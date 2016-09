Кино



Синема сити Парадайз

Механикът: Възкресение 4DX 2D 11:20 (днес, утре и четвъртък), 15:20, 21:20, Игра на нерви 4DX 2D: 13:20, 17:20, 19:20, Търсенето на Дори, 11:45 (днес, утре и четвъртък), Аз преди теб, 12:00, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 11:30 (днес, утре и четвъртък), 12:30 (днес, утре и четвъртък), 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30, 22:30, Отряд самоубийци, 21:45, Ледена епоха: Големият сблъсък, 3D: 11:30 (днес, утре и четвъртък), 13:30, 2D: 12:20 (днес, утре и четвъртък), 14:20, В голямата игра, 22:10, Бен Хур, 16:20, 18:45, 21:10, Сами вкъщи, 3D: 12:00 (днес, утре и четвъртък), 14:00, 16:00, 18:00, 2D: 11:10 (днес, утре и четвъртък), 13:10, 15:10, 17:10, Джейсън Борн, 13:40, Опасни води, 22:15, Палави мамчета, 15:40, 17:45, 19:50, 22:00, Драконът, моя приятел, 11:00 (днес, утре и четвъртък), 13:10, 15:15, 17:20, 19:30, Механикът: Възкресение, 14:20, 16:20, 18:20, 19:15, 20:20, 21:15, 22:20, Добрият великан, 12:20 (днес, утре и четвъртък), 14:40, 17:00, 19:20, 21:40, Игра на нерви, 12:40 (днес, утре и четвъртък), 14:40, 16:40, 18:40, 20:40, 22:40, Съли: Чудото на Хъдсън, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 21:50, Сноудън, 11:10 (днес, утре и четвъртък), 13:50, 16:30, 19:10, 21:50, Top Cat: Началото на мафията, 11:40 (днес и утре), Аутобан, 20:00, I.T., 16:10, 18:10, 20:10ъ



Синема сити

Търсенето на Дори, 12:15 (днес, утре и четвъртък), Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 11:30 (днес, утре и четвъртък), 12:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30, 22:30, Отряд самоубийци, 13:10, 21:50, В голямата игра, 21:10, Бен Хур, 16:15, 18:50, 21:15, Джейсън Борн, 16:55, Опасни води, 22:15, Ледена епоха: Големият сблъсък, 3D: 12:10 (днес, утре и четвъртък), 14:10, 2D: 11:15 (днес, утре и четвъртък), Сами вкъщи, 3D: 12:00 (днес, утре и четвъртък), 14:00, 16:00, 2D: 11:00 (днес, утре и четвъртък), 13:00, 15:00, Палави мамчета, 12:10 (днес, утре и четвъртък), 18:00, 20:10, Драконът, моя приятел, 11:00 (днес, утре и четвъртък), 13:10, 15:15, 17:20, 19:30, Механикът: Възкресение, 16:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20, Добрият великан, 12:20 (днес, утре и четвъртък), 14:40, 17:00, 19:20, 21:40, Игра на нерви, 14:20, 16:20, 18:30, 20:30, 22:30, Съли: Чудото на Хъдсън, 13:15, 15:40, 17:40, 19:45, 21:45, Сноудън, 11:10 (днес, утре и четвъртък), 13:50, 16:30, 19:10, 21:50, Top Cat: Началото на мафията, 11:20 (днес, утре и четвъртък), Аутобан, 14:20, I.T., 15:15, 17:10, 19:15





IMAX

Съли: Чудото на Хъдсън, 12:40 (днес, утре и четвъртък), 14:40, 16:40, 18:40, 20:40, 22:40



Кино Арена De luxe Bulgaria Mall

5D Гробницата на фараона, 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, Дракула, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Какво става с полюса, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Свърталище на духове, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50

И още: I.T., 14:30, 20:00, 22:00, Бен Хур, 21:15, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 12:10, 14:40, 17:10, 19:40, 22:10, Добрият великан, 11:00, 13:20, 16:30, 19:20, 21:40, Драконът, моят приятел, 12:30, 14:45, 16:50, 19:00, Ледена епоха: Големият сблъсък, 11:30, 13:45, 16:15, 18:40, Механикът: Възкресение, 15:40, 17:50, 20:10, 22:15, Отряд самоубийци, 13:00, 20:50, Сами вкъщи, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, Съли: Чудото на Хъдсън, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30



