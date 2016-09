Дълго чаканите "Найтуиш" бяха на висота в София "Арена Армеец" се препълни с фенове на прочутата банда Пано Бойков Снимки: Юлиан Савчев "Найтуиш" не разочароваха никого в "Арена Армеец".



А концертът в "Арена Армеец", обявен за сряда вечерта от 20 часа, закъсня поради проблеми на сръбска територия. Така не можа да се изяви и нашата подгряваща група SEVI. "Найтуиш" почнаха чак в 22.30, но накараха всички да забравят умората! Точно два часа - до 00.30, продължи шоуто, само че качеството му бе такова, че вероятно още отеква в главите на посетилите концерта. Звукът бе перфектен, а Флор Янсен блесна и на живо пред софиянци като достоен заменител както на Таря Турунен, така и на Анет Олсон. Прозвучаха доста парчета от най-новия албум на "Найтуиш" - Endless forms most beautiful (всъщност това е първият им албум с новата вокалистка, както и с Трой Донъкли, виртуоз на гайдите и флейтата). Чухме и някои от най-големите им хитове (Ghost love score, суперхитът Nemo, Storytime). За радост на върлите фенове прозвуча и една доста по-стара, но много обичана песен - Stargazers. В сетлиста - 17 парчета общо, бяха включени и трите най-дълги песни - Ghost love score (над 10 минути; Poet and the pendulum (над 14); и The greatest show on earth (близо 20) в пълния им аранжимент.



Това си беше пиршество за "Найтуиш" маниаците, а те преобладаваха в залата. Най-хубавото беше, че Floor Jansen (вокал), Marco Hietala (бас и вокали), Erno "Emppu" Vuorinen (китара), Tuomas Holopainen (клавири), Kai Hahto (барабани) и Troy Donockley (гайди и вокали) не са от рокаджиите, които се пестят. Още нещо прекрасно беше, че за разлика от повечето рок концерти, където виждаш звездите и гледаш светлинно и всякакво друго шоу, но откъм звук може и да не различиш какво точно ти блъска в мозъка, тук можеше и да се слуша. Саундът бе перфектен, и рок канонадата на "Найтуиш" наяве демонстрира - тази музика може да е нещо много богато, а не само да е оглушителен бой по тъпанчетата, както противниците й смятат.