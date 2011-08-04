СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, VII КРЪГ
(Петков 17, Васев 45)
|"Локомотив" (Пд)
|3:1
|"Верея"
(Камбуров 8, Умарбаев 53, Котев 90; Цветанов 16)
|"Ботев" (Пд)
|4:0
|"Локомотив" (ГО)
(Пауло 22, 31, 69, Юсеин 60)
(Пиргов 18, Адениджи 27)
(Моци 12-д, Вандерсон 44, Кафу 85; Велков 60)
|"ЦСКА-София"
|снощи
|"Черно море"
КЛАСИРАНЕПРЗГРТ
|1. "ЛЕВСКИ"
|5
|2
|0
|15:3
|17
|2. "ДУНАВ"
|5
|1
|0
|10:1
|16
|3. "ЛУДОГОРЕЦ"
|4
|1
|1
|14:6
|13
|4. "БЕРОЕ"
|4
|0
|1
|5:2
|12
|5. "ВЕРЕЯ"
|3
|1
|3
|6:8
|10
|6. "ЧЕРНО МОРЕ
|3
|1
|2
|9:9
|10
|7. "ЦСКА-СОФИЯ"
|3
|1
|2
|10:5
|10
|8. "БОТЕВ"
|3
|1
|3
|12:11
|10
|9. "ЛОКО" (ПД)
|2
|3
|2
|13:13
|9
|10. "ПИРИН
|2
|1
|4
|6:10
|7
|11. "СЛАВИЯ"
|2
|0
|5
|11:17
|6
|12. "МОНТАНА"
|1
|1
|5
|3:11
|4
|13. "НЕФТОХИМИК"
|1
|1
|5
|5:13
|4
|14. "ЛОКО" (ГО)
|0
|2
|5
|3:13
|2
Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за неопределена още дата.
ГОЛМАЙСТОРИ
5 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");
4 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София");
3 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Божидар Краев ("Левски"), Марселиньо и Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров и Ивайло Димитров ("Славия"), Тодор Неделев ("Ботев"), Антон Огнянов ("Дунав"), Бабтунде Адениджи ("Левски").
В следващия кръг - 23 септември (петък), 19 ч.: "Пирин" - "Монтана" (по "Диема"); от 21.15 ч.: "Верея" - "Лудогорец" (по "Диема спорт 2"); 24 септември (събота), 19 ч.: "Нефтохимик" - "Локо" (Пд) (по "Диема спорт"); от 21.15 ч.: "Дунав" - "Ботев" (по "Диема спорт"); 25 септември (неделя), 19 ч.: "ЦСКА-София" - "Берое" (по "Диема спорт 2"); от 21.15 ч.: "Черно море" - "Славия" (по "Диема спорт 2"); 26 септември (понеделник), 20 ч.: "Локо" (ГО) - "Левски" (по "Диема спорт").
ВТОРА ЛИГА, VI КРЪГ
|"Лудогорец II"
|0:0
|"Локомотив" (Сф)
(Бумал 87)
|"ЦСКА-София II"
|1:0
|"Оборище"
(Цветков 32, Неделчев 54; Василев 37)
|"Ботев" (Вр)
|0:0
|"Септември" (Сф)
(Долапчиев 69)
|"Ботев" (Глб)
|0:1
|"Спартак" (Пл)
(Отофе (2), Стоянов (2); Маринов)
|"Витоша"
|4:1
|"Левски" (Крл)
(Ангелов 15, Яшар 70)
|"Царско село"
|0:2
|"Несебър"
КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
|1. "ЕТЪР"
|5
|1
|0
|11:4
|16
|2. "СЕПТЕМВРИ"
|4
|1
|1
|12:5
|13
|3. "ЦСКА-СОФИЯ II"
|4
|1
|1
|10:4
|13
|4. "НЕСЕБЪР"
|3
|2
|1
|5:1
|11
|5. "ВИТОША"
|3
|2
|1
|8:3
|11
|6. "БОТЕВ" (ВР)
|3
|2
|1
|10:5
|11
|7. "СПАРТАК"
|2
|2
|2
|6:10
|8
|8. "ЦАРСКО СЕЛО"
|2
|2
|2
|6:7
|8
|9. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|2
|2
|2
|6:5
|8
|10. "СОЗОПОЛ"
|1
|4
|1
|4:4
|7
|11. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|1
|2
|3
|5:6
|5
|12. "ПОМОРИЕ"
|1
|2
|3
|6:10
|5
|13. "ОБОРИЩЕ"
|1
|2
|3
|8:10
|5
|14. "ЛОКО"
|1
|2
|3
|7:11
|5
|15. "БАНСКО"
|0
|3
|3
|3:10
|3
|16. "ЛЕВСКИ"
|0
|0
|6
|5:17
|0
В следващия кръг - 25 септември (неделя), 17 ч.: "Несебър" - "Лудогорец II", "Левски" - "Созопол", "Оборище" - "Витоша", "Септември" - "Ботев" (Глб), "Поморие" - "Ботев" (Вр); 26 септември (понеделник), 17 ч.: "Банско" - "Царско село", "Спартак" - "ЦСКА-София II", "Локо" - "Етър" (по "Диема спорт 2").