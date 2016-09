Документален филм възкреси "Бийтълс"

Двамата живи членове на групата "Бийтълс" (Beatles) присъстваха в четвъртък в Лондон на премиерата на документален филм за своите години на турнета, с архивни кадри, определени като "много вълнуващи" от Пол Маккартни. "Бийтълс: Осем дни в седмицата" (The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years или само Eight Days a Week: The Touring Years) е на режисьора Рон Хоуърд ("Аполо 13").



Той следи четиримата членове на легендарната група по пътя им в продължение на четири години - от 1962 г. до 1966 г. Път, който ги води от родния им град Ливърпул към поредица от американски турнета, в разгара на "Бийтълманията". Образите и звукът от екрана припомнят добрите моменти на 74-годишния сега Пол Маккартни, който бе и на прожекцията в Лондон след световната премиера в Ливърпул, по-рано в четвъртък. "Това ни напомня великите мигове, разбира се, когато свирехме с Джон (Ленън) и Джордж (Харисън)", другите двама членове на групата, вече покойници, каза Маккартни за медиите. "Така че това е много вълнуващо и много специално, да се види всичко това отново". До него на тази уникална прожекция е по-големият - 76-годишният Ринго Стар, тук са Йоко Оно и Оливия Харисън, вдовиците на Джон Ленън и Джордж Харисън. Присъстваха и други известни личности, сред които например бе Мадона.