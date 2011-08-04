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Бойко Борисов за кандидатурата на Бокова
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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, VII КРЪГ

"Монтана"2:0"Нефтохимик"
(Петков 17, Васев 45)

"Локомотив" (Пд)3:1"Верея"
(Камбуров 8, Умарбаев 53, Котев 90; Цветанов 16)

"Ботев" (Пд)4:0"Локомотив" (ГО)
(Пауло 22, 31, 69, Юсеин 60)

"Левски"2:0"Пирин" (Бл)
(Пиргов 18, Адениджи 27)

"Лудогорец"3:1"Славия"
(Моци 12-д, Вандерсон 44, Кафу 85; Велков 60)

"ЦСКА-София"снощи"Черно море"

"Берое"снощи"Дунав"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛЕВСКИ"52015:317
2. "ДУНАВ"51010:116
3. "ЛУДОГОРЕЦ"41114:613
4. "БЕРОЕ"4015:212
5. "ВЕРЕЯ"3136:810
6. "ЧЕРНО МОРЕ3129:910
7. "ЦСКА-СОФИЯ"31210:510
8. "БОТЕВ"31312:1110
9. "ЛОКО" (ПД)23213:139
10. "ПИРИН2146:107
11. "СЛАВИЯ"20511:176
12. "МОНТАНА"1153:114
13. "НЕФТОХИМИК"1155:134
14. "ЛОКО" (ГО)0253:132

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за неопределена още дата.

ГОЛМАЙСТОРИ
5 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");
4 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София");
3 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Божидар Краев ("Левски"), Марселиньо и Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров и Ивайло Димитров ("Славия"), Тодор Неделев ("Ботев"), Антон Огнянов ("Дунав"), Бабтунде Адениджи ("Левски").

В следващия кръг - 23 септември (петък), 19 ч.: "Пирин" - "Монтана" (по "Диема"); от 21.15 ч.: "Верея" - "Лудогорец" (по "Диема спорт 2"); 24 септември (събота), 19 ч.: "Нефтохимик" - "Локо" (Пд) (по "Диема спорт"); от 21.15 ч.: "Дунав" - "Ботев" (по "Диема спорт"); 25 септември (неделя), 19 ч.: "ЦСКА-София" - "Берое" (по "Диема спорт 2"); от 21.15 ч.: "Черно море" - "Славия" (по "Диема спорт 2"); 26 септември (понеделник), 20 ч.: "Локо" (ГО) - "Левски" (по "Диема спорт").

ВТОРА ЛИГА, VI КРЪГ

"Лудогорец II"0:0"Локомотив" (Сф)

"ЦСКА-София II"1:0"Оборище"
(Бумал 87)

"Етър"2:1"Поморие"
(Цветков 32, Неделчев 54; Василев 37)

"Ботев" (Вр)0:0"Септември" (Сф)

"Ботев" (Глб)0:1"Спартак" (Пл)
(Долапчиев 69)

"Витоша"4:1"Левски" (Крл)
(Отофе (2), Стоянов (2); Маринов)

"Царско село"0:2"Несебър"
(Ангелов 15, Яшар 70)

"Созопол"0:0"Банско"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЕТЪР"51011:416
2. "СЕПТЕМВРИ"41112:513
3. "ЦСКА-СОФИЯ II"41110:413
4. "НЕСЕБЪР"3215:111
5. "ВИТОША"3218:311
6. "БОТЕВ" (ВР)32110:511
7. "СПАРТАК"2226:108
8. "ЦАРСКО СЕЛО"2226:78
9. "БОТЕВ" (ГЛБ)2226:58
10. "СОЗОПОЛ"1414:47
11. "ЛУДОГОРЕЦ II"1235:65
12. "ПОМОРИЕ"1236:105
13. "ОБОРИЩЕ"1238:105
14. "ЛОКО"1237:115
15. "БАНСКО"0333:103
16. "ЛЕВСКИ"0065:170

В следващия кръг - 25 септември (неделя), 17 ч.: "Несебър" - "Лудогорец II", "Левски" - "Созопол", "Оборище" - "Витоша", "Септември" - "Ботев" (Глб), "Поморие" - "Ботев" (Вр); 26 септември (понеделник), 17 ч.: "Банско" - "Царско село", "Спартак" - "ЦСКА-София II", "Локо" - "Етър" (по "Диема спорт 2").
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