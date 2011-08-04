Футболна седмица

Събота



Диема



17.00 "Ботев" (Пд) - "Локомотив" (ГО)



Диема спорт



19.00 "Левски" - "Пирин"



21.15 "Лудогорец" - "Славия"



Диема спорт 2



14.30 "Кардиф" - "Лийдс"



17.00 "Хъл С" - "Арсенал"



19.30 "Евертън" - "Мидълзбро"



Нова спорт



17.00 "Ипсуич" - "Астън Вила"



19.30 "Бирмингам" - "Шефилд У"



РИНГ.БГ



21.45 "Наполи" - "Болоня"



Евроспорт 2



16.30 "Байерн" - "Инголщад"



19.30 "Борусия" (М) - "Вердер"



Sport+



14.00 "Леганес" - "Барселона"



F+



17.15 "Атлетико" (М) - "Спортинг" (Х)



19.30 "Ейбар" - "Севиля"



22.00 "Коринтианс" - "Палмейрас"







Неделя



Диема спорт 2



14.00 "Уотфорд" - "Манчестър Юн"



16.15 "Кристал Палас" - "Стоук С"



19.00 "ЦСКА-София" - "Черно море"



21.15 "Берое" - "Дунав"



Диема



16.15 "Саутхемптън" - "Суонзи"



Диема спорт



18.30 "Тотнъм" - "Съндърланд"



21.45 "Олимпик" (М) - "Олимпик" (Л)



Нова спорт



16.00 "Монпелие" - "Ница"



18.00 "Сент Етиен" - "Бастия"



РИНГ.БГ



16.00 "Кротоне" - "Палермо"



19.00 "Интер" - "Ювентус"



21.45 "Фиорентина" - "Рома"



Евроспорт 2



16.30 "Аугсбург" - "Майнц 05"



18.30 "Херта" - "Шалке 04"



Евроспорт



21.00 Мейджър лийг сокър: "Спортинг Канзас" - "ЛА Галакси"



23.55 Мейджър лийг сокър: "Торонто" - "Ню Йорк Ред Булс"



F+



17.15 "Атлетик" (Б) - "Валенсия"



19.30 "Виляреал" - "Реал Сосиедад"



Sport+



21.45 "Еспаньол" - "Реал"



TV+



22.00 "Крузейро" - "Атлетико Минейро"







Вторник



Диема спорт



16.00 Купа на България, 1/16-финал: "Ботев" (Вр) - "Лудогорец"



21.45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Лестър" - "Челси"



Диема спорт 2



20.00 "Лил" - "Тулуза"



22.00 "Пари Сен Жермен" - "Дижон"



Евроспорт 2



21.00 "Волфсбург" - "Борусия" (Д)



РИНГ.БГ



21.45 "Милан" - "Лацио"







Сряда



Диема спорт



16.00 Купа на България, 1/16-финал: "Локомотив" (Сф) - "ЦСКА-София"



21.45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Норхамптън" - "Манчестър Юн"



Диема спорт 2



21.45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Суонзи" - "Манчестър С"



Нова спорт



20.00 "Ница" - "Монако"



22.00 "Рен" - "Олимпик" (М)



РИНГ.БГ



19.30 "Болоня" - "Сампдория"



21.45 "Ювентус" - "Каляри"



Евроспорт 2



21.00 "Байерн" - "Херта"







Четвъртък



Диема спорт



16.00 Купа на България, 1/16-финал: "Царско село" - "Левски"







Петък



Диема



19.00 "Пирин" - "Монтана"



Диема спорт 2



21.15 "Верея" - "Лудогорец"



Евроспорт 2



21.30 "Борусия" (Д) - "Фрайбург"



