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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема

17.00 "Ботев" (Пд) - "Локомотив" (ГО)

Диема спорт

19.00 "Левски" - "Пирин"

21.15 "Лудогорец" - "Славия"

Диема спорт 2

14.30 "Кардиф" - "Лийдс"

17.00 "Хъл С" - "Арсенал"

19.30 "Евертън" - "Мидълзбро"

Нова спорт

17.00 "Ипсуич" - "Астън Вила"

19.30 "Бирмингам" - "Шефилд У"

РИНГ.БГ

21.45 "Наполи" - "Болоня"

Евроспорт 2

16.30 "Байерн" - "Инголщад"

19.30 "Борусия" (М) - "Вердер"

Sport+

14.00 "Леганес" - "Барселона"

F+

17.15 "Атлетико" (М) - "Спортинг" (Х)

19.30 "Ейбар" - "Севиля"

22.00 "Коринтианс" - "Палмейрас"



Неделя

Диема спорт 2

14.00 "Уотфорд" - "Манчестър Юн"

16.15 "Кристал Палас" - "Стоук С"

19.00 "ЦСКА-София" - "Черно море"

21.15 "Берое" - "Дунав"

Диема

16.15 "Саутхемптън" - "Суонзи"

Диема спорт

18.30 "Тотнъм" - "Съндърланд"

21.45 "Олимпик" (М) - "Олимпик" (Л)

Нова спорт

16.00 "Монпелие" - "Ница"

18.00 "Сент Етиен" - "Бастия"

РИНГ.БГ

16.00 "Кротоне" - "Палермо"

19.00 "Интер" - "Ювентус"

21.45 "Фиорентина" - "Рома"

Евроспорт 2

16.30 "Аугсбург" - "Майнц 05"

18.30 "Херта" - "Шалке 04"

Евроспорт

21.00 Мейджър лийг сокър: "Спортинг Канзас" - "ЛА Галакси"

23.55 Мейджър лийг сокър: "Торонто" - "Ню Йорк Ред Булс"

F+

17.15 "Атлетик" (Б) - "Валенсия"

19.30 "Виляреал" - "Реал Сосиедад"

Sport+

21.45 "Еспаньол" - "Реал"

TV+

22.00 "Крузейро" - "Атлетико Минейро"



Вторник

Диема спорт

16.00 Купа на България, 1/16-финал: "Ботев" (Вр) - "Лудогорец"

21.45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Лестър" - "Челси"

Диема спорт 2

20.00 "Лил" - "Тулуза"

22.00 "Пари Сен Жермен" - "Дижон"

Евроспорт 2

21.00 "Волфсбург" - "Борусия" (Д)

РИНГ.БГ

21.45 "Милан" - "Лацио"



Сряда

Диема спорт

16.00 Купа на България, 1/16-финал: "Локомотив" (Сф) - "ЦСКА-София"

21.45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Норхамптън" - "Манчестър Юн"

Диема спорт 2

21.45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Суонзи" - "Манчестър С"

Нова спорт

20.00 "Ница" - "Монако"

22.00 "Рен" - "Олимпик" (М)

РИНГ.БГ

19.30 "Болоня" - "Сампдория"

21.45 "Ювентус" - "Каляри"

Евроспорт 2

21.00 "Байерн" - "Херта"



Четвъртък

Диема спорт

16.00 Купа на България, 1/16-финал: "Царско село" - "Левски"



Петък

Диема

19.00 "Пирин" - "Монтана"

Диема спорт 2

21.15 "Верея" - "Лудогорец"

Евроспорт 2

21.30 "Борусия" (Д) - "Фрайбург"

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