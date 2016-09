"ЦСКА-София" обеща да купи емблемата и марката "ЦСКА"

GUSTO 15 Септември 2016 19:56 Ето какво казва УЕФА за ЦСКА минус София!

PFC Litex Lovech has been excluded for the 2015/16 championship due to disciplinary mesures. For the 2016/17, PFC Litex Lovech has changed its name to PFC CSKA-Sofia.

For the 2016/17 season, the top division has been increased to 14 teams.

Та няма никакво значение, дали ще купят емблемата и марката! Пак ще са си Литекс Ловеч!