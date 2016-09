В разрез със закона парламентът разреши чужд университет у нас

Ганий 15 Септември 2016 20:23 Народното събрание създава опасен прецедент по откриване на вузове

ТАНЯ ПЕТРОВА

Броени дни преди началото на академичната учебна година, навръх 15 септември парламентът разреши чужд университет у нас в крещящо противоречие със закона за висшето образование.



Американският университет в България, съкратено АУБ (англ. American University in Bulgaria) е частен университет, разположен в Благоевград, България.

Финансиране - USAID, ASHA



АУБ е основан през 1991 със съдействието на правителството на Република България и правителството на САЩ с цел да образова граждани, способни да посрещнат предизвикателствата на прехода в Югоизточна Европа и да изградят общества, формирани върху принципите на демокрация, частната стопанска инициатива, гражданската отговорност и толерантност към различните култури.[4] Основни спонсори на университета са "Отворено общество" и Американската агенция за международно развитие.



Университетът има три основни източника на финансиране: постоянни дарения (които в по-голямата си част са осигурени от Американската агенция за международно развитие и Институт „Отворено общество” , частни и корпоративни дарители и учебни такси. Приятели и поддръжници от цял свят, сред тях Джон Димитри Паница, Ана Чапрашикова, Минко Балкански, Атанас Замфиров, фондация „Америка за България” и много други, помагат за развитието на АУБ.



Акредитация



Американският университет в България е акредитиран както в България[8], така и в САЩ. АУБ е получил акредитацията си в САЩ от New England Association of Schools and Colleges.



