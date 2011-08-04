Футболна седмица

Събота
Диема
17.00 "Ботев" (Пд) - "Локомотив" (ГО)
Диема спорт
19.00 "Левски" - "Пирин"
21.15 "Лудогорец" - "Славия"
Диема спорт 2
14.30 "Кардиф" - "Лийдс"
17.00 "Хъл С" - "Арсенал"
19.30 "Евертън" - "Мидълзбро"
Нова спорт
17.00 "Ипсуич" - "Астън Вила"
19.30 "Бирмингам" - "Шефилд У"
РИНГ.БГ
21.45 "Наполи" - "Болоня"
Евроспорт 2
16.30 "Байерн" - "Инголщад"
19.30 "Борусия" (М) - "Вердер"
Sport+
14.00 "Леганес" - "Барселона"
F+
17.15 "Атлетико" (М) - "Спортинг" (Х)
19.30 "Ейбар" - "Севиля"
22.00 "Коринтианс" - "Палмейрас"
Неделя
Диема спорт 2
14.00 "Уотфорд" - "Манчестър Юн"
16.15 "Кристал Палас" - "Стоук С"
19.00 "ЦСКА-София" - "Черно море"
21.15 "Берое" - "Дунав"
Диема
16.15 "Саутхемптън" - "Суонзи"
Диема спорт
18.30 "Тотнъм" - "Съндърланд"
21.45 "Олимпик" (М) - "Олимпик" (Л)
Нова спорт
16.00 "Монпелие" - "Ница"
18.00 "Сент Етиен" - "Бастия"
РИНГ.БГ
16.00 "Кротоне" - "Палермо"
19.00 "Интер" - "Ювентус"
21.45 "Фиорентина" - "Рома"
Евроспорт 2
16.30 "Аугсбург" - "Майнц 05"
18.30 "Херта" - "Шалке 04"
Евроспорт
21.00 Мейджър лийг сокър: "Спортинг Канзас" - "ЛА Галакси"
23.55 Мейджър лийг сокър: "Торонто" - "Ню Йорк Ред Булс"
F+
17.15 "Атлетик" (Б) - "Валенсия"
19.30 "Виляреал" - "Реал Сосиедад"
Sport+
21.45 "Еспаньол" - "Реал"
TV+
22.00 "Крузейро" - "Атлетико Минейро"
Вторник
Диема спорт
16.00 Купа на България, 1/16-финал: "Ботев" (Вр) - "Лудогорец"
21.45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Лестър" - "Челси"
Диема спорт 2
20.00 "Лил" - "Тулуза"
22.00 "Пари Сен Жермен" - "Дижон"
Евроспорт 2
21.00 "Волфсбург" - "Борусия" (Д)
РИНГ.БГ
21.45 "Милан" - "Лацио"
Сряда
Диема спорт
16.00 Купа на България, 1/16-финал: "Локомотив" (Сф) - "ЦСКА-София"
21.45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Норхамптън" - "Манчестър Юн"
Диема спорт 2
21.45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Суонзи" - "Манчестър С"
Нова спорт
20.00 "Ница" - "Монако"
22.00 "Рен" - "Олимпик" (М)
РИНГ.БГ
19.30 "Болоня" - "Сампдория"
21.45 "Ювентус" - "Каляри"
Евроспорт 2
21.00 "Байерн" - "Херта"
Четвъртък
Диема спорт
16.00 Купа на България, 1/16-финал: "Царско село" - "Левски"
Петък
Диема
19.00 "Пирин" - "Монтана"
Диема спорт 2
21.15 "Верея" - "Лудогорец"
Евроспорт 2
21.30 "Борусия" (Д) - "Фрайбург"
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