Арена The Mall

Бен Хур, 12:45, 15:40, 18:15, 20:45, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 13:45, 16:15, 17:30, 18:45, 20:00, 21:15, 22:30, Добрият великан, 11:10, 13:30, 16:00, 18:30, 20:10, 20:50, Драконът, моят приятел, 11:30, 13:40, 15:50, 18:00, Игра на нерви, 13:00, 15:10, 21:20, Ледена епоха: Големият сблъсък, 12:00, 14:15, 16:40, 18:50, Механикът: Възкресение, 13:30, 15:30, 17:45, 19:45, 21:50, Отряд самоубийци, 12:30, 15:00, 19:20, 21:50, Палави мамчета, 22:40, Сами вкъщи, 11:00, 13:00, 15:20, 17:20, Сноудън, 13:10, 16:20, 19:10, 22:00, Съли: Чудото на Хъдсън, 17:10, 19:15, 21:00



Арена Запад

I.T., 12:45 (днес и утре), 14:45 (днес и утре), 16:45, 18:45, 22:45, Top Cat: Началото на мафията, 13:00 (днес и утре), Аутобан, 21:30, Бен Хур, 12:30 (днес и утре), 15:00, 17:40, 20:15, 22:45, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 12:00, 13:15, 14:30, 15:45, 17:00, 18:15, 19:30, 20:50, 22:00, В голямата игра, 21:10, Добрият великан, 11:30, 12:50, 14:10, 15:10, 16:30, 17:40, 18:50, 20:00, 21:15, 22:20, Драконът, моят приятел, 12:20, 14:30, 16:50, 19:00, Игра на нерви, 13:45 (днес и утре), 15:50, 17:50, 19:50, 21:50, Ледена епоха: Големият сблъсък, 11:50, 13:50, 16:10, 18:15, 20:20, Механикът: Възкресение, 14:10 (днес и утре), 15:15, 16:15, 17:15, 18:30, 19:20, 20:30, 21:20, 22:40, Опасни води, 22:30, Отряд самоубийци, 12:10 (днес и утре), 14:40, 17:10, 19:45, 22:15, Палави мамчета, 20:40, Сами вкъщи, 13:20, 15:30, 17:20, 19:30, Сноудън, 13:30, 16:15, 19:00, 21:45, Съли: Чудото на Хъдсън, 14:00, 16:00, 18:00, 20:10, 22:10







Арена Младост

I.T. , 20:15, 22:15, Top Cat: Началото на мафията, 13:00 (днес и утре), Бен Хур, 13:45 (днес и утре), 16:15, 18:45, 21:10, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 12:00, 13:10, 14:30, 15:45, 17:00, 18:15, 19:30, 20:50, 22:00, В голямата игра, 21:15, Добрият великан, 11:30, 12:50, 14:10, 15:20, 16:30, 17:40, 19:00, 20:00, 21:20, 22:20, Драконът, моят приятел, 12:30, 14:40, 16:50, 19:15, Игра на нерви, 13:15 (днес и утре), 15:20, 17:20, 19:20, Ледена епоха: Големият сблъсък, 11:50, 13:50, 16:00, 18:00, Механикът: Възкресение, 14:15 (днес и утре), 15:15, 16:20, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:40, 22:40, Опасни води, 21:20, Отряд самоубийци, 12:00 (днес и утре), 14:30 (днес и утре), 17:10, 19:40, 22:15, Палави мамчета, 21:20, Сами вкъщи, 11:10, 13:10, 15:00, 17:15, 19:20, Сноудън, 13:20, 16:10, 19:10, 21:50, Съли: Чудото на Хъдсън, 14:00 (днес и утре), 16:00, 18:00, 20:10, 22:10





Дом на киното

Top Cat: Началото на мафията, днес 11:00, Аутобан, сряда 16:00, Голямото плискане, понеделник 20:45, вторник 15:30, четвъртък 18:00, Зенит, понеделник 15:45, Мацки параноички, сряда 18:15, Маша и Мечока: Най-смешните епизоди, утре, 11:30, Пророкът от Халил Джубран, четвъртък 16:00, Сноудън, днес 15:00, утре 20:30, понеделник 18:15, сряда 20:15, четвъртък 20:15, Солта на земята, вторник 20:00, Труман, вторник 18:00

квАРТал фестивал: Кой е този град?, днес 14:00, Източни пиеси, днес 19:15, Нощ в София, прожекцията е съпроводена от късометражния филм Кой е този град?, днес 21:15 и утре 14:45, Софийският латино клуб, утре 19:00





Филмотечно кино Одеон

днес: 11.00 Добрият великан, 13.00 Каръци, 14.45 Труман, 16.45 Добрият великан, 18.45 Съли: Чудото на Хъдсън, 20.30 Сноудън, утре: 10.45 Добрият великан, 12.45 Каръци, 14.30 Павел Поппандов на 70: Пантелей, 16.30 Добрият великан, 18.30 Сноудън, 21.00 Съли: Чудото на Хъдсън, понеделник: 14.45 Добрият великан, 17.00 Дочо Боджаков на 60: Памет, 18.45 Документална премиера: Истории като на кино, 20.15 Сноудън, вторник: 15.15 Труман, 17.15 Доку-ментално: Юрий Арнаудов през 50-те: Светлини от сцената, 18.30, Сноудън, 21.00 Съли: Чудото на Хъдсън, сряда: 14.30 Съли: Чудото на Хъдсън, 16.15 Труман, 18.15 Добрият великан, 20.15 Сноудън



В Пловдив

Синема сити

Търсенето на Дори, 11:50 (днес, утре и четвъртък), Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 11:30 (днес, утре и четвъртък) , 12:30 (днес, утре и четвъртък), 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30, 22:30, Отряд самоубийци, 22:10, Ледена епоха: Големият сблъсък, 3D: 11:10 (днес, утре и четвъртък), 13:10, 2D: 12:00 (днес, утре и четвъртък), 14:00, В голямата игра, 14:15, Бен Хур, 17:15, 19:40, Сами вкъщи, 3D: 12:10 (днес, утре и четвъртък), 14:10, 16:10, 2D: 11:00 (днес, утре и четвъртък), 13:00, 15:00, Опасни води, 22:20, Палави мамчета, 18:10, 20:15, Драконът, моя приятел, 11:00 (днес, утре и четвъртък), 13:10, 15:15, 17:20, 19:30, Механикът: Възкресение, 14:20, 16:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20, Добрият великан, 12:20 (днес, утре и четвъртък), 14:40, 17:00, 19:20, 21:45, Игра на нерви, 14:30, 16:30, 18:30, 20:40, 22:40, Съли: Чудото на Хъдсън, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, Сноудън, 16:40, 19:10, 21:50, Top Cat: Началото на мафията, 12:40 (днес, утре и четвъртък), Аутобан, 15:10, I.T., 12:15 (днес, утре и четвъртък), 17:10, 21:40



Във Варна

Арена Гранд мол

Бен Хур, 20:15, 22:40, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, В голямата игра, 22:15, Добрият великан, 12:20, 14:45, 17:10, 19:30, 21:50, Драконът, моят приятел, 12:50, 15:10, 17:40, 19:45, Игра на нерви, 13:00, 15:45, 17:50, 19:50, 22:00, Ледена епоха: Големият сблъсък, 11:10, 13:15, 15:20, 17:20, Механикът: Възкресение, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:40, 22:45, Отряд самоубийци, 19:20, 22:10, Палави мамчета, 13:30, 16:45, 19:00, 21:15, Сами вкъщи, 12:00, 14:15, 16:20, 18:15, Съли: Чудото на Хъдсън, IMAX: 14:00, 16:00, 18:00, 20:10, 22:10,



Арена мол

I.T., 12:15, 14:10, 16:15, 18:15, 20:15, Top Cat: Началото на мафията, 11:30, Аутобан, 20:50, Бен Хур, 19:10, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00, Добрият великан, 11:40, 14:00, 16:20, 18:40, 21:00, Драконът, моят приятел, 12:10, 14:20, 16:30, 18:45, Ледена епоха: Големият сблъсък, 11:20, 13:30, 15:40, Механикът: Възкресение, 13:40, 15:45, 18:00, 20:30, 22:30, Опасни води, 22:15, Отряд самоубийци, 21:45, Сами вкъщи, 11:00, 13:00, 15:10, 17:10, Сноудън, 13:20, 16:00, 18:50, 21:30, Съли: Чудото на Хъдсън, 17:45, 19:45, 21:50



В Бургас

Синема сити

Търсенето на Дори, 11:20 (днес, утре и четвъртък), Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 12:20 (днес, утре и четвъртък), 14:50, 17:20, 19:50, 21:30, 22:20, Отряд самоубийци, 11:40 (днес, утре и четвъртък), 21:45, Ледена епоха: Големият сблъсък, 3D: 12:30 (днес, утре и четвъртък), 2D: 11:10 (днес, утре и четвъртък), 13:10, В голямата игра, 14:10, Бен Хур, 17:50, 20:15, Сами вкъщи, 3D: 12:00 (днес, утре и четвъртък), 14:00, 16:00, 2D: 11:00 (днес, утре и четвъртък), 13:00, 15:00, Опасни води, 22:40, Палави мамчета, 15:10, 17:15, 19:20, 21:30, Драконът, моя приятел, 11:00 (днес, утре и четвъртък), 13:15, 15:20, 17:30, 19:40, Механикът: Възкресение, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30, Добрият великан, 12:10 (днес, утре и четвъртък), 14:40, 17:00, 19:20, 21:40, Игра на нерви, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10, Съли: Чудото на Хъдсън, 15:30, 17:30, 19:30, 21:10, Сноудън, 16:30, 19:10, 21:50, Top Cat: Началото на мафията, 12:20 (днес, утре и четвъртък), Аутобан 13:30, I.T., 17:00, 19:00

В Русе

Синема сити

Търсенето на Дори, 11:40 (днес и утре), Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 12:20 (днес и утре), 14:50, 17:20, 19:50, 21:20, 22:15, Отряд самоубийци, 13:50 (днес и утре), 21:45, Ледена епоха: Големият сблъсък 3D: 12:10 (днес и утре), 14:10, 2D: 11:10 (днес и утре), 13:10 В голямата игра, 21:00, Бен Хур, 18:50, 21:15, Джейсън Борн, 16:20, Сами вкъщи, 3D: 12:00 (днес и утре), 14:00, 16:00, 2D: 11:00 (днес и утре), 13:00 (днес и утре), 15:00, 17:00, Палави мамчета, 12:20 (днес и утре), 17:10, 19:15, Драконът, моя приятел, 11:00 (днес и утре), 13:10, 15:15, 17:20, 19:30, Механикът: Възкресение, 16:10, 18:15, 20:20, 22:20, Добрият великан, 12:10 (днес и утре), 14:40, 17:00, 19:20, 21:40, Игра на нерви, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30, Съли: Чудото на Хъдсън, 15:10, 18:00, 20:00, 22:00, Сноудън, 13:40 (днес и утре), 16:30, 19:10, 21:50, Top Cat: Началото на мафията, 11:50 (днес и утре), Аутобан, 19:00





В Стара Загора

Синема сити

Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 12:20 (днес и утре), 14:50, 17:20, 19:50, 22:20, Отряд самоубийци, 21:30, Ледена епоха: Големият сблъсък, 3D: 14:20, 2D: 11:00 (днес и утре), 13:00, 15:00, В голямата игра, 13:00, Бен Хур, 16:30, 19:00, Сами вкъщи 3D: 12:00 (днес и утре), 14:00, 2D: 12:20 (днес и утре), Палави мамчета, 19:40, 21:45, Драконът, моя приятел, 11:10 (днес и утре), 13:15, 15:20, 17:30, Механикът: Възкресение, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, Добрият великан, 11:50 (днес и утре), 14:10, 17:00, 19:30, 21:50, Игра на нерви, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30, Съли: Чудото на Хъдсън, 15:20, 17:20, 19:20, 21:20, Top Cat: Началото на мафията, 11:10 (днес и утре)







Арена Парк мол

Top Cat: Началото на мафията, 12:00 (днес и утре), Аутобан, 16:15, 18:15, Бен Хур, 16:50, 22:10, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30, Добрият великан, 11:20 (днес и утре) , 13:45, 16:10, 18:30, 21:00, Драконът, моят приятел, 12:15 (днес и утре), 14:30, 17:00, 19:30, Ледена епоха: Големият сблъсък, 11:45 (днес и утре), 14:00, Механикът: Възкресение, 13:15, 15:20, 17:30, 19:45, 22:00, Отряд самоубийци, 20:15, Сами вкъщи, 13:00, 15:00, Сноудън, 19:15, 20:20, Съли: Чудото на Хъдсън, 21:45





В Плевен

Арена Панорама

Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 11:20, 14:00, 16:30, 18:50, 21:15, Добрият великан, 11:30, 13:50, Драконът, моят приятел, 12:50, 15:00, 17:10, Ледена епоха: Големият сблъсък, 16:10, Механикът: Възкресение, 18:30, 20:30, 22:30, Отряд самоубийци, 19:15, Палави мамчета, 15:30, Сами вкъщи, 11:00, 13:15, Сноудън, 19:15, Съли: Чудото на Хъдсън, 17:40, 19:45, 21:45







Централ мол

Добрият великан, 12:10, 14:30, 16:50, 19:10, Механикът: Възкресение, 21:30



В Смолян

Арена

Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 17:30, 20:00, Добрият великан, 15:10 (днес и утре), Драконът, моят приятел, 13:00 (днес и утре), 15:15, Сами вкъщи, 11:00 (днес и утре)

