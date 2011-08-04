СТАТИСТИКА



"Монтана" 2:0 "Нефтохимик" (Петков 17, Васев 45)



"Локомотив" (Пд) 3:1 "Верея" (Камбуров 8, Умарбаев 53, Котев 90; Цветанов 16)



"Ботев" (Пд) 4:0 "Локомотив" (ГО) (Пауло 22, 31, 69, Юсеин 60)



"Левски" 2:0 "Пирин" (Бл) (Пиргов 18, Адениджи 27)



"Лудогорец" 3:1 "Славия" (Моци 12-д, Вандерсон 44, Кафу 85; Велков 60)



"ЦСКА-София" снощи "Черно море"

"Берое" снощи "Дунав"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛЕВСКИ" 5 2 0 15:3 17 2. "ДУНАВ" 5 1 0 10:1 16 3. "ЛУДОГОРЕЦ" 4 1 1 14:6 13 4. "БЕРОЕ" 4 0 1 5:2 12 5. "ВЕРЕЯ" 3 1 3 6:8 10 6. "ЧЕРНО МОРЕ 3 1 2 9:9 10 7. "ЦСКА-СОФИЯ" 3 1 2 10:5 10 8. "БОТЕВ" 3 1 3 12:11 10 9. "ЛОКО" (ПД) 2 3 2 13:13 9 10. "ПИРИН 2 1 4 6:10 7 11. "СЛАВИЯ" 2 0 5 11:17 6 12. "МОНТАНА" 1 1 5 3:11 4 13. "НЕФТОХИМИК" 1 1 5 5:13 4 14. "ЛОКО" (ГО) 0 2 5 3:13 2

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за неопределена още дата.



ГОЛМАЙСТОРИ

5 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");

4 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София");

3 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Божидар Краев ("Левски"), Марселиньо и Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров и Ивайло Димитров ("Славия"), Тодор Неделев ("Ботев"), Антон Огнянов ("Дунав"), Бабтунде Адениджи ("Левски").



В следващия кръг - 23 септември (петък), 19 ч.: "Пирин" - "Монтана" (по "Диема"); от 21.15 ч.: "Верея" - "Лудогорец" (по "Диема спорт 2"); 24 септември (събота), 19 ч.: "Нефтохимик" - "Локо" (Пд) (по "Диема спорт"); от 21.15 ч.: "Дунав" - "Ботев" (по "Диема спорт"); 25 септември (неделя), 19 ч.: "ЦСКА-София" - "Берое" (по "Диема спорт 2"); от 21.15 ч.: "Черно море" - "Славия" (по "Диема спорт 2"); 26 септември (понеделник), 20 ч.: "Локо" (ГО) - "Левски" (по "Диема спорт").



ВТОРА ЛИГА, VI КРЪГ



"Лудогорец II" 0:0 "Локомотив" (Сф)

"ЦСКА-София II" 1:0 "Оборище" (Бумал 87)



"Етър" 2:1 "Поморие" (Цветков 32, Неделчев 54; Василев 37)



"Ботев" (Вр) 0:0 "Септември" (Сф)

"Ботев" (Глб) 0:1 "Спартак" (Пл) (Долапчиев 69)



"Витоша" 4:1 "Левски" (Крл) (Отофе (2), Стоянов (2); Маринов)



"Царско село" 0:2 "Несебър" (Ангелов 15, Яшар 70)



"Созопол" 0:0 "Банско"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЕТЪР" 5 1 0 11:4 16 2. "СЕПТЕМВРИ" 4 1 1 12:5 13 3. "ЦСКА-СОФИЯ II" 4 1 1 10:4 13 4. "НЕСЕБЪР" 3 2 1 5:1 11 5. "ВИТОША" 3 2 1 8:3 11 6. "БОТЕВ" (ВР) 3 2 1 10:5 11 7. "СПАРТАК" 2 2 2 6:10 8 8. "ЦАРСКО СЕЛО" 2 2 2 6:7 8 9. "БОТЕВ" (ГЛБ) 2 2 2 6:5 8 10. "СОЗОПОЛ" 1 4 1 4:4 7 11. "ЛУДОГОРЕЦ II" 1 2 3 5:6 5 12. "ПОМОРИЕ" 1 2 3 6:10 5 13. "ОБОРИЩЕ" 1 2 3 8:10 5 14. "ЛОКО" 1 2 3 7:11 5 15. "БАНСКО" 0 3 3 3:10 3 16. "ЛЕВСКИ" 0 0 6 5:17 0

В следващия кръг - 25 септември (неделя), 17 ч.: "Несебър" - "Лудогорец II", "Левски" - "Созопол", "Оборище" - "Витоша", "Септември" - "Ботев" (Глб), "Поморие" - "Ботев" (Вр); 26 септември (понеделник), 17 ч.: "Банско" - "Царско село", "Спартак" - "ЦСКА-София II", "Локо" - "Етър" (по "Диема спорт 2").

ПЪРВА ЛИГА, VII КРЪГ(Петков 17, Васев 45)(Камбуров 8, Умарбаев 53, Котев 90; Цветанов 16)(Пауло 22, 31, 69, Юсеин 60)(Пиргов 18, Адениджи 27)(Моци 12-д, Вандерсон 44, Кафу 85; Велков 60)КЛАСИРАНЕ 58