беринговия проток и след това пое на изток през Северния ледовит океан. Топящата се Арктика прави този тип пътувания възможни. Зрелището е донякъде тъжно, защото богатите пътници са привлечени с обещанието да видят една екосистема, преди тя да изчезне.







"Кристал сиренити" в арктически води. Снимка: blog.crystalcruises.com







IT гигантите ще филтрират лъжите







в интернет, съобщи в."Ню Йорк Таймс". Те ще се опитат да възпрепятстват разпространението на "жълти" информации за пристигане на извънземни, измислици за звезди и други "сензации". "Фейсбук" и "Туитър" ще помагат на "Гугъл" да филтрира лъжовните новини. Още през октомври тази година всички участници във First Draft Coalition ще започнат да гарантират достоверността на информацията, която се публикува в уеб медиите. Но според експерти съществува опасност консорциум от няколко медии и IT компании да решава кои новини заслужават да бъдат съобщени и кои - не.



Круизен кораб се връща от топяща се Арктикав Ню Йорк с 900 души на борда, платили скъпо, за да наблюдават една изчезваща екосистема. Луксозният лайнер е най-големият круизен кораб, преминал по Северозападния морски път, северно от Аляска и Канада, предадоха агенциите. "Кристал сиренити" тръгна от град Сюуард (Аляска) на 16 август през Беринговия проток и след това пое на изток през Северния ледовит океан. Топящата се Арктика прави този тип пътувания възможни. Зрелището е донякъде тъжно, защото богатите пътници са привлечени с обещанието да видят една екосистема, преди тя да изчезне."Кристал сиренити" в арктически води. Снимка: blog.crystalcruises.comIT гигантите ще филтрират лъжитев интернет, съобщи в."Ню Йорк Таймс". Те ще се опитат да възпрепятстват разпространението на "жълти" информации за пристигане на извънземни, измислици за звезди и други "сензации". "Фейсбук" и "Туитър" ще помагат на "Гугъл" да филтрира лъжовните новини. Още през октомври тази година всички участници във First Draft Coalition ще започнат да гарантират достоверността на информацията, която се публикува в уеб медиите. Но според експерти съществува опасност консорциум от няколко медии и IT компании да решава кои новини заслужават да бъдат съобщени и кои - не. 